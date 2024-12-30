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New York metrosunda kendilerine 'koruyucu melekler' diyen 'suçla mücadele timleri' devriye gezmeye başladı
New York metrosunda kendilerine 'koruyucu melekler' diyen 'suçla mücadele timleri' devriye gezmeye başladı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York eyaletinde metrolarda yaşanan saldırılar, en son bir kadının metroda yakılarak öldürülmesiyle doruk noktasına ulaştı. Sivil suçla mücadele... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T13:08+0300
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ABD'nin New York eyaletinde özellikle şehir merkezlerindeki metrolarda suç oranları giderek arttı. New York Valisi Kathy Hochul, eyaletlerdeki büyük kentlerin metrolarında suç oranını düşürdüğünü duyurarak "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim" demiş ancak bir haftalık bir sürede metrolarda 4 kişi bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi ve bir kişide tren raylarına itildi.Metrolardaki son saldırı olayları sonrasında 'Koruyucu Melekler' adlı gönüllerin oluşturduğu sivil suçla mücadele timleri, metrolarda devriye gezmeye başladığını duyurdu. 1979 yılında Curtis Sliwa adlı bir kişi tarafından kurulan Koruyucu Melekler, en son 2020 yılında aktif olarak metrolarda görülmüştü. Topluluğun 11 ülkede birden fazla büyük kentlerde ofisleri bulunuyor.ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Adalet Enstitüsü'nün adalet programları araştırmalarında yer verilen Koruyucu Melekler için "Koruyucu Melekler: Suç Önlemeye Benzersiz Bir Yaklaşım" ifadeleri yer alıyor. Zaman zaman New York kentindeki eski belediye başkanları tarafından da destek verilen Koruyucu Melekler, metrolardaki son saldırılar sonrasında kırmızı bere ve çoğunlukla kamuflaj desenli pantolonlarıyla metrolarda görülmeye başladı. Metrolardaki son olaylarNew York metrosunda 22 Aralık'ta, bir kadın metro istasyonundaki vagonda ateşe verilmiş ve yanarak hayatını kaybetmişti. New York'un metrolarında Aralık ayının üçüncü haftasında meydana gelen bir diğer olayda ise 69 yaşındaki bir adam, Queens metrosunda kendisini soymaya çalışan bir saldırganı yüzünden diğerini göğsünden bıçaklandı. Göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Bir başka olayda 32 yaşındaki bir kişi, bir saldırgan tarafından rastgele saldırıya uğradı, kolundan ve göğsünden bıçaklandı.New York kentinin 161. Cadde'de bulunan -Yankee Stadyumu metrosunda 17 yaşındaki bir genç kız yüzünden bıçaklanırken 72 yaşındaki bir adam, rastgele bir saldırıda metro raylarına itildi ve omurgasından yaralandı.
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abd, new york, new york metrosu, abd koruyucu melekler, metro saldırıları, kathy hochul
abd, new york, new york metrosu, abd koruyucu melekler, metro saldırıları, kathy hochul

New York metrosunda kendilerine 'koruyucu melekler' diyen 'suçla mücadele timleri' devriye gezmeye başladı

13:08 30.12.2024 (güncellendi: 13:14 30.12.2024)
© Fotoğraf : Koruyucu Melekler sosyal medyaNew York metrosunda kendilerine 'koruyucu melekler' diyen 'suçla mücadele timleri' devriye gezmeye başladı
New York metrosunda kendilerine 'koruyucu melekler' diyen 'suçla mücadele timleri' devriye gezmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© Fotoğraf : Koruyucu Melekler sosyal medya
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ABD'nin New York eyaletinde metrolarda yaşanan saldırılar, en son bir kadının metroda yakılarak öldürülmesiyle doruk noktasına ulaştı. Sivil suçla mücadele timi olan ve kendilerine 'Koruyucu Melekler' diyen bu kişiler, kırmızı bereleriyle metrolarda devriye gezmeye başladı.
ABD'nin New York eyaletinde özellikle şehir merkezlerindeki metrolarda suç oranları giderek arttı. New York Valisi Kathy Hochul, eyaletlerdeki büyük kentlerin metrolarında suç oranını düşürdüğünü duyurarak "Mart ayında, her gün trene binen milyonlarca insan için metrolarımızı daha güvenli hale getirmek için harekete geçtim" demiş ancak bir haftalık bir sürede metrolarda 4 kişi bıçaklandı, bir kadın ateşe verildi ve bir kişide tren raylarına itildi.
Metrolardaki son saldırı olayları sonrasında 'Koruyucu Melekler' adlı gönüllerin oluşturduğu sivil suçla mücadele timleri, metrolarda devriye gezmeye başladığını duyurdu. 1979 yılında Curtis Sliwa adlı bir kişi tarafından kurulan Koruyucu Melekler, en son 2020 yılında aktif olarak metrolarda görülmüştü. Topluluğun 11 ülkede birden fazla büyük kentlerde ofisleri bulunuyor.
ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Adalet Enstitüsü'nün adalet programları araştırmalarında yer verilen Koruyucu Melekler için "Koruyucu Melekler: Suç Önlemeye Benzersiz Bir Yaklaşım" ifadeleri yer alıyor. Zaman zaman New York kentindeki eski belediye başkanları tarafından da destek verilen Koruyucu Melekler, metrolardaki son saldırılar sonrasında kırmızı bere ve çoğunlukla kamuflaj desenli pantolonlarıyla metrolarda görülmeye başladı.
© FotoğrafWashington metrosu
Washington metrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
Washington metrosu
© Fotoğraf

Metrolardaki son olaylar

New York metrosunda 22 Aralık'ta, bir kadın metro istasyonundaki vagonda ateşe verilmiş ve yanarak hayatını kaybetmişti. New York'un metrolarında Aralık ayının üçüncü haftasında meydana gelen bir diğer olayda ise 69 yaşındaki bir adam, Queens metrosunda kendisini soymaya çalışan bir saldırganı yüzünden diğerini göğsünden bıçaklandı. Göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Bir başka olayda 32 yaşındaki bir kişi, bir saldırgan tarafından rastgele saldırıya uğradı, kolundan ve göğsünden bıçaklandı.
New York kentinin 161. Cadde'de bulunan -Yankee Stadyumu metrosunda 17 yaşındaki bir genç kız yüzünden bıçaklanırken 72 yaşındaki bir adam, rastgele bir saldırıda metro raylarına itildi ve omurgasından yaralandı.
A New York police officer stands on 54th Street outside the Hilton Hotel in midtown Manhattan where Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, was fatally shot Wednesday, Dec. 4, 2024, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
DÜNYA
Metroda ateşe verilen bir kadın yanarak hayatını kaybetti
23 Aralık, 10:00
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