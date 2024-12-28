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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/trump-tiktok-yasaginin-ertelenmesi-icin-mahkemeye-basvurdu-1092120420.html
Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için mahkemeye başvurdu
Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için mahkemeye başvurdu
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Donald Trump, TikTok'un yasaklanmasını öngörenn yasanın Trump'ın göreve gelişinden bir gün öncesine denk gelen yürürlüğe girme tarihinin ötelenmesi için Yüksek... 28.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-28T03:45+0300
2024-12-28T03:45+0300
dünya
abd
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temyiz mahkemesi
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20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, Çin menşeili popüler sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin uzatılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.Trump'ın avukatı John Sauer, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Trump'ın Yüksek Mahkeme başvurusunu duyurdu.Açıklamasında Sauer, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması, aksi halde ise ülkede yasaklanmasını öngören ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin, Trump'ın göreve gelişinden bir gün öncesine denk geldiğini hatırlatarak, mahkemenin bu süreci uzatmasını talep ettiklerini belirtti.John Sauer, konuyla yeni başkan olarak Trump'ın muhatap olacağını ve Yüksek Mahkeme'nin davaya daha kapsamlı şekilde bakarak bir sonuca ulaşması bakımından söz konusu yasak kararının uygulanma tarihinin ertelenmesini talep ettiklerini vurguladı.Sauer, açıklamasında, "Başkan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor" ifadesini kullandı.ABD ve TikTok arasında neler olmuştu?ABD yönetimi geçen yıl, ABD'li kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören bir adım atmış, bununla birlikte martta Kongre'den geçen bir yasa tasarısı, Başkan Biden tarafından imzalanmıştı.Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025 tarihine şirketin ABD'li bir firmaya satılması için süre vermişti. Satılmadığı takdirde ise TikTok'un ABD'de yasaklanacağını bildirmişti.Bunun üzerine TikTok, Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin 'açık internet' politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu. Ayrıca TikTok, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu kısa sürede ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.Daha sonrasında Temyiz Mahkemesi ise TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.Öte yandan, Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.TikTok'un, yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulması talebiyle Temyiz Mahkemesine sunduğu başvuru dilekçesinde Yüksek Mahkeme incelemesi istemesi beklenirken, geçici bir tedbir kararı talebinde bulunduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/sabikasi-kabarik-cin-menseili-tiktoka-erisim-engeli-dunya-capinda-artiyor-hangi-ulkeler-neden-1091904937.html
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abd, donald trump, yüksek mahkeme, temyiz mahkemesi, tiktok, çin
abd, donald trump, yüksek mahkeme, temyiz mahkemesi, tiktok, çin

Trump, TikTok yasağının ertelenmesi için mahkemeye başvurdu

03:45 28.12.2024
© AA / Aytaç ÜnalTik Tok
Tik Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
© AA / Aytaç Ünal
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Donald Trump, TikTok'un yasaklanmasını öngörenn yasanın Trump'ın göreve gelişinden bir gün öncesine denk gelen yürürlüğe girme tarihinin ötelenmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.
20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, Çin menşeili popüler sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin uzatılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.
Trump'ın avukatı John Sauer, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Trump'ın Yüksek Mahkeme başvurusunu duyurdu.
Açıklamasında Sauer, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılması, aksi halde ise ülkede yasaklanmasını öngören ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin, Trump'ın göreve gelişinden bir gün öncesine denk geldiğini hatırlatarak, mahkemenin bu süreci uzatmasını talep ettiklerini belirtti.
John Sauer, konuyla yeni başkan olarak Trump'ın muhatap olacağını ve Yüksek Mahkeme'nin davaya daha kapsamlı şekilde bakarak bir sonuca ulaşması bakımından söz konusu yasak kararının uygulanma tarihinin ertelenmesini talep ettiklerini vurguladı.
Sauer, açıklamasında, "Başkan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor" ifadesini kullandı.

ABD ve TikTok arasında neler olmuştu?

ABD yönetimi geçen yıl, ABD'li kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören bir adım atmış, bununla birlikte martta Kongre'den geçen bir yasa tasarısı, Başkan Biden tarafından imzalanmıştı.
Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025 tarihine şirketin ABD'li bir firmaya satılması için süre vermişti. Satılmadığı takdirde ise TikTok'un ABD'de yasaklanacağını bildirmişti.
Bunun üzerine TikTok, Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin 'açık internet' politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu. Ayrıca TikTok, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu kısa sürede ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.
Daha sonrasında Temyiz Mahkemesi ise TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.
Öte yandan, Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.
TikTok'un, yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulması talebiyle Temyiz Mahkemesine sunduğu başvuru dilekçesinde Yüksek Mahkeme incelemesi istemesi beklenirken, geçici bir tedbir kararı talebinde bulunduğu belirtilmişti.
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