Dünyaca ünlü müzisyenler, bu yıl Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak: Hangi gruplar, hangi şarkıcılar geliyor?

Türkiye bu yıl dünyaca ünlü pek çok müzisyene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye bu yıl pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bir çok ünlü grup ve şarkıcı Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak. Guns N'Roses, Buika, Alessandro Safina, Mireille Mathieu gibi farklı tarzlarda dünya starlarının konserleri ne zaman yapılacak? Hangi ünlü isimler ne zaman konser verecek?32 yıl sonra geliyorlar ABD’li rock grubu Guns N’ Roses 2025 Avrupa turnesi kapsamında 32 yıl sonra Türkiye’de tam kadro konser verecek. Grup, 2 Haziran’da İstanbul BJK Tüpraş Stadyumu’nda müzikseverlerle buluşacak. Progresif metal grubu Persefone ise 25 Ocak’ta İstanbul’da sahne alacak. İF Performance Hall'de konser verecek olan grup 26 Ocak'ta ise Ankara'da hayranlarıyla bir araya gelecek. İlk kez İstanbul'a geleceklerNorveçli sinematik folk ve pop grubu Kalandra ise 7 Şubat’ta İstanbul’da performans sergileyecek. Oslo topraklarından çıkmış sinematik folk/pop müzik grubu Kalandra, If Performance Hall Beşiktaş'a geliyor.İtalyan tenor Alessandro Safina, 12 Ocak’ta İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Ünlü tenor İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Keanu Reeves’in başrolündeki filmi John Wick’teki ‘Think’ adlı şarkısıyla tanınan Kaleida, 11 Şubat’ta İstanbul’da IF Performance Hall Beşiktaş'ta hayranlarıyla buluşacak. Buika ve Kibariye aynı sahnedeABD’li pop rock grubu OneRepublic, yeni albümleri ‘Artificial Paradise’ turnesi kapsamında İstanbul’da 18 Şubat’ta Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak.İspanyol Grammy ödüllü Buika ve Kibariye ise 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da dinleyici karşısına çıkacak. Edith Piaf'ın halefi‘La Paloma Adieu’, ‘Mon Credo’ ve ‘Une Histoire d’Amour’ parçalarına imza atan Fransız sanatçı Mireille Mathieu, 20 Şubat’ta İstanbul’da, 22 Şubat’taysa Ankara’da konser verecek. Mireille Mathieu, 9 farklı dilde 1200'ü aşkın şarkısıyla ve dünya genelinde 120 milyonu aşkın kayıt satışıyla, Fransız basını tarafından Édith Piaf'ın halefi olarak nitelendirilmektedir.İngiliz rock grubu Wishbone Ash, 25 Şubat’ta Ankara’da, 27 Şubat’taysa İstanbul’da dinleyiciyle buluşacak.Alman heavy metal gitaristi Axel Rudi Pell, 22 Mart’ta İstanbul JJ Arena’da sahnede.Rock müziğin ünlü sopranolarından Tarja Turunen, Nightwhish grubunda birlikte çalıştığı solist ve bas gitarist Marko Hietala’yla 10 Nisan’da JJ Arena’da dinleyici karşısında olacak.Accept’in eski solisti Udo Dirkschneider solo grubu UDO’yla 11 Nisan’da sevilen parçalarını seslendirecek.Farklı tarzlar sevenleriyle buluşacakBelçikalı grup Hooverphonic, 12 Nisan’da İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 13 Nisan’da Ankara Jolly Joker’de 14 Nisan’daysa İzmir Hangout PSM’de sahne alacak.Baby Lasagna adıyla tanınan Hırvat şarkıcı Marko Purisic, ‘Meow Back Tour’ turnesi kapsamında 24 Nisan’da İstanbul’da konser verecek.Norveçli indie folk-pop ikilisi Kings of Convenience, 28 Mayıs’ta, Avustralyalı Glass Beams grubu 29 Mayıs’ta, İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C 29 Haziran’da hayranlarıyla buluşacak.Tarzlarını ‘hunnu rock’ olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu The HU 16 Temmuz’da, Grammy ödüllü progresif metal grubu Dream Theater’sa 27 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak.Alman müzik grubu Rammstein’ın solisti Till Lindemann da 6 Aralık’ta İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda hayranlarıyla buluşacak.

