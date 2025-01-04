https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/trumpin-sus-payi-davasinda-cezanin-aciklanacagi-tarih-belli-oldu-agir-suclardan-hukum-giyen-ilk-1092338444.html

Trump'ın 'sus payı' davasında cezanın açıklanacağı tarih belli oldu: 'Ağır suçlardan hüküm giyen ilk başkan olabilir'

Trump'ın 'sus payı' davasında cezanın açıklanacağı tarih belli oldu: 'Ağır suçlardan hüküm giyen ilk başkan olabilir'

Sputnik Türkiye

Donald Trump’ın suçlu bulunduğu 'sus payı' davasında cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada belirleneceğini açıkladı. Trump, duruşmaya sanal ya da bizzat... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T03:11+0300

2025-01-04T03:11+0300

2025-01-04T03:11+0300

dünya

abd

donald trump

juan merchan

stormy daniels

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087890119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ce6e4adcb6f5936c7a080eeb6e085e2.jpg

New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada verileceğini açıkladı.Yargıç Merchan, Trump'ın duruşmaya ya sanal ortamda ya da bizzat katılabileceğini belirtti.Yazılı bir karar yayımlayan Merchan, "Bu meseleye yalnızca kesin bir çözüm getirilerek adaletin çıkarları gözetilecektir" ifadelerini kullanarak, Trump’ın cezasının 10 Ocak’ta yapılacak duruşmada belirleneceğini duyurdu.Kararda, hapis cezası yerine koşullu tahliye cezası verilebileceği ve Trump’a, bir daha tutuklanmaması durumunda davanın düşürülmesinin söz konusu olabileceği ima edildi.Yargıç Merchan'ın verdiği bu karar, 20 Ocak’ta devir teslim töreni ile Beyaz Saray’a çıkacak olan Trump’ın, göreve başlamadan önce ağır suçlardan hüküm giyen ilk başkan olma ihtimalini gündeme getirdi.'Sus payı' davası nedir?Trump, 2016 ABD seçimleri öncesinde Trump ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için iş kayıtlarını tahrif etmekten Mayıs 2024'te suçlu bulunmuştu. Trump, jüri kararını 'rezalet' olarak nitelendirmiş ve hukuki sürece itiraz edeceğini belirtmişti.ABD Yüksek Mahkemesi, o dönem başkanlık yarışındaki Donald Trump'ın yasal kovuşturma için 3'e karşı 6 oyla kısmi dokunulmazlığı olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de açıklanması beklenen Trump'ın cezasının 5 Kasım ABD Başkanlık seçimleri sonrası, 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu. Trump hakkındaki, 2020 seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli belgeleri saklama suçlamalarından açılan diğer iki federal dava da, 5 Kasım seçimlerinden zaferle çıkmasından sonra Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından sonlandırılmıştı.Georgia'da açılan eyalet düzeyindeki diğer bir seçimlere müdahale davası da dondurulmuştu. Trump'ın suçlu bulunduğu sus payı davasından para cezası ile 4 yıla kadar hapis öngörülüyordu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, juan merchan, stormy daniels