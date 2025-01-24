https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ekk-toplantisinda-yeni-karar-troy-kullanimi-yayginlastirilacak-1093032856.html
EKK toplantısında yeni karar: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK toplantısında yeni karar: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
Sputnik Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan yeni kararla, TROY kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir yol haritası oluşturulduğu bildirildi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T21:15+0300
2025-01-24T21:15+0300
2025-01-24T21:15+0300
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
troy
türkiye'nin ödeme yöntemi (troy)
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2025 yılı ilk toplantısı Konya'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Geçen ay Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı’nı ve bugün Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı’nın açıklandığının altı çizilerek, yeni kararlar alındığı bilgisi verildi.TROY kullanımı yaygınlaştırılacakToplantı sonrası yapılan açıklamada, finansal altyapıyı güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) odaklı yeni kararla, TROY kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik kararlar alınacağı bildirildi.Açıklamada, "Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY)’ne ilişkin atılan adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca TROY’un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/merkez-bankasindan-20-yil-sonra-bir-ilk-1-ay-vadeli-depo-alim-ihalesi-acildi-1093021602.html
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ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), troy, türkiye'nin ödeme yöntemi (troy)
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), troy, türkiye'nin ödeme yöntemi (troy)
EKK toplantısında yeni karar: TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan yeni kararla, TROY kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir yol haritası oluşturulduğu bildirildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2025 yılı ilk toplantısı Konya'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Geçen ay Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı’nı ve bugün Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı’nın açıklandığının altı çizilerek, yeni kararlar alındığı bilgisi verildi.
TROY kullanımı yaygınlaştırılacak
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, finansal altyapıyı güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) odaklı yeni kararla, TROY kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik kararlar alınacağı bildirildi.
Açıklamada, "Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY)’ne ilişkin atılan adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca TROY’un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.