Bakanlardan Balıkesir'deki patlamada yaralananlara ziyaret: 'Her iki hastanenin başhekimlerinden güzel haberler aldık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurt dışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Takipteki borçlar yüzde 135 arttı
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Norveç’e özel gemi tasarımı
14:05
54 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da alarm zilleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hakan Fidan’ın gerçekleştirdiği ziyaretin zamanlaması dikkat çekici’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
18:32
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Osmanlı Devleti'nin İlk ve Son Anayasası: Kanuni Esasi
18:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyaretinde yaşananlar
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri satıldı Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/bakanlardan-balikesirdeki-patlamada-yaralananlara-ziyaret-her-iki-hastanenin-bashekimlerinden-guzel-1091987483.html
Bakanlardan Balıkesir'deki patlamada yaralananlara ziyaret: 'Her iki hastanenin başhekimlerinden güzel haberler aldık'
Bakanlardan Balıkesir'deki patlamada yaralananlara ziyaret: 'Her iki hastanenin başhekimlerinden güzel haberler aldık'
Sputnik Türkiye
Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydan gelen patlamada yaralananları bakanlar Yerlikaya, Işıkhan ve Güler ziyaret etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Her... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T19:40+0300
2024-12-24T19:54+0300
balıkesir
türkiye
mühimmat
fabrika
patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091987744_0:1:1600:901_1920x0_80_0_0_8659c0d2fb4ebbc5ffe9a5abc0a5c9ae.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları ziyaret etti.Bakanlar Yerlikaya, Güler ve Işıkhan ile birlikte 5 yaralının tedavisinin sürdüğü Balıkesir Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra Bakan Işıkhan ve birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte 2 yaralının tedavi gördüğü Özel Sevgi Hastanesi'ne geçti.Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Her iki hastanenin de başhekimlerinden güzel haberler aldık. Yarın sabah inşallah burada ve Devlet Hastanesinde yatan 7 hastamızın 6'sının taburcu olacağını, bir kadın arkadaşımızın da tedavisinin birkaç gün daha devam edeceğini başhekimimiz ifade etti. Ben her iki başhekim ve oradaki sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. 'Çok büyük üzüntü duyuyoruz'Patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, "Çok büyük üzüntü duyuyoruz. Yarın onlar Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan yakınlarına işlemleri bittikten sonra teslim edilecek ve gün içinde ailelerinin uygun gördüğü vakitlerde cenaze, defin işlemleri yapılacak. Burada 7 yaralımızın 6'sıyla ilgili taburcu işlemleri yarın sabah erken vakitte, bir bayan arkadaşımızla birkaç gün daha tedavi süreci devam edecek" ifadesini kullandı.Mühimmat fabrikasındaki hasar böyle görüntülendi Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında yaşanna patlama sonrası İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürdürdüğü fabrikadaki hasar görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/bakan-memisoglundan-balikesirdeki-patlamaya-iliskin-aciklama-11-vatandasimizin-hayatini-kaybettigi-1091983669.html
balıