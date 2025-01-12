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TFF devre arası transfer dönemi için kulüplerin harcama limitlerini duyurdu
TFF devre arası transfer dönemi için kulüplerin harcama limitlerini duyurdu
Sputnik Türkiye
TFF, Süper Lig takımlarının devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini paylaştı. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımlarının devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini açıkladı. TFF'nin sitesinde yer alan listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Trabzonspor'u 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, transfer, limit
türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, transfer, limit

TFF devre arası transfer dönemi için kulüplerin harcama limitlerini duyurdu

19:31 12.01.2025 (güncellendi: 20:19 12.01.2025)
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TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA
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TFF, Süper Lig takımlarının devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımlarının devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini açıkladı.
TFF'nin sitesinde yer alan listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Trabzonspor'u 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.
Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.
Süper Lig'de 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu

Takım

Harcama limiti (TL)

Yüzde 30 sapma dahil limit (TL)

Trabzonspor

3.833.550.392

4.983.615.510

Fenerbahçe

1.832.108.271

2.381.740.752

Galatasaray

1.764.529.273

2.293.888.055

Beşiktaş

919.741.014

1.195.663.318

Corendon Alanyaspor

445.011.320

578.514.715

Kasımpaşa

402.239.726

522.911.644

RAMS Başakşehir

378.977.636

492.670.927

Reeder Samsunspor

378.487.218

492.033.383

Bellona Kayserispor

265.591.243

345.268.616

Net Global Sivasspor

228.264.578

296.743.951

Atakaş Hatayspor

208.413.381

270.937.395

Çaykur Rizespor

206.223.736

268.090.857

ikas Eyüpspor

193.267.117

251.247.252

Göztepe

193.267.117

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