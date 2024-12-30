https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/new-york-metrosunda-kendilerine-koruyucu-melekler-diyen-sucla-mucadele-timleri-devriye-gezmeye-1092171573.html
New York metrosunda kendilerine 'koruyucu melekler' diyen 'suçla mücadele timleri' devriye gezmeye başladı
New York metrosunda kendilerine 'koruyucu melekler' diyen 'suçla mücadele timleri' devriye gezmeye başladı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York eyaletinde metrolarda yaşanan saldırılar, en son bir kadının metroda yakılarak öldürülmesiyle doruk noktasına ulaştı. Sivil suçla mücadele... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T13:08+0300
2024-12-30T13:08+0300
2024-12-30T13:14+0300
dünya
abd
new york
new york metrosu
abd koruyucu melekler
metro saldırıları
kathy hochul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092175801_0:218:1285:940_1920x0_80_0_0_e59345cc0648e2ca5548560365996f03.jpg
ABD'nin New York eyaletinde özellikle şehir merkezlerindeki metrolarda suç oranları giderek arttı. New York Valisi Kathy Hochul, eyaletlerdeki büyük kentlerin metrolarında suç oranını düşürdüğünü duyurarak "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim" demiş ancak bir haftalık bir sürede metrolarda 4 kişi bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi ve bir kişide tren raylarına itildi.Metrolardaki son saldırı olayları sonrasında 'Koruyucu Melekler' adlı gönüllerin oluşturduğu sivil suçla mücadele timleri, metrolarda devriye gezmeye başladığını duyurdu. 1979 yılında Curtis Sliwa adlı bir kişi tarafından kurulan Koruyucu Melekler, en son 2020 yılında aktif olarak metrolarda görülmüştü. Topluluğun 11 ülkede birden fazla büyük kentlerde ofisleri bulunuyor.ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Adalet Enstitüsü'nün adalet programları araştırmalarında yer verilen Koruyucu Melekler için "Koruyucu Melekler: Suç Önlemeye Benzersiz Bir Yaklaşım" ifadeleri yer alıyor. Zaman zaman New York kentindeki eski belediye başkanları tarafından da destek verilen Koruyucu Melekler, metrolardaki son saldırılar sonrasında kırmızı bere ve çoğunlukla kamuflaj desenli pantolonlarıyla metrolarda görülmeye başladı. Metrolardaki son olaylarNew York metrosunda 22 Aralık'ta, bir kadın metro istasyonundaki vagonda ateşe verilmiş ve yanarak hayatını kaybetmişti. New York'un metrolarında Aralık ayının üçüncü haftasında meydana gelen bir diğer olayda ise 69 yaşındaki bir adam, Queens metrosunda kendisini soymaya çalışan bir saldırganı yüzünden diğerini göğsünden bıçaklandı. Göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Bir başka olayda 32 yaşındaki bir kişi, bir saldırgan tarafından rastgele saldırıya uğradı, kolundan ve göğsünden bıçaklandı.New York kentinin 161. Cadde'de bulunan -Yankee Stadyumu metrosunda 17 yaşındaki bir genç kız yüzünden bıçaklanırken 72 yaşındaki bir adam, rastgele bir saldırıda metro raylarına itildi ve omurgasından yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/metroda-atese-verilen-bir-kadin-yanarak-hayatin-kaybetti-1091890810.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092175801_0:98:1285:1061_1920x0_80_0_0_90d10f9152d624303285e173e02cbd90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, new york, new york metrosu, abd koruyucu melekler, metro saldırıları, kathy hochul
abd, new york, new york metrosu, abd koruyucu melekler, metro saldırıları, kathy hochul
New York metrosunda kendilerine 'koruyucu melekler' diyen 'suçla mücadele timleri' devriye gezmeye başladı
13:08 30.12.2024 (güncellendi: 13:14 30.12.2024)
ABD'nin New York eyaletinde metrolarda yaşanan saldırılar, en son bir kadının metroda yakılarak öldürülmesiyle doruk noktasına ulaştı. Sivil suçla mücadele timi olan ve kendilerine 'Koruyucu Melekler' diyen bu kişiler, kırmızı bereleriyle metrolarda devriye gezmeye başladı.
ABD'nin New York eyaletinde özellikle şehir merkezlerindeki metrolarda suç oranları giderek arttı. New York Valisi Kathy Hochul, eyaletlerdeki büyük kentlerin metrolarında suç oranını düşürdüğünü duyurarak "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim" demiş ancak bir haftalık bir sürede metrolarda 4 kişi bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi ve bir kişide tren raylarına itildi.
Metrolardaki son saldırı olayları sonrasında 'Koruyucu Melekler' adlı gönüllerin oluşturduğu sivil suçla mücadele timleri, metrolarda devriye gezmeye başladığını duyurdu. 1979 yılında Curtis Sliwa adlı bir kişi tarafından kurulan Koruyucu Melekler, en son 2020 yılında aktif olarak metrolarda görülmüştü. Topluluğun 11 ülkede birden fazla büyük kentlerde ofisleri bulunuyor.
ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Adalet Enstitüsü'nün adalet programları araştırmalarında yer verilen Koruyucu Melekler için "Koruyucu Melekler: Suç Önlemeye Benzersiz Bir Yaklaşım" ifadeleri yer alıyor. Zaman zaman New York kentindeki eski belediye başkanları tarafından da destek verilen Koruyucu Melekler, metrolardaki son saldırılar sonrasında kırmızı bere ve çoğunlukla kamuflaj desenli pantolonlarıyla metrolarda görülmeye başladı.
New York metrosunda 22 Aralık'ta, bir kadın metro istasyonundaki vagonda ateşe verilmiş ve yanarak hayatını kaybetmişti. New York'un metrolarında Aralık ayının üçüncü haftasında meydana gelen bir diğer olayda ise 69 yaşındaki bir adam, Queens metrosunda kendisini soymaya çalışan bir saldırganı yüzünden diğerini göğsünden bıçaklandı. Göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Bir başka olayda 32 yaşındaki bir kişi, bir saldırgan tarafından rastgele saldırıya uğradı, kolundan ve göğsünden bıçaklandı.
New York kentinin 161. Cadde'de bulunan -Yankee Stadyumu metrosunda 17 yaşındaki bir genç kız yüzünden bıçaklanırken 72 yaşındaki bir adam, rastgele bir saldırıda metro raylarına itildi ve omurgasından yaralandı.