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Metroda ateşe verilen bir kadın yanarak hayatın kaybetti
Metroda ateşe verilen bir kadın yanarak hayatın kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York kentinde bir şüpheli, metro treni vagonunda bulunan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti, şüpheli... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T10:00+0300
2024-12-23T10:00+0300
dünya
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abd
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New York kentinde dün yaşanan olayda şüpheli, boş bir metro vagonunda bulunan bir kadının kıyafetlerini ateşe verdi. Kadının yanarak ölmesini izleyen şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı ancak bazı öğrencilerin ihbarı sayesinde polis tarafından gözaltına alındı.Olay sonrası basın toplantısı düzenleyen New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, "Polisler, o istasyonun üst katında devriye geziyorlardı, duman kokusu aldılar ve soruşturmaya gittiler" dedi. Vagonun içinde yanan kadını kurtaramadıklarını belirten polis, saldırının nedenini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Kadının ayakta yanarken neden hareket etmediği konusunda herhangi bilgi verilmezken sosyal medyaya düşen videolarda saldırganın bir süre hareketsiz bir şekilde yanan kadını izlediği görüldü.
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new york, abd, metro, yanma, cinayet
new york, abd, metro, yanma, cinayet

Metroda ateşe verilen bir kadın yanarak hayatın kaybetti

10:00 23.12.2024
© AP Photo / Stefan JeremiahA New York police officer stands on 54th Street outside the Hilton Hotel in midtown Manhattan where Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, was fatally shot Wednesday, Dec. 4, 2024, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
A New York police officer stands on 54th Street outside the Hilton Hotel in midtown Manhattan where Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, was fatally shot Wednesday, Dec. 4, 2024, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
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ABD'nin New York kentinde bir şüpheli, metro treni vagonunda bulunan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.
New York kentinde dün yaşanan olayda şüpheli, boş bir metro vagonunda bulunan bir kadının kıyafetlerini ateşe verdi. Kadının yanarak ölmesini izleyen şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı ancak bazı öğrencilerin ihbarı sayesinde polis tarafından gözaltına alındı.
Olay sonrası basın toplantısı düzenleyen New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, "Polisler, o istasyonun üst katında devriye geziyorlardı, duman kokusu aldılar ve soruşturmaya gittiler" dedi. Vagonun içinde yanan kadını kurtaramadıklarını belirten polis, saldırının nedenini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Kadının ayakta yanarken neden hareket etmediği konusunda herhangi bilgi verilmezken sosyal medyaya düşen videolarda saldırganın bir süre hareketsiz bir şekilde yanan kadını izlediği görüldü.
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