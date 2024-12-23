https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/metroda-atese-verilen-bir-kadin-yanarak-hayatin-kaybetti-1091890810.html

Metroda ateşe verilen bir kadın yanarak hayatın kaybetti

Metroda ateşe verilen bir kadın yanarak hayatın kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde bir şüpheli, metro treni vagonunda bulunan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti, şüpheli... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T10:00+0300

2024-12-23T10:00+0300

2024-12-23T10:00+0300

dünya

new york

abd

metro

yanma

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091173749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99f2a7711434b78fd7f3ebe578121614.jpg

New York kentinde dün yaşanan olayda şüpheli, boş bir metro vagonunda bulunan bir kadının kıyafetlerini ateşe verdi. Kadının yanarak ölmesini izleyen şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı ancak bazı öğrencilerin ihbarı sayesinde polis tarafından gözaltına alındı.Olay sonrası basın toplantısı düzenleyen New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, "Polisler, o istasyonun üst katında devriye geziyorlardı, duman kokusu aldılar ve soruşturmaya gittiler" dedi. Vagonun içinde yanan kadını kurtaramadıklarını belirten polis, saldırının nedenini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Kadının ayakta yanarken neden hareket etmediği konusunda herhangi bilgi verilmezken sosyal medyaya düşen videolarda saldırganın bir süre hareketsiz bir şekilde yanan kadını izlediği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ispanyada-bir-cinayetin-tesadufen-harita-uygulamasinda-kaydedildigi-ortaya-cikti--1091781753.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new york, abd, metro, yanma, cinayet