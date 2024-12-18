ABD'de öğrenciler 17 prestijli üniversiteye milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı: 'Zenginlere öncelik veriliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su Dostlar Korosu Şefi Refik Köksal: 'İstanbul'daki belediyeler Ruhi Su'nun ismini bir salona bile vermediler'
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsrail, İran'ın nükleer tesislerini sürpriz şekilde vurabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abdde-ogrenciler-17-prestijli-universiteye-milyonlarca-dolarlik-tazminat-davasi-acti-zenginlere-1091697236.html
ABD'de öğrenciler 17 prestijli üniversiteye milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı: 'Zenginlere öncelik veriliyor'
ABD'de öğrenciler 17 prestijli üniversiteye milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı: 'Zenginlere öncelik veriliyor'
Sputnik Türkiye
ABD'de binlerce üniversite öğrencisi ve mezunu, 17 seçkin üniversiteye açılan davaların 'toplu dava statüsüne' getirilmesi için talepte bulundu. İlkinin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T13:33+0300
2024-12-18T13:33+0300
dünya
abd
yale üniversitesi
columbia üniversitesi
georgetown üniversitesi
brown üniversitesi
üniversite
dava
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103844/55/1038445597_0:194:3059:1915_1920x0_80_0_0_081fbb3074dbf929c35f98cf7957bd4c.jpg
ABD'de mevcut ve eski üniversite öğrencileri, 17 seçkin üniversiteye öğrencilerinin mali durumlarını dikkate alarak başvuruları kayırdığı iddiasıyla dava açtı. İlk olarak 2022'de açılan davaların üzerine yenilerinin eklenmesiyle öğrenciler mahkemeden davaların 'toplu dava statüsü' verilmesini istedi. En az 685 milyon dolar tazminat hak ettiklerini söyleyen öğrenciler, 20 yıllık süre boyunca mali yardımda eksik ödeme yapıldığını iddia eden 224 binden fazla öğrenci adına toplu dava açılmasını talep etti.ABD'de Pensilvanya Üniversitesi, Georgetwon ve Cornell Üniversitelerinin de bulunduğu 17 prestijli okula açılan davada öğrenciler, okula kabul edilmeleri sırasında 'öğrencilerinin mali durumlarını dikkate almama' taahhüdünü ihlal ederek ABD antitröst yasasının ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı. Dava öğrenciler için olumlu sonuçlanırsa 685 milyon dolarlık tazminat talebi 2 milyar doları bulabilir.Üniversiteler iddiaların doğru olmadığını belirterek suçlamaları reddederken Brown, Yale ve Columbia üniversiteleri dahil 10 okul hem iddiaları reddetti hem de öğrencileriyle toplam 284 milyon dolar karşılığında anlaştı. Davada adı geçen üniversiteler, 'bağışta bulunan veya bağış sözü veren öğrencileri, miktarı ne olursa olsun, üniversiteye kabul etmediklerini' iddia ediyor. Davacılar ise kanıtların, okulların kabul kararları verirken başvuranların mali geçmişini dikkate aldığını gösterdiğini iddia ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/turkiyenin-genclik-profili-ortaya-cikarildi-genclerin-yuzde-31i-ailesinin-durumu-olmadigi-icin-1091658009.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103844/55/1038445597_125:0:2934:2107_1920x0_80_0_0_a9653e04b29b93c1d82677557d267724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, yale üniversitesi, columbia üniversitesi, georgetown üniversitesi, brown üniversitesi, üniversite, dava, öğrenci
abd, yale üniversitesi, columbia üniversitesi, georgetown üniversitesi, brown üniversitesi, üniversite, dava, öğrenci

ABD'de öğrenciler 17 prestijli üniversiteye milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı: 'Zenginlere öncelik veriliyor'

13:33 18.12.2024
© AP Photo / Beth J. HarpazYale Üniversitesi
Yale Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Beth J. Harpaz
Abone ol
ABD'de binlerce üniversite öğrencisi ve mezunu, 17 seçkin üniversiteye açılan davaların 'toplu dava statüsüne' getirilmesi için talepte bulundu. İlkinin 2022'de açıldığı davalarda, üniversitelerin 'bağış yapan öğrencileri' öncelikli tuttuğu iddia ediliyor.
ABD'de mevcut ve eski üniversite öğrencileri, 17 seçkin üniversiteye öğrencilerinin mali durumlarını dikkate alarak başvuruları kayırdığı iddiasıyla dava açtı. İlk olarak 2022'de açılan davaların üzerine yenilerinin eklenmesiyle öğrenciler mahkemeden davaların 'toplu dava statüsü' verilmesini istedi. En az 685 milyon dolar tazminat hak ettiklerini söyleyen öğrenciler, 20 yıllık süre boyunca mali yardımda eksik ödeme yapıldığını iddia eden 224 binden fazla öğrenci adına toplu dava açılmasını talep etti.
ABD'de Pensilvanya Üniversitesi, Georgetwon ve Cornell Üniversitelerinin de bulunduğu 17 prestijli okula açılan davada öğrenciler, okula kabul edilmeleri sırasında 'öğrencilerinin mali durumlarını dikkate almama' taahhüdünü ihlal ederek ABD antitröst yasasının ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı. Dava öğrenciler için olumlu sonuçlanırsa 685 milyon dolarlık tazminat talebi 2 milyar doları bulabilir.
Üniversiteler iddiaların doğru olmadığını belirterek suçlamaları reddederken Brown, Yale ve Columbia üniversiteleri dahil 10 okul hem iddiaları reddetti hem de öğrencileriyle toplam 284 milyon dolar karşılığında anlaştı.
Davada adı geçen üniversiteler, 'bağışta bulunan veya bağış sözü veren öğrencileri, miktarı ne olursa olsun, üniversiteye kabul etmediklerini' iddia ediyor. Davacılar ise kanıtların, okulların kabul kararları verirken başvuranların mali geçmişini dikkate aldığını gösterdiğini iddia ediyor.
Çocuk işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
TÜRKİYE
Türkiye'nin gençlik profili ortaya çıkarıldı: 'Gençlerin yüzde 31’i ailesinin durumu olmadığı için okulu bırakıyor'
Dün, 16:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала