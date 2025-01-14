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Survivor All Star 2025'te 'prenses krizi': Eleme adayı belli oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor All Star 2025'te 'prenses krizi': Eleme adayı belli oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025'te kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununda kazanan All Star takımı oldu. Merve, Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı seçildi... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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13 Ocak 2025'te yayınlanan Survivor All Star 2025’in son bölümü, heyecan dolu bir dokunulmazlık mücadelesine sahne oldu. Çekişmeli geçen oyun sonunda All Star takımı, Gönüllüler'i 12-10 skoruyla mağlup ederek dokunulmazlığın sahibi oldu.Merve i̇kinci eleme adayı olduGönüllüler takımında yapılan ada konseyinde en fazla oyu alan isim Merve oldu. Böylece Dilşah'ın ardından haftanın ikinci eleme adayı da netleşmiş oldu. Eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.Adem ile Göksu arasında 'prenses' kriziAda yaşantısında Göksu ile Adem arasında tansiyon yükseldi. Göksu’nun "Milletin yanında ağladığım için prenses ya da ağlak oldum. Kimse benim nasıl hissettiğime karışamaz." sözleri tartışmaya damga vurdu. Adem’in, "Göksu buranın kadını değil, prenses gibi davranıyor." ifadesi ise gerilimi artırdı.Dilşah gözyaşlarına boğulduDilşah, ada yaşamının zorluklarından bahsederken gözyaşlarını tutamadı. "Biz kadınlar, ateşi yakıyor, yemek yapıyor, ada için çalışıyoruz. Erkekler ise sadece izliyor." diyen Dilşah, adada kendilerini hizmetçi gibi hissettiklerini ifade etti.Merve sakatlandıDokunulmazlık oyununda mücadele eden Merve, oyun sonrası bacağındaki ağrı nedeniyle zor anlar yaşadı. "Sıçrarken bacağım şişti, çok acıyor." diyerek sakatlığına dikkat çeken yarışmacının durumu merak konusu oldu.Adem'den Almeda'ya sert tepkiDokunulmazlık oyununda Adem, takım arkadaşı Almeda’ya sert çıktı. "Kafana neden başka yerde? Oyuna odaklanmalısın." sözleriyle tepkisini dile getiren Adem, takım içindeki disiplini sağlama çabasıyla dikkat çekti.
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Survivor All Star 2025'te 'prenses krizi': Eleme adayı belli oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

06:16 14.01.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© İHA
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Survivor All Star 2025'te kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununda kazanan All Star takımı oldu. Merve, Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı seçildi. Göksu ile Adem arasında yaşanan "prenses" krizi ve Dilşah’ın gözyaşları dikkat çekti. İşte Survivor son bölümden detaylar ve öne çıkan olaylar...
13 Ocak 2025'te yayınlanan Survivor All Star 2025’in son bölümü, heyecan dolu bir dokunulmazlık mücadelesine sahne oldu. Çekişmeli geçen oyun sonunda All Star takımı, Gönüllüler'i 12-10 skoruyla mağlup ederek dokunulmazlığın sahibi oldu.

Merve i̇kinci eleme adayı oldu

Gönüllüler takımında yapılan ada konseyinde en fazla oyu alan isim Merve oldu. Böylece Dilşah'ın ardından haftanın ikinci eleme adayı da netleşmiş oldu. Eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Adem ile Göksu arasında 'prenses' krizi

Ada yaşantısında Göksu ile Adem arasında tansiyon yükseldi. Göksu’nun "Milletin yanında ağladığım için prenses ya da ağlak oldum. Kimse benim nasıl hissettiğime karışamaz." sözleri tartışmaya damga vurdu. Adem’in, "Göksu buranın kadını değil, prenses gibi davranıyor." ifadesi ise gerilimi artırdı.

Dilşah gözyaşlarına boğuldu

Dilşah, ada yaşamının zorluklarından bahsederken gözyaşlarını tutamadı. "Biz kadınlar, ateşi yakıyor, yemek yapıyor, ada için çalışıyoruz. Erkekler ise sadece izliyor." diyen Dilşah, adada kendilerini hizmetçi gibi hissettiklerini ifade etti.

Merve sakatlandı

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Merve, oyun sonrası bacağındaki ağrı nedeniyle zor anlar yaşadı. "Sıçrarken bacağım şişti, çok acıyor." diyerek sakatlığına dikkat çeken yarışmacının durumu merak konusu oldu.

Adem'den Almeda'ya sert tepki

Dokunulmazlık oyununda Adem, takım arkadaşı Almeda’ya sert çıktı. "Kafana neden başka yerde? Oyuna odaklanmalısın." sözleriyle tepkisini dile getiren Adem, takım içindeki disiplini sağlama çabasıyla dikkat çekti.
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