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Son 5 yılın zam bilançosu: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin değişimi
Son 5 yılın zam bilançosu: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin değişimi
Sputnik Türkiye
Son 5 yılda İstanbul'da toplu taşıma ücretlerindeki artışlar tartışma yaratıyor. UKOME’de yüzde 46.09'luk zam teklifinin reddedilmesi, geçmişteki zam... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:56+0300
2025-01-13T11:45+0300
ekonomi
abdulkadir uraloğlu
istanbul
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
ukome
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 2025'te toplu taşımaya yüzde 46.09 zam teklifinin reddedilmesi, İstanbul'da son 5 yılda yaşanan ulaşım artışlarını yeniden gündeme getirdi. Geçmişte yapılan zamların etkisi sürerken, ulaşım masraflarının vatandaşlar üzerindeki ekonomik yükü bir kez daha tartışmaya açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise katıldığı bir canlı yayında teklifi değerlendirerek oranın yüksek olduğunu ve yeniden çalışılacağını açıkladı. İstanbul’da toplu taşıma ücretleri, son 5 yılda büyük ölçüde arttı. Verilere göre, 2020 yılında yüzde 35, 2021’de yüzde 15 ve yüzde 36, 2022’de yüzde 40 ve yüzde 29.10, 2023’te yüzde 51.52, 2024’te ise yüzde 22.19 ve yüzde 28.09 oranında artış yaşandı. Bu artışlarla birlikte tam elektronik bilet ücreti, 2020 öncesinde 2.60 TL iken 2024’te 20 TL’ye yükseldi. Son 5 yılda toplu taşıma ücretleri yüzde 669.23 oranında zamlandı.Yıllara göre ulaşım zamları2020: Tam bilet 2,60 TL'den 3,50 TL'ye (Yüzde 35 artış). Öğrenci bileti 1.25 TL'den 1.75 TL'ye, tam abonman 205 TL'den 275 TL'ye çıktı.2021: Yüzde 15 zamla tam bilet 4.03 TL'ye, öğrenci bileti 1.95 TL'ye yükseldi. Ek olarak yüzde 36 zamla tam bilet 5.48 TL'ye, öğrenci bileti 2.66 TL'ye çıktı.2022: İlk zam yüzde 40 oranında oldu. Tam bilet 7.67 TL'ye, öğrenci abonman 109 TL'ye çıktı. Yüzde 29.1 zamla tam bilet 9.90 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'ye ulaştı.2023: Yüzde 51,52 zamla tam bilet 15 TL'ye, öğrenci bileti 7.32 TL'ye yükseldi. Tam abonman ücreti 1177 TL oldu.2024: Yüzde 22.19 ve yüzde 28.09 oranlarında zamlar yapıldı. Tam bilet 20 TL'ye, öğrenci bileti 9.76 TL'ye çıktı.Benzin son 5 yılda yüzde yüzde 546 oranında pahalandıAkaryakıt fiyatlarındaki artışlar, toplu taşıma zamlarının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2020 yılında 6.98 TL olan benzin fiyatı, 2025'te 45.15 TL'ye çıkarak yüzde 546.41 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde motorin fiyatı 6.51 TL'den 45.66 TL'ye yükseldi ve yüzde 601.30 oranında arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan yakıt fiyatlarının ve döviz kurlarının ulaşım maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını belirtiyor.
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Son 5 yılın zam bilançosu: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin değişimi

10:56 13.01.2025 (güncellendi: 11:45 13.01.2025)
© AAİstanbul toplu taşıma
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA
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Gizay Çelik
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Son 5 yılda İstanbul'da toplu taşıma ücretlerindeki artışlar tartışma yaratıyor. UKOME’de yüzde 46.09'luk zam teklifinin reddedilmesi, geçmişteki zam oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Megakentte toplu taşıma ücretleri 2020-2025 yılları arasında yüzde 669.23 oranında pahalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 2025'te toplu taşımaya yüzde 46.09 zam teklifinin reddedilmesi, İstanbul'da son 5 yılda yaşanan ulaşım artışlarını yeniden gündeme getirdi. Geçmişte yapılan zamların etkisi sürerken, ulaşım masraflarının vatandaşlar üzerindeki ekonomik yükü bir kez daha tartışmaya açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise katıldığı bir canlı yayında teklifi değerlendirerek oranın yüksek olduğunu ve yeniden çalışılacağını açıkladı.
İstanbul’da toplu taşıma ücretleri, son 5 yılda büyük ölçüde arttı. Verilere göre, 2020 yılında yüzde 35, 2021’de yüzde 15 ve yüzde 36, 2022’de yüzde 40 ve yüzde 29.10, 2023’te yüzde 51.52, 2024’te ise yüzde 22.19 ve yüzde 28.09 oranında artış yaşandı. Bu artışlarla birlikte tam elektronik bilet ücreti, 2020 öncesinde 2.60 TL iken 2024’te 20 TL’ye yükseldi. Son 5 yılda toplu taşıma ücretleri yüzde 669.23 oranında zamlandı.

Yıllara göre ulaşım zamları

2020: Tam bilet 2,60 TL'den 3,50 TL'ye (Yüzde 35 artış). Öğrenci bileti 1.25 TL'den 1.75 TL'ye, tam abonman 205 TL'den 275 TL'ye çıktı.
2021: Yüzde 15 zamla tam bilet 4.03 TL'ye, öğrenci bileti 1.95 TL'ye yükseldi. Ek olarak yüzde 36 zamla tam bilet 5.48 TL'ye, öğrenci bileti 2.66 TL'ye çıktı.
2022: İlk zam yüzde 40 oranında oldu. Tam bilet 7.67 TL'ye, öğrenci abonman 109 TL'ye çıktı. Yüzde 29.1 zamla tam bilet 9.90 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'ye ulaştı.
2023: Yüzde 51,52 zamla tam bilet 15 TL'ye, öğrenci bileti 7.32 TL'ye yükseldi. Tam abonman ücreti 1177 TL oldu.
2024: Yüzde 22.19 ve yüzde 28.09 oranlarında zamlar yapıldı. Tam bilet 20 TL'ye, öğrenci bileti 9.76 TL'ye çıktı.

Son 5 yılda benzinin fiyatı yüzde 546; motorinin ise yüzde 601 pahalandı.

Benzin son 5 yılda yüzde yüzde 546 oranında pahalandı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, toplu taşıma zamlarının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2020 yılında 6.98 TL olan benzin fiyatı, 2025'te 45.15 TL'ye çıkarak yüzde 546.41 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde motorin fiyatı 6.51 TL'den 45.66 TL'ye yükseldi ve yüzde 601.30 oranında arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan yakıt fiyatlarının ve döviz kurlarının ulaşım maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını belirtiyor.
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
EKONOMİ
İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı mı? UKOME'den karar geldi
6 Ocak, 11:40
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