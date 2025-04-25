https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/1095689115.html
Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında, tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları sürede sosyal güvenliklerinin ne... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T15:06+0300
2025-04-25T15:06+0300
2025-04-25T17:24+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
ssk
bağ-kur
melis elmen
sgk uzmanı
tutuklu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095691945_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eff1a87c039a289cecec62317a926b4b.png
Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
Sputnik Türkiye
Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları süre boyunca sosyal güvenlik hakları ne oluyor, SSK’lı biri tutuklandığında iş verenin hakları neler, savcılık izniyle bir iş yerinde görevlendirilenler SSK’lı olarak görünüyor mu?Konuya dair detayları Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında anlatan SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095691945_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6e38b9cfb06befba84917bc1dc6c6b75.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
sgk uzmanı, melis elmen, çalışma hayatım, tutuklu, hükümlü, sigorta, bağ-kur, sgk, tutuklu ve hükümlülerin sigortası, tutuklu sigortalı çalışabilir mi, tutuklu ve hükümlülerin sigortalılığı, tutukluluk halinde sigorta, tutukluluk süresi sgk
sgk uzmanı, melis elmen, çalışma hayatım, tutuklu, hükümlü, sigorta, bağ-kur, sgk, tutuklu ve hükümlülerin sigortası, tutuklu sigortalı çalışabilir mi, tutuklu ve hükümlülerin sigortalılığı, tutukluluk halinde sigorta, tutukluluk süresi sgk
Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
15:06 25.04.2025 (güncellendi: 17:24 25.04.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında, tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları sürede sosyal güvenliklerinin ne olduğu sorusunu yanıtladı.
Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları süre boyunca sosyal güvenlik hakları ne oluyor, SSK’lı biri tutuklandığında iş verenin hakları neler, savcılık izniyle bir iş yerinde görevlendirilenler SSK’lı olarak görünüyor mu?
Konuya dair detayları Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında anlatan SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
“Hükümlülerin ve tutukluların cezaevlerinde bulundukları sürede sosyal güvenlikleri ne olacak? Devlet memurlarında görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan, gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Peki iş yeri sahibi olunca ne oluyor? Siz iş yeri sahibi olarak herhangi bir tutuklanma ya da göz altına alınma gibi bir durum söz konusu olduğunda Bağ-Kur sigortanız devam ediyor. Borcu sizin adınıza muhasebe tarafından ödeniyor veya içeriden çıktığınızda siz toplu olarak ödeyebiliyorsunuz. Yani meslek odası kaydınız devam ettiği sürece Bağ-Kur’unuz da devam ediyor. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalıştırılanların ise iş kazası ve meslek hastalıkları ile analık sigortası ödeniyor. Savcılığın izniyle dışarıdaki bir iş yerinde görevli olanlar ise SSK’lı olarak görünüyor ve primleri ödeniyor. Ayrıca tutuk evlerinde çalışanlar sigortalıkları dolayısıyla dışarıda bakmakla yükümlü oldukları kişiler varsa sağlık hakkından faydalanabiliyorlar. SSK’lı çalışan bir kişi tutuklandığında yahut hüküm giydiğinde iş verenin haklı fesih hakkı var ve herhangi bir tazminat ödemek durumunda kalmıyor.”