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Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
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Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında, tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları sürede sosyal güvenliklerinin ne... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
Sputnik Türkiye
Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları süre boyunca sosyal güvenlik hakları ne oluyor, SSK’lı biri tutuklandığında iş verenin hakları neler, savcılık izniyle bir iş yerinde görevlendirilenler SSK’lı olarak görünüyor mu?Konuya dair detayları Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında anlatan SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
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Tutuklu ve hükümlülerin sigortası

15:06 25.04.2025 (güncellendi: 17:24 25.04.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Tutuklu ve hükümlülerin sigortası
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında, tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları sürede sosyal güvenliklerinin ne olduğu sorusunu yanıtladı.
Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları süre boyunca sosyal güvenlik hakları ne oluyor, SSK’lı biri tutuklandığında iş verenin hakları neler, savcılık izniyle bir iş yerinde görevlendirilenler SSK’lı olarak görünüyor mu?
Konuya dair detayları Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında anlatan SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
“Hükümlülerin ve tutukluların cezaevlerinde bulundukları sürede sosyal güvenlikleri ne olacak? Devlet memurlarında görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan, gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Peki iş yeri sahibi olunca ne oluyor? Siz iş yeri sahibi olarak herhangi bir tutuklanma ya da göz altına alınma gibi bir durum söz konusu olduğunda Bağ-Kur sigortanız devam ediyor. Borcu sizin adınıza muhasebe tarafından ödeniyor veya içeriden çıktığınızda siz toplu olarak ödeyebiliyorsunuz. Yani meslek odası kaydınız devam ettiği sürece Bağ-Kur’unuz da devam ediyor. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalıştırılanların ise iş kazası ve meslek hastalıkları ile analık sigortası ödeniyor. Savcılığın izniyle dışarıdaki bir iş yerinde görevli olanlar ise SSK’lı olarak görünüyor ve primleri ödeniyor. Ayrıca tutuk evlerinde çalışanlar sigortalıkları dolayısıyla dışarıda bakmakla yükümlü oldukları kişiler varsa sağlık hakkından faydalanabiliyorlar. SSK’lı çalışan bir kişi tutuklandığında yahut hüküm giydiğinde iş verenin haklı fesih hakkı var ve herhangi bir tazminat ödemek durumunda kalmıyor.”
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