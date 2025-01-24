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İlaç firması, açılan davada 7.4 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti
İlaç firması, açılan davada 7.4 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD'li ilaç firması, güçlü reçeteli ağrı kesicisiyle ilgili iddiaları içeren davada anlaşma yoluna giderek 7.4 milyar dolar ödemeyi kabul etti.Güçlü ağrı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T13:41+0300
2025-01-24T13:41+0300
dünya
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new york başsavcılığı
new york
ilaç firması
bağımlılık
opioid
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ABD'deki ilaç firmasının ödeyeceği 7.4 milyar dolarlık ödemenin ülke genelinde bağımlılık tedavisi ve önlenmesine yönelik desteği finanse edeceği açıklandı. New York Başsavcısı Letitia James dün, eyaletler ve diğer taraflardan oluşan iki partili bir koalisyonun, opioid krizinin yaratılmasındaki etkin rolleri nedeniyle ilaç firmasıyla prensipte 7.4 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Savcılık, açıklamasında ilaç firmasının ve sahiplerinin, "on yıllar boyunca opioid ürünleri icat etmiş, üretmiş ve agresif bir şekilde pazarlayarak ülke çapında bağımlılık ve aşırı doz ölümleri körüklemiştir" denildi. Anlaşmanın onaylanması halinde katılımcı eyaletlere, yerel yönetimlere, etkilenen bireylere ve daha önce ilaç şirketine dava açmış olan diğer taraflara da fon sağlayacağı belirtildi. New York Başsavcılığı, yapılan uzlaşmanın prensip olarak ilaç firmasını yöneten aileye iflas yoluyla otomatik koruma sunmadığının altını çizerek yapacakları ödemelerin karşılığında rızaya dayalı ibra üzerine inşa edildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abdde-ogrenciler-17-prestijli-universiteye-milyonlarca-dolarlik-tazminat-davasi-acti-zenginlere-1091697236.html
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letitia james, abd, new york başsavcılığı, new york, ilaç firması, bağımlılık, opioid
letitia james, abd, new york başsavcılığı, new york, ilaç firması, bağımlılık, opioid

İlaç firması, açılan davada 7.4 milyar dolar ödeme yapmayı kabul etti

13:41 24.01.2025
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ABD'li ilaç firması, güçlü reçeteli ağrı kesicisiyle ilgili iddiaları içeren davada anlaşma yoluna giderek 7.4 milyar dolar ödemeyi kabul etti.Güçlü ağrı kesicinin güvenli olduğu iddia edilmiş ancak mağdurlar ilacın ileri derecede bağımlılığa yol açtığını savunmuştu.
ABD'deki ilaç firmasının ödeyeceği 7.4 milyar dolarlık ödemenin ülke genelinde bağımlılık tedavisi ve önlenmesine yönelik desteği finanse edeceği açıklandı. New York Başsavcısı Letitia James dün, eyaletler ve diğer taraflardan oluşan iki partili bir koalisyonun, opioid krizinin yaratılmasındaki etkin rolleri nedeniyle ilaç firmasıyla prensipte 7.4 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığını duyurdu.
Savcılık, açıklamasında ilaç firmasının ve sahiplerinin, "on yıllar boyunca opioid ürünleri icat etmiş, üretmiş ve agresif bir şekilde pazarlayarak ülke çapında bağımlılık ve aşırı doz ölümleri körüklemiştir" denildi. Anlaşmanın onaylanması halinde katılımcı eyaletlere, yerel yönetimlere, etkilenen bireylere ve daha önce ilaç şirketine dava açmış olan diğer taraflara da fon sağlayacağı belirtildi.
New York Başsavcılığı, yapılan uzlaşmanın prensip olarak ilaç firmasını yöneten aileye iflas yoluyla otomatik koruma sunmadığının altını çizerek yapacakları ödemelerin karşılığında rızaya dayalı ibra üzerine inşa edildiğini vurguladı.
Yale Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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