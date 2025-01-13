https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ispanya-super-kupasinin-sahibi-barcelona-1092598827.html
İspanya Süper Kupası'nın sahibi Barcelona
İspanya Süper Kupası'nın sahibi Barcelona
Sputnik Türkiye
İspanya Süper Kupası'nın sahibi Real Madrid'i 5-2 mağlup eden Barcelona oldu. Milli futbolcu Arda Güler ise karşılaşmada yer bulamazken yedek kulübesinden maçı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T00:11+0300
2025-01-13T00:11+0300
2025-01-13T00:44+0300
spor
barcelona kulübü
barcelona
real madrid
ispanya süper kupası
arda güler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092599153_0:178:2047:1329_1920x0_80_0_0_0b1d6575c3c7c77992c869094107b46e.jpg
İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid ile Barcelona Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kupanın sahibi Barcelona oldu.Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı.Maçın 5. dakikasında Real Madrid Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı 4-1Barcelona da 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.İkinci yarıda Barcelona 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.Milli futbolcu Arda Güler ise maçı yedek kulübesinden takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/tff-devre-arasi-transfer-donemi-icin-kuluplerin-harcama-limitlerini-duyurdu-1092595265.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092599153_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_cbdae2c9c0fe439b117e2590cdb06206.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barcelona, real madrid, real madrid vs barcelona, barça, madrid, fc barcelona, barcelona vs real madrid, marc casadó, supercopa de españa, alejandro balde, barcelona fc, madrid real, real madrid -, real madrid vs fc barcelona,
barcelona, real madrid, real madrid vs barcelona, barça, madrid, fc barcelona, barcelona vs real madrid, marc casadó, supercopa de españa, alejandro balde, barcelona fc, madrid real, real madrid -, real madrid vs fc barcelona,
İspanya Süper Kupası'nın sahibi Barcelona
00:11 13.01.2025 (güncellendi: 00:44 13.01.2025)
İspanya Süper Kupası'nın sahibi Real Madrid'i 5-2 mağlup eden Barcelona oldu. Milli futbolcu Arda Güler ise karşılaşmada yer bulamazken yedek kulübesinden maçı takip etti.
İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid ile Barcelona Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kupanın sahibi Barcelona oldu.
Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı.
Maçın 5. dakikasında Real Madrid Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona da 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.
İkinci yarıda Barcelona 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.
Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.
Milli futbolcu Arda Güler ise maçı yedek kulübesinden takip etti.