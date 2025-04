Jeoloji Mühendisi Perinçek: Marmara'da büyük deprem olacak

“1766 depreminden 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Biz Marmara Denizi’ndeki fayların ortalama olarak 250 yılda bir tekrarlandığını düşünüyoruz. Ama 1766 depremi aynı anda iki tane oldu. Birisi 6.2’nin doğusunda, birisi Batı’sında. Peş peşe olan depremler 1999’da da önce Adapazarı civarı, birkaç ay sonra da Bolu yıkıldı. Deprem olduğunda komşu fayları tetikliyor. Şimdi 6.2 oldu. Ben her an Tekirdağ önlerinde, yani 6.2’nin Batısında, Marmara Adası civarında 7’lik bir deprem bekliyorum. Her an olabilir veya 1 ay sonra olabilir. Tekirdağ ile Marmara Adası arasında. Şimdi orada iki tane kilit noktası var. Birinci kilit noktası önünde 6.2 deprem oldu, enerjinin bir kısmı da Edirne yönündeki fayları kırdı ve Çekmece önünde de yine Kuzeybatı Güneydoğu olan birtakım deprem odakları dizilimi gördük. Bu engel yüzünden enerjinin bir kısmı farklı yönlere dağıldı, farklı yönlerde depremler yarattı. Tekirdağ önlerinde de bir engelimiz var; denizde kıyıda son 4 senedir bu alanda yoğun depremler oluyor ve o depremler karaya çıkamıyor Güneybatıya dönüyor. Enerji hem Gemlik Körfezi’nde olan depremlerde birikine enerji Bandırma-Erdek-Karabiga yönünde transfer edildi. Enerji Tekirdağ Güneyindeki kilit noktasından Güneybatıya doğru, Biga’ya doğru yönleniyor.

6.2’den Batı’ya bir enerji transferi var, her an bir tetikleme yapabilir. Çanakkale Boğazı’na doğru bir enerji transferi var. Hatta oraya bir ‘şeytan üçgeni’ dedim. Şeytan üçgeni içinde olan depremler enerjiyi Biga yönünde transfer ediyor. Kuzeyden gelen ve Güneye yönelen enerji Biga civarında karaya çıkıyor ve Çan-Bayramiç-Ezine hattı yönündeki aktif faylar üzerinde enerji biriktiriyor. O nedenle Çanakkale’yi en tehlikeli yer listesine koydum. İkinci sırada Tekirdağ-Marmara Adası dolayı var. Üçüncü sıraya koyduğum Pazarcık depremini ise zaten yaşadık.

Büyük Marmara depremi henüz olmadı, 6.2 sadece onun ayak sesleri ve büyük deprem olacak. En büyük ihtimalle Tekirdağ-Marmara Adası arasında veya Bandırma-Erdek-Biga-Çan-Bayramiç alanında olacak. Büyük deprem buralarda olursa İstanbul bundan etkilenecek ama mesafe nedeniyle 7.5’lik bir deprem Çanakkale ve Tekirdağ’da yıkım, İstanbul’da hasar yapar. İstanbul deprem yaşarsa biz ayağa zor kalkarız.”