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Survivor All Star 2025'te düello oyunu: Zorlu mücadele sonrası adaya veda etti
Survivor All Star 2025'te düello oyunu: Zorlu mücadele sonrası adaya veda etti
Sputnik Türkiye
Survivor'da yeni sezonda 19 Ocak 2025 Pazar günü son bölümde All Star kırmızı takım ve gönüllüler mavi takım arasında ödül oyunu oynadı. Melih ve Kaan düello... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Survivor All Star 2025 mücadelesi tüm heyecanıyla sürüyor.Survivor'dan kim elendi (19 Kasım)All Star ünlüler kırmızı takımı ve Gönüllüler mavi takımı 19 Ocak 2025 Pazar son bölümde ödül oyunu için mücadele etti. Ödül oyunu sonrası adaya veda edecek isim belli oldu. Survivor All Star 2025 ödül oyununu hangi takım kazandı, düello oyunu sonrası adaya veda eden isim kim oldu?SURVİVOR 2025 ödül oyununu hangi takım kazandı?Ödül oyunu için All Star ünlüler ve gönüllüler takımı mücadelesi sona erdi. Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu.Survivor'a kim veda etti?19 Ocak 2025 Pazar günü son bölümde Melih ve Kaan düello mücadelesi verdi. Düello mücadelesi sonrası Survivor'a veda eden isim Kaan oldu.Survivor İsmail Balaban bebeğinin cinsiyetini öğrendiSurvivor 2025 kadrosuna katılan İsmail Balaban, baba olmak için gün sayıyor. İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Survivor yarışmacısı gözyaşlarına hakim olamadı.Eşiyle yaptığı görüşmede Balaban, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/survivor-all-star-2025te-prenses-krizi-eleme-adayi-belli-oldu-dokunulmazlik-oyununu-hangi-takim-1092642604.html
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Survivor All Star 2025'te düello oyunu: Zorlu mücadele sonrası adaya veda etti

09:42 20.01.2025 (güncellendi: 09:43 20.01.2025)
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© İHA
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Survivor'da yeni sezonda 19 Ocak 2025 Pazar günü son bölümde All Star kırmızı takım ve gönüllüler mavi takım arasında ödül oyunu oynadı. Melih ve Kaan düello oyunu oynadı, düello oyunu sonrası aday veda eden isim belli oldu.
Survivor All Star 2025 mücadelesi tüm heyecanıyla sürüyor.

Survivor'dan kim elendi (19 Kasım)

All Star ünlüler kırmızı takımı ve Gönüllüler mavi takımı 19 Ocak 2025 Pazar son bölümde ödül oyunu için mücadele etti. Ödül oyunu sonrası adaya veda edecek isim belli oldu. Survivor All Star 2025 ödül oyununu hangi takım kazandı, düello oyunu sonrası adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR 2025 ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ödül oyunu için All Star ünlüler ve gönüllüler takımı mücadelesi sona erdi. Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu.

Survivor'a kim veda etti?

19 Ocak 2025 Pazar günü son bölümde Melih ve Kaan düello mücadelesi verdi. Düello mücadelesi sonrası Survivor'a veda eden isim Kaan oldu.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
YAŞAM
Survivor All Star 2025'te 'prenses krizi': Eleme adayı belli oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
14 Ocak, 06:16

Survivor İsmail Balaban bebeğinin cinsiyetini öğrendi

Survivor 2025 kadrosuna katılan İsmail Balaban, baba olmak için gün sayıyor. İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Survivor yarışmacısı gözyaşlarına hakim olamadı.
Eşiyle yaptığı görüşmede Balaban, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.
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