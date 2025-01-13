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Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'her an hareketlilik olabilir' diyerek depremin yerini işaret etti: Marmara için tarih verdi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'her an hareketlilik olabilir' diyerek depremin yerini işaret etti: Marmara için tarih verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin deprem gerçeği bir kez daha gündemde. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen büyük Marmara Depremi’ne dikkat çekerek, Sakarya Çukuru’nu işaret etti... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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övgün ahmet ercan
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Türkiye'deki aktif fay hatlarının sebebiyle deprem hareketliliği yaşanıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da beklenen büyük depremin, aslında Marmara’yı kapsayan geniş bir bölgede etkili olabileceğini söyledi.Yerel basında yer alan haberlere göre Ercan, özellikle Sakarya Çukuru’nu işaret ederek, “İstanbul depremi beklenirken bu bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanabilir” açıklamasını yaptı. Ercan, “Bu alan, olası bir depremde ciddi tehlike arz ediyor. Ancak ne yazık ki burada sanayi hızla gelişiyor" dedi.'Geçmişte deprem olan yerde yeniden olur'Prof. Dr. Ercan, geçmişte yaşanan depremlerin tekrar etme olasılığına dikkat çekti. 1999 Gölcük Depremi sonrasında bu bölgede gerilimin azaldığını ancak Marmara’nın genelinde halen büyük bir deprem riski taşıdığını belirtti. Ercan, “Geçmişte bir yerde deprem olduysa, yine olacaktır. Bu kural değişmez” diye konuştu.Bölgedeki yer hareketlerini değerlendiren Ercan, gelecekte İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimalinin olduğunu söyledi. Bu durumun, bölgedeki yapılaşma ve sanayi planlamalarının risklere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ortaya koydu.'Marmara’da her an hareketlilik olabilir'Depremin zamanlaması hakkında da açıklama yapan Ercan, “Beklenen Marmara Depremi 2045 ile 2150 yılları arasında gerçekleşebilir. Ancak bu süre zarfında, deprem yorgunu Marmara’da her an hareketlilik olabilir” ifadelerini kullandı. Ercan, İstanbul’un yanı sıra Kocaeli ve çevresinin de depremden ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-5-yilin-zam-bilancosu-istanbulda-toplu-tasima-ucretleri-ne-kadar-olacak-1092609419.html
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'her an hareketlilik olabilir' diyerek depremin yerini işaret etti: Marmara için tarih verdi

15:20 13.01.2025 (güncellendi: 15:33 13.01.2025)
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© İHA
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Türkiye’nin deprem gerçeği bir kez daha gündemde. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen büyük Marmara Depremi’ne dikkat çekerek, Sakarya Çukuru’nu işaret etti. Ercan, “İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimali var. Bu bölge yerleşime kapatılmalı” dedi. Ercan, büyük deprem için tarih işaret etti.
Türkiye'deki aktif fay hatlarının sebebiyle deprem hareketliliği yaşanıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da beklenen büyük depremin, aslında Marmara’yı kapsayan geniş bir bölgede etkili olabileceğini söyledi.
Yerel basında yer alan haberlere göre Ercan, özellikle Sakarya Çukuru’nu işaret ederek, “İstanbul depremi beklenirken bu bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanabilir” açıklamasını yaptı. Ercan, “Bu alan, olası bir depremde ciddi tehlike arz ediyor. Ancak ne yazık ki burada sanayi hızla gelişiyor" dedi.

'Geçmişte deprem olan yerde yeniden olur'

Prof. Dr. Ercan, geçmişte yaşanan depremlerin tekrar etme olasılığına dikkat çekti. 1999 Gölcük Depremi sonrasında bu bölgede gerilimin azaldığını ancak Marmara’nın genelinde halen büyük bir deprem riski taşıdığını belirtti. Ercan, “Geçmişte bir yerde deprem olduysa, yine olacaktır. Bu kural değişmez” diye konuştu.
Bölgedeki yer hareketlerini değerlendiren Ercan, gelecekte İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimalinin olduğunu söyledi. Bu durumun, bölgedeki yapılaşma ve sanayi planlamalarının risklere göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini ortaya koydu.

'Marmara’da her an hareketlilik olabilir'

Depremin zamanlaması hakkında da açıklama yapan Ercan, “Beklenen Marmara Depremi 2045 ile 2150 yılları arasında gerçekleşebilir. Ancak bu süre zarfında, deprem yorgunu Marmara’da her an hareketlilik olabilir” ifadelerini kullandı. Ercan, İstanbul’un yanı sıra Kocaeli ve çevresinin de depremden ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtti.
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
EKONOMİ
Son 5 yılın zam bilançosu: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin değişimi
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