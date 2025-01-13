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İspanya Süper Kupası'nın sahibi Barcelona
İspanya Süper Kupası'nın sahibi Barcelona
Sputnik Türkiye
İspanya Süper Kupası'nın sahibi Real Madrid'i 5-2 mağlup eden Barcelona oldu. Milli futbolcu Arda Güler ise karşılaşmada yer bulamazken yedek kulübesinden maçı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid ile Barcelona Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kupanın sahibi Barcelona oldu.Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı.Maçın 5. dakikasında Real Madrid Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı 4-1Barcelona da 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.İkinci yarıda Barcelona 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.Milli futbolcu Arda Güler ise maçı yedek kulübesinden takip etti.
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İspanya Süper Kupası'nın sahibi Barcelona

00:11 13.01.2025 (güncellendi: 00:44 13.01.2025)
© AA / Ismael Adnan YaqoobBarcelona oyuncusu Alejandro Balde
Barcelona oyuncusu Alejandro Balde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
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İspanya Süper Kupası'nın sahibi Real Madrid'i 5-2 mağlup eden Barcelona oldu. Milli futbolcu Arda Güler ise karşılaşmada yer bulamazken yedek kulübesinden maçı takip etti.
İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid ile Barcelona Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kupanın sahibi Barcelona oldu.
Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı.
Maçın 5. dakikasında Real Madrid Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 4-1

Barcelona da 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.
İkinci yarıda Barcelona 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.
Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.
Milli futbolcu Arda Güler ise maçı yedek kulübesinden takip etti.
© AA Real Madrid oyuncusu Arda Güler maçta yer bulamadı
 Real Madrid oyuncusu Arda Güler maçta yer bulamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
Real Madrid oyuncusu Arda Güler maçta yer bulamadı
© AA
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
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