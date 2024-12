https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/bakanlardan-balikesirdeki-patlamada-yaralananlara-ziyaret-her-iki-hastanenin-bashekimlerinden-guzel-1091987483.html

Bakanlardan Balıkesir'deki patlamada yaralananlara ziyaret: 'Her iki hastanenin başhekimlerinden güzel haberler aldık'

Bakanlardan Balıkesir'deki patlamada yaralananlara ziyaret: 'Her iki hastanenin başhekimlerinden güzel haberler aldık'

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydan gelen patlamada yaralananları bakanlar Yerlikaya, Işıkhan ve Güler ziyaret etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Her... 24.12.2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları ziyaret etti.Bakanlar Yerlikaya, Güler ve Işıkhan ile birlikte 5 yaralının tedavisinin sürdüğü Balıkesir Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra Bakan Işıkhan ve birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte 2 yaralının tedavi gördüğü Özel Sevgi Hastanesi'ne geçti.Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Her iki hastanenin de başhekimlerinden güzel haberler aldık. Yarın sabah inşallah burada ve Devlet Hastanesinde yatan 7 hastamızın 6'sının taburcu olacağını, bir kadın arkadaşımızın da tedavisinin birkaç gün daha devam edeceğini başhekimimiz ifade etti. Ben her iki başhekim ve oradaki sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. 'Çok büyük üzüntü duyuyoruz'Patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, "Çok büyük üzüntü duyuyoruz. Yarın onlar Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan yakınlarına işlemleri bittikten sonra teslim edilecek ve gün içinde ailelerinin uygun gördüğü vakitlerde cenaze, defin işlemleri yapılacak. Burada 7 yaralımızın 6'sıyla ilgili taburcu işlemleri yarın sabah erken vakitte, bir bayan arkadaşımızla birkaç gün daha tedavi süreci devam edecek" ifadesini kullandı.Mühimmat fabrikasındaki hasar böyle görüntülendi Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında yaşanna patlama sonrası İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürdürdüğü fabrikadaki hasar görüntülendi.

