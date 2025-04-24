https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/1095655782.html
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Marmara'da büyük deprem olacak
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Marmara'da büyük deprem olacak
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Doğan Perinçek İstanbul’da yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin büyük depremin habercisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Perinçek, “6.2’den Batı’ya bir... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T15:00+0300
2025-04-24T15:00+0300
2025-04-25T12:13+0300
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kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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Jeoloji Mühendisi Perinçek: Marmara'da büyük deprem olacak
Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına bugün Prof. Dr. Doğan Perinçek konuk oldu. Programda masaya yatırılan konu başlıkları şöyle:
İstanbul'daki son deprem büyük depremin öncüsü olabilir mi?
Başka fayları tetikler mi?
Acil yapılması gerekenler neler?
Vatandaş ne yapmalı?
Geceyi evlerde geçirmek riskli mi?
İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, 6.2’lik depremin ardından enerjinin Batı’ya doğru transfer olduğunu ve bu durumun yeni kırılmalara zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Perinçek, şu mesajları verdi:‘Deprem çok kısa sürdüğü için yıkım olmadı’‘Enerji transferi Batı ve Güneybatıya kayıyor’‘İstanbul’da yaşanan 6.2’lik deprem büyük depremin ayak sesi'‘Batı’daki fay sistemleri tetiklendi’‘Depremde trafik kilitlendi, sınıfta kaldık’‘6.2’lik depreme teşekkür etmeliyiz’
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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Jeoloji Mühendisi Perinçek: Marmara'da büyük deprem olacak
15:00 24.04.2025 (güncellendi: 12:13 25.04.2025)
Prof. Dr. Doğan Perinçek İstanbul’da yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin büyük depremin habercisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Perinçek, “6.2’den Batı’ya bir enerji transferi var, her an bir tetikleme yapabilir. Büyük ihtimalle Tekirdağ-Marmara Adası arasında veya Bandırma-Erdek-Biga-Çan-Bayramiç alanında olacak” dedi.
İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, 6.2’lik depremin ardından enerjinin Batı’ya doğru transfer olduğunu ve bu durumun yeni kırılmalara zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Perinçek, şu mesajları verdi:
‘Deprem çok kısa sürdüğü için yıkım olmadı’
“Bu bizim beklediğimiz 7 ile 7.5 arasında olacağını tahmin ettiğimiz deprem değil. Bu deprem 6.2 ve çok kısa sürdü, 13 saniye sürdü. O yüzden biz yıkım görmedik. Muhtemelen bazı binaların zemin katında kolonlarda çatlak olmuştur, onu zaman içinde göreceğiz. Ama bu beklediğimiz Marmara depremi değil. 3 gün sonra da, 3 yıl sonra da gelebilir. Zaman vermemiz mümkün değil, ama biz yıkıcı depremi mutlaka göreceğiz. 4.8, 4.4’lük artçılar gördük, bunlar artçılar için büyük rakamlar. Hala 5 ve 5’ten yukarı artçılar olabilir ve 5’ten yukarı artçılar da hasar görmüş binaları yıkabilir.”
‘Enerji transferi Batı ve Güneybatıya kayıyor’
“Deprem 6.2 oldu ve Doğu’ya doğru devam etti. Artçıların yüzde 85’i Doğu’da oldu. Daha sonra yüzde 15’i Batı’ya doğru gitmeye başladı. Doğuya gitmesinin nedeni: bana göre Marmara Denizi içinde Kuzey Anadolu Fayı’nın ana kolu üzerinde iki tane kilit noktası var. Bunlardan birisi 6.2 depreminin olduğu yerin hemen Batısındaki bir nokta. İkincisi de Tekirdağ önlerinde. Bu enerjinin transferi Tekirdağ önlerine kadar uzanacak.”
