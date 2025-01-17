ABD, 'ya sat ya da yasaklanırsın' yasasını onayladı: 19 Ocak'a kadar satış olmazsa yürürlüğe girecek
© AP Photo / Ted ShaffreyFILE - A man carries a Free TikTok sign in front of the courthouse where the hush-money trial of Donald Trump got underway April 15, 2024, in New York. The House has passed legislation Saturday, April 20, to ban TikTok in the U.S. if its China-based owner doesn't sell its stake, sending it to the Senate as part of a larger package of bills that would send aid to Ukraine and Israel. House Republicans' decision to add the TikTok bill to the foreign aid package fast-tracked the legislation after it had stalled in the Senate. The aid bill is a priority for President Joe Biden that has broad congressional support. (AP Photo/Ted Shaffrey, File)
© AP Photo / Ted Shaffrey
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ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören Kongre kararını onayladı. Söz konusu karara göre Çin merkezli ByteDance'in platformun haklarını devretmemesi durumunda uygulamanın ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasanın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.
Yüksek Mahkeme, aldığı kararla Çinli ana şirketle olan bağlarını kesmemesi halinde, 'ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle' ABD'de kullanımının yasaklanmasını öngören federal yasanın uygulanmasının önünü açtı.
Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine ilişkin iyi desteklenen ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi" ifadesi kullanıldı.
Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.
Mevcut telefon ve tablet gibi cihazlarda yüklü olan uygulamanın kullanılmaya devam edilebileceği ancak güncellenemeyeceği belirtildi.
Mahkeme dosyalarına göre, Adalet Bakanlığı'nda görevli avukatlar, güncellenemeyen uygulamanın sonunda çalışmaz hale geleceğini ifade etti.
TikTok'un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve resmen başlayacağı 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar satış kararı alması durumunda, Yüksek Mahkemenin kararı 90 güne kadar bekletilecek.
19 Ocak'a kadar satış olmazsa yasak yürürlüğe girecek
Ana şirketi Çin merkezli ByteDance'in platformun haklarını devretmemesi durumunda uygulamanın ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasa, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Hem ABD Başkanı Joe Biden hem de seçilmiş başkan Donald Trump geçmişte, uygulama hakkında endişelerini dile getirmiş, TikTok yönetimi, bu endişelerin spekülatif olduğunu savunmuştu.
ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de 'ulusal güvenlik endişeleri' nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.
ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Teksas dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.
ABD Senatosu ayrıca Nisan 2024'te, TikTok'a 'ya sat ya da yasaklanırsın' diyen yasa tasarısını kabul etmişti.
28 Aralık 2024, 03:45