https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/son-5-yilin-zam-bilancosu-istanbulda-toplu-tasima-ucretleri-ne-kadar-olacak-1092609419.html

Son 5 yılın zam bilançosu: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin değişimi

Son 5 yılın zam bilançosu: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin değişimi

Sputnik Türkiye

Son 5 yılda İstanbul'da toplu taşıma ücretlerindeki artışlar tartışma yaratıyor. UKOME’de yüzde 46.09'luk zam teklifinin reddedilmesi, geçmişteki zam... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:56+0300

2025-01-13T10:56+0300

2025-01-13T11:45+0300

ekonomi

abdulkadir uraloğlu

istanbul

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

ukome

ibb

akaryakıt

akaryakıt zammı

benzin

benzin fiyatları

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 2025'te toplu taşımaya yüzde 46.09 zam teklifinin reddedilmesi, İstanbul'da son 5 yılda yaşanan ulaşım artışlarını yeniden gündeme getirdi. Geçmişte yapılan zamların etkisi sürerken, ulaşım masraflarının vatandaşlar üzerindeki ekonomik yükü bir kez daha tartışmaya açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise katıldığı bir canlı yayında teklifi değerlendirerek oranın yüksek olduğunu ve yeniden çalışılacağını açıkladı. İstanbul’da toplu taşıma ücretleri, son 5 yılda büyük ölçüde arttı. Verilere göre, 2020 yılında yüzde 35, 2021’de yüzde 15 ve yüzde 36, 2022’de yüzde 40 ve yüzde 29.10, 2023’te yüzde 51.52, 2024’te ise yüzde 22.19 ve yüzde 28.09 oranında artış yaşandı. Bu artışlarla birlikte tam elektronik bilet ücreti, 2020 öncesinde 2.60 TL iken 2024’te 20 TL’ye yükseldi. Son 5 yılda toplu taşıma ücretleri yüzde 669.23 oranında zamlandı.Yıllara göre ulaşım zamları2020: Tam bilet 2,60 TL'den 3,50 TL'ye (Yüzde 35 artış). Öğrenci bileti 1.25 TL'den 1.75 TL'ye, tam abonman 205 TL'den 275 TL'ye çıktı.2021: Yüzde 15 zamla tam bilet 4.03 TL'ye, öğrenci bileti 1.95 TL'ye yükseldi. Ek olarak yüzde 36 zamla tam bilet 5.48 TL'ye, öğrenci bileti 2.66 TL'ye çıktı.2022: İlk zam yüzde 40 oranında oldu. Tam bilet 7.67 TL'ye, öğrenci abonman 109 TL'ye çıktı. Yüzde 29.1 zamla tam bilet 9.90 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'ye ulaştı.2023: Yüzde 51,52 zamla tam bilet 15 TL'ye, öğrenci bileti 7.32 TL'ye yükseldi. Tam abonman ücreti 1177 TL oldu.2024: Yüzde 22.19 ve yüzde 28.09 oranlarında zamlar yapıldı. Tam bilet 20 TL'ye, öğrenci bileti 9.76 TL'ye çıktı.Benzin son 5 yılda yüzde yüzde 546 oranında pahalandıAkaryakıt fiyatlarındaki artışlar, toplu taşıma zamlarının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2020 yılında 6.98 TL olan benzin fiyatı, 2025'te 45.15 TL'ye çıkarak yüzde 546.41 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde motorin fiyatı 6.51 TL'den 45.66 TL'ye yükseldi ve yüzde 601.30 oranında arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan yakıt fiyatlarının ve döviz kurlarının ulaşım maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-yapildi-miukomeden-karar-cikti-1092385916.html

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