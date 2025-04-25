Tutuklu ve hükümlülerin sigortası

“Hükümlülerin ve tutukluların cezaevlerinde bulundukları sürede sosyal güvenlikleri ne olacak? Devlet memurlarında görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan, gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Peki iş yeri sahibi olunca ne oluyor? Siz iş yeri sahibi olarak herhangi bir tutuklanma ya da göz altına alınma gibi bir durum söz konusu olduğunda Bağ-Kur sigortanız devam ediyor. Borcu sizin adınıza muhasebe tarafından ödeniyor veya içeriden çıktığınızda siz toplu olarak ödeyebiliyorsunuz. Yani meslek odası kaydınız devam ettiği sürece Bağ-Kur’unuz da devam ediyor. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalıştırılanların ise iş kazası ve meslek hastalıkları ile analık sigortası ödeniyor. Savcılığın izniyle dışarıdaki bir iş yerinde görevli olanlar ise SSK’lı olarak görünüyor ve primleri ödeniyor. Ayrıca tutuk evlerinde çalışanlar sigortalıkları dolayısıyla dışarıda bakmakla yükümlü oldukları kişiler varsa sağlık hakkından faydalanabiliyorlar. SSK’lı çalışan bir kişi tutuklandığında yahut hüküm giydiğinde iş verenin haklı fesih hakkı var ve herhangi bir tazminat ödemek durumunda kalmıyor.”