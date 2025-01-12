https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/tff-devre-arasi-transfer-donemi-icin-kuluplerin-harcama-limitlerini-duyurdu-1092595265.html

TFF devre arası transfer dönemi için kulüplerin harcama limitlerini duyurdu

TFF devre arası transfer dönemi için kulüplerin harcama limitlerini duyurdu

Sputnik Türkiye

TFF, Süper Lig takımlarının devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini paylaştı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T19:31+0300

2025-01-12T19:31+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

son dakika

transfer

limit

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımlarının devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini açıkladı. TFF'nin sitesinde yer alan listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Trabzonspor'u 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/ilk-11ler-belli-oldu-lider-galatasaray-basaksehire-konuk-oluyor-1092594617.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, transfer, limit