‘İstanbul’da yaşanan 6.2’lik deprem büyük depremin ayak sesi'
“1766 depreminden 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Biz Marmara Denizi’ndeki fayların ortalama olarak 250 yılda bir tekrarlandığını düşünüyoruz. Ama 1766 depremi aynı anda iki tane oldu. Birisi 6.2’nin doğusunda, birisi Batı’sında. Peş peşe olan depremler 1999’da da önce Adapazarı civarı, birkaç ay sonra da Bolu yıkıldı. Deprem olduğunda komşu fayları tetikliyor. Şimdi 6.2 oldu. Ben her an Tekirdağ önlerinde, yani 6.2’nin Batısında, Marmara Adası civarında 7’lik bir deprem bekliyorum. Her an olabilir veya 1 ay sonra olabilir. Tekirdağ ile Marmara Adası arasında. Şimdi orada iki tane kilit noktası var. Birinci kilit noktası önünde 6.2 deprem oldu, enerjinin bir kısmı da Edirne yönündeki fayları kırdı ve Çekmece önünde de yine Kuzeybatı Güneydoğu olan birtakım deprem odakları dizilimi gördük. Bu engel yüzünden enerjinin bir kısmı farklı yönlere dağıldı, farklı yönlerde depremler yarattı. Tekirdağ önlerinde de bir engelimiz var; denizde kıyıda son 4 senedir bu alanda yoğun depremler oluyor ve o depremler karaya çıkamıyor Güneybatıya dönüyor. Enerji hem Gemlik Körfezi’nde olan depremlerde birikine enerji Bandırma-Erdek-Karabiga yönünde transfer edildi. Enerji Tekirdağ Güneyindeki kilit noktasından Güneybatıya doğru, Biga’ya doğru yönleniyor.
6.2’den Batı’ya bir enerji transferi var, her an bir tetikleme yapabilir. Çanakkale Boğazı’na doğru bir enerji transferi var. Hatta oraya bir ‘şeytan üçgeni’ dedim. Şeytan üçgeni içinde olan depremler enerjiyi Biga yönünde transfer ediyor. Kuzeyden gelen ve Güneye yönelen enerji Biga civarında karaya çıkıyor ve Çan-Bayramiç-Ezine hattı yönündeki aktif faylar üzerinde enerji biriktiriyor. O nedenle Çanakkale’yi en tehlikeli yer listesine koydum. İkinci sırada Tekirdağ-Marmara Adası dolayı var. Üçüncü sıraya koyduğum Pazarcık depremini ise zaten yaşadık.
Büyük Marmara depremi henüz olmadı, 6.2 sadece onun ayak sesleri ve büyük deprem olacak. En büyük ihtimalle Tekirdağ-Marmara Adası arasında veya Bandırma-Erdek-Biga-Çan-Bayramiç alanında olacak. Büyük deprem buralarda olursa İstanbul bundan etkilenecek ama mesafe nedeniyle 7.5’lik bir deprem Çanakkale ve Tekirdağ’da yıkım, İstanbul’da hasar yapar. İstanbul deprem yaşarsa biz ayağa zor kalkarız.”
‘Batı’daki fay sistemleri tetiklendi’
“6.2’nin olduğu yer iki tane fay zonunun kavuşma yeri. Üç kol halinde; Çekmece ve Silivri dolayından Edirne’ye kadar uzanan 3 tane fay var. Bu faylar daha sonra aktivitesini kaybetmiş. Ama şu anda Edirne civarında zaman zaman deprem yapıyor. Ayrıca Silivri dolayında, Marmara Ereğlisi dolayında da zaman zaman depremler oluyor. Bu fayın iki ucunun zaman zaman Kuzey Anadolu fayı etkisi ile tetiklendiğini görüyoruz. 2019 depremi Trakya fay sisteminin tetiklenmesi ile oluştu. Aslında dün yaşadığımız depremde de bunun izlerini gördüm. Silivri önlerinde ve Küçük Çekmece’nin Güneyinde, Edirne yönünde denizde dizilen birtakım depremler var. Bunlar da Trakya Fay Sistemi’nin aktif olduğunu gösteriyor. Kilit noktası nedeniyle de tetiklenme oluyor. Edirne’ye kadar uzanan fay kollar halinde bir kolu Yunanistan’a, bir kolu Bulgaristan’a gidiyor.”
‘Depremde trafik kilitlendi, sınıfta kaldık’
“Hiçbir yıkım olmadı ama trafik kilitlendi ve insanlar yollarda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Bu bir prova oldu ve biz sınıfta kaldık. İstanbul’un hangi sokağına giderseniz gidin her taraf dolu. Sokakta bir tek bina bile yıkılsa o sokak kapanacak. İstanbul’da yeni yapılan binaların hepsine park yeri yapmamız lazım.”
‘6.2’lik depreme teşekkür etmeliyiz’
“Önümüzde kaç ay, kaç yıl bilmiyoruz ama bu yılları iyi değerlendirmeliyiz. Ben 6.2’ye teşekkür etmek istiyorum. Belki onun sayesinde bir daha uyanırız. Uyanıklığımız 1 yıl sürerse ne kadar eski, yıkılması gereken bina varsa yıkar, yenilerini yaparız. Hem halkımıza hem yöneticilere bir uyarı oldu. 6.2 hasar yapmadığı ve 13 saniye sürdüğü için şükranlarımı bildiriyorum bu depreme. Milleti ayağa kaldırdı, uyandırdı.”