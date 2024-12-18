https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abdde-ogrenciler-17-prestijli-universiteye-milyonlarca-dolarlik-tazminat-davasi-acti-zenginlere-1091697236.html
ABD'de öğrenciler 17 prestijli üniversiteye milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı: 'Zenginlere öncelik veriliyor'
ABD'de öğrenciler 17 prestijli üniversiteye milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı: 'Zenginlere öncelik veriliyor'
Sputnik Türkiye
ABD'de binlerce üniversite öğrencisi ve mezunu, 17 seçkin üniversiteye açılan davaların 'toplu dava statüsüne' getirilmesi için talepte bulundu. İlkinin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T13:33+0300
2024-12-18T13:33+0300
2024-12-18T13:33+0300
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ABD'de mevcut ve eski üniversite öğrencileri, 17 seçkin üniversiteye öğrencilerinin mali durumlarını dikkate alarak başvuruları kayırdığı iddiasıyla dava açtı. İlk olarak 2022'de açılan davaların üzerine yenilerinin eklenmesiyle öğrenciler mahkemeden davaların 'toplu dava statüsü' verilmesini istedi. En az 685 milyon dolar tazminat hak ettiklerini söyleyen öğrenciler, 20 yıllık süre boyunca mali yardımda eksik ödeme yapıldığını iddia eden 224 binden fazla öğrenci adına toplu dava açılmasını talep etti.ABD'de Pensilvanya Üniversitesi, Georgetwon ve Cornell Üniversitelerinin de bulunduğu 17 prestijli okula açılan davada öğrenciler, okula kabul edilmeleri sırasında 'öğrencilerinin mali durumlarını dikkate almama' taahhüdünü ihlal ederek ABD antitröst yasasının ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı. Dava öğrenciler için olumlu sonuçlanırsa 685 milyon dolarlık tazminat talebi 2 milyar doları bulabilir.Üniversiteler iddiaların doğru olmadığını belirterek suçlamaları reddederken Brown, Yale ve Columbia üniversiteleri dahil 10 okul hem iddiaları reddetti hem de öğrencileriyle toplam 284 milyon dolar karşılığında anlaştı. Davada adı geçen üniversiteler, 'bağışta bulunan veya bağış sözü veren öğrencileri, miktarı ne olursa olsun, üniversiteye kabul etmediklerini' iddia ediyor. Davacılar ise kanıtların, okulların kabul kararları verirken başvuranların mali geçmişini dikkate aldığını gösterdiğini iddia ediyor.
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abd, yale üniversitesi, columbia üniversitesi, georgetown üniversitesi, brown üniversitesi, üniversite, dava, öğrenci
abd, yale üniversitesi, columbia üniversitesi, georgetown üniversitesi, brown üniversitesi, üniversite, dava, öğrenci
ABD'de öğrenciler 17 prestijli üniversiteye milyonlarca dolarlık tazminat davası açtı: 'Zenginlere öncelik veriliyor'
ABD'de binlerce üniversite öğrencisi ve mezunu, 17 seçkin üniversiteye açılan davaların 'toplu dava statüsüne' getirilmesi için talepte bulundu. İlkinin 2022'de açıldığı davalarda, üniversitelerin 'bağış yapan öğrencileri' öncelikli tuttuğu iddia ediliyor.
ABD'de mevcut ve eski üniversite öğrencileri, 17 seçkin üniversiteye öğrencilerinin mali durumlarını dikkate alarak başvuruları kayırdığı iddiasıyla dava açtı. İlk olarak 2022'de açılan davaların üzerine yenilerinin eklenmesiyle öğrenciler mahkemeden davaların 'toplu dava statüsü' verilmesini istedi. En az 685 milyon dolar tazminat hak ettiklerini söyleyen öğrenciler, 20 yıllık süre boyunca mali yardımda eksik ödeme yapıldığını iddia eden 224 binden fazla öğrenci adına toplu dava açılmasını talep etti.
ABD'de Pensilvanya Üniversitesi, Georgetwon ve Cornell Üniversitelerinin de bulunduğu 17 prestijli okula açılan davada öğrenciler, okula kabul edilmeleri sırasında 'öğrencilerinin mali durumlarını dikkate almama' taahhüdünü ihlal ederek ABD antitröst yasasının ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı. Dava öğrenciler için olumlu sonuçlanırsa 685 milyon dolarlık tazminat talebi 2 milyar doları bulabilir.
Üniversiteler iddiaların doğru olmadığını belirterek suçlamaları reddederken Brown, Yale ve Columbia üniversiteleri dahil 10 okul hem iddiaları reddetti hem de öğrencileriyle toplam 284 milyon dolar karşılığında anlaştı.
Davada adı geçen üniversiteler, 'bağışta bulunan veya bağış sözü veren öğrencileri, miktarı ne olursa olsun, üniversiteye kabul etmediklerini' iddia ediyor. Davacılar ise kanıtların, okulların kabul kararları verirken başvuranların mali geçmişini dikkate aldığını gösterdiğini iddia ediyor.