https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-sus-payi-davasinda-ceza-durusmasini-erteleme-talebini-reddetti-1092532157.html

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı' davasında ceza duruşmasını erteleme talebini reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı' davasında ceza duruşmasını erteleme talebini reddetti

Sputnik Türkiye

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "sus payı" davasındaki ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddetti. 10 Ocak’ta New York'ta yapılacak duruşmada Trump hakim... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T12:41+0300

2025-01-10T12:41+0300

2025-01-10T12:41+0300

dünya

abd

donald trump

new york

yüksek mahkeme

manhattan bölge savcılığı

stormy daniels

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085191333_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7159cbf62acaf272cf1792dde20d1189.jpg

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump’ın 'sus payı' davasındaki ceza duruşmasının ertelenmesi talebini 5’e karşı 4 oyla reddetti ve duruşmanın yapılmasının önünü tamamen açtı. Bu karar, Trump’ın New York’taki mahkemede 10 Ocak 2025’te yargılanacağı anlamına geliyor. Yargıç Juan Merchan,bugün Trump’a verilecek cezayı açıklayacak.Trump, Stormy Daniels’a 2016’daki başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı bir şekilde sus payı ödemekle suçlanıyor. Manhattan Bölge Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu Trump, 34 ayrı suçtan suçlu bulunmuştu. 15 Nisan 2024'te New York’ta başlayan yargılama süreci 6 hafta sürmüş ve sonuçta mahkeme jürisi Trump’ı suçlu bulmuştu.Trump’ın ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddeden Yüksek Mahkeme, daha önce de Trump’ın 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarına dair "bazı eylemlerinde dokunulmazlık" hakkına sahip olduğuna karar vermişti. Ancak mahkeme, Trump’ın özel davranışları için dokunulmazlık tanımadığını belirtmişti.Trump’ın "sus payı" davasındaki ceza, 4 yıl hapis ve para cezasını içerebilir. Trump, suçlamaları reddederek, ödeme işleminin yasal olduğunu savunmuştu. Trump, önceki gün New York’taki temyiz mahkemesinde talebinin reddedilmesinin ardından dün en son merci olan Yüksek Mahkemenin kapısını çalmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme, temyiz başvurusunu reddederek, ceza duruşmasının yapılmasını onayladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/trumpin-sus-payi-davasinda-cezanin-aciklanacagi-tarih-belli-oldu-agir-suclardan-hukum-giyen-ilk-1092338444.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, new york, yüksek mahkeme, manhattan bölge savcılığı, stormy daniels