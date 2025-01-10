https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-sus-payi-davasinda-ceza-durusmasini-erteleme-talebini-reddetti-1092532157.html
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı' davasında ceza duruşmasını erteleme talebini reddetti
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı' davasında ceza duruşmasını erteleme talebini reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "sus payı" davasındaki ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddetti. 10 Ocak’ta New York'ta yapılacak duruşmada Trump hakim... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T12:41+0300
2025-01-10T12:41+0300
2025-01-10T12:41+0300
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manhattan bölge savcılığı
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ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump’ın 'sus payı' davasındaki ceza duruşmasının ertelenmesi talebini 5’e karşı 4 oyla reddetti ve duruşmanın yapılmasının önünü tamamen açtı. Bu karar, Trump’ın New York’taki mahkemede 10 Ocak 2025’te yargılanacağı anlamına geliyor. Yargıç Juan Merchan,bugün Trump’a verilecek cezayı açıklayacak.Trump, Stormy Daniels’a 2016’daki başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı bir şekilde sus payı ödemekle suçlanıyor. Manhattan Bölge Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu Trump, 34 ayrı suçtan suçlu bulunmuştu. 15 Nisan 2024'te New York’ta başlayan yargılama süreci 6 hafta sürmüş ve sonuçta mahkeme jürisi Trump’ı suçlu bulmuştu.Trump’ın ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddeden Yüksek Mahkeme, daha önce de Trump’ın 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarına dair "bazı eylemlerinde dokunulmazlık" hakkına sahip olduğuna karar vermişti. Ancak mahkeme, Trump’ın özel davranışları için dokunulmazlık tanımadığını belirtmişti.Trump’ın "sus payı" davasındaki ceza, 4 yıl hapis ve para cezasını içerebilir. Trump, suçlamaları reddederek, ödeme işleminin yasal olduğunu savunmuştu. Trump, önceki gün New York’taki temyiz mahkemesinde talebinin reddedilmesinin ardından dün en son merci olan Yüksek Mahkemenin kapısını çalmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme, temyiz başvurusunu reddederek, ceza duruşmasının yapılmasını onayladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/trumpin-sus-payi-davasinda-cezanin-aciklanacagi-tarih-belli-oldu-agir-suclardan-hukum-giyen-ilk-1092338444.html
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abd, donald trump, new york, yüksek mahkeme, manhattan bölge savcılığı, stormy daniels
abd, donald trump, new york, yüksek mahkeme, manhattan bölge savcılığı, stormy daniels
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı' davasında ceza duruşmasını erteleme talebini reddetti
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "sus payı" davasındaki ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddetti. 10 Ocak’ta New York'ta yapılacak duruşmada Trump hakim karşısına çıkacak.
ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump’ın 'sus payı' davasındaki ceza duruşmasının ertelenmesi talebini 5’e karşı 4 oyla reddetti ve duruşmanın yapılmasının önünü tamamen açtı. Bu karar, Trump’ın New York’taki mahkemede 10 Ocak 2025’te yargılanacağı anlamına geliyor. Yargıç Juan Merchan,bugün Trump’a verilecek cezayı açıklayacak.
Trump, Stormy Daniels’a 2016’daki başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı bir şekilde sus payı ödemekle suçlanıyor. Manhattan Bölge Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu Trump, 34 ayrı suçtan suçlu bulunmuştu. 15 Nisan 2024'te New York’ta başlayan yargılama süreci 6 hafta sürmüş ve sonuçta mahkeme jürisi Trump’ı suçlu bulmuştu.
Trump’ın ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddeden Yüksek Mahkeme, daha önce de Trump’ın 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarına dair "bazı eylemlerinde dokunulmazlık" hakkına sahip olduğuna karar vermişti. Ancak mahkeme, Trump’ın özel davranışları için dokunulmazlık tanımadığını belirtmişti.
Trump’ın "sus payı" davasındaki ceza, 4 yıl hapis ve para cezasını içerebilir. Trump, suçlamaları reddederek, ödeme işleminin yasal olduğunu savunmuştu.
Trump, önceki gün New York’taki temyiz mahkemesinde talebinin reddedilmesinin ardından dün en son merci olan Yüksek Mahkemenin kapısını çalmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme, temyiz başvurusunu reddederek, ceza duruşmasının yapılmasını onayladı.