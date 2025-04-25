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CHP kurultayı davaları birleştirildi
CHP kurultayı davaları birleştirildi
Sputnik Türkiye
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava ile birleştirildi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava ile birleştirildi. Her iki davanın birlikte görüleceği tarih 26 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi.Ne olmuştu?Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2024 kurultayına yönelik eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı eski delegelerin açtığı davalar birleştirilmiş ve tek bir dava haline getirilmişti.38. Olağan Kurultay'ının iptal edilmesine yönelik dava talepleri sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunun kayyum atamaya yönelik bir hazırlık olduğunun altını çizerek partisini 21. Olağanüstü Kurultayı'na taşımıştı. 6 Nisan'da gerçekleşen olağanüstü kurultayda geçerli bin 171 oyun tamamını alan Özgür Özel rekor kırarak ikinci kez genel başkan seçildi.Bu kurultayın ardından bu kez de iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/chpnin-21-olaganustu-kurultayinin-iptali-icin-eski-delegeler-dava-acti-ozelin-gorevden-1095654553.html
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chp, kurultay, olağanüstü kurultay, chp olağanüstü genel kurultayı

CHP kurultayı davaları birleştirildi

17:23 25.04.2025 (güncellendi: 17:40 25.04.2025)
© Ahmet Serdar Eserchp
chp - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© Ahmet Serdar Eser
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava ile birleştirildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava ile birleştirildi. Her iki davanın birlikte görüleceği tarih 26 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi.

Ne olmuştu?

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2024 kurultayına yönelik eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı eski delegelerin açtığı davalar birleştirilmiş ve tek bir dava haline getirilmişti.
38. Olağan Kurultay'ının iptal edilmesine yönelik dava talepleri sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunun kayyum atamaya yönelik bir hazırlık olduğunun altını çizerek partisini 21. Olağanüstü Kurultayı'na taşımıştı. 6 Nisan'da gerçekleşen olağanüstü kurultayda geçerli bin 171 oyun tamamını alan Özgür Özel rekor kırarak ikinci kez genel başkan seçildi.
Bu kurultayın ardından bu kez de iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurmuştu.
Saraçhabe Özgür Özel basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
POLİTİKA
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için eski delegeler dava açtı: Özel’in görevden uzaklaştırılması istendi
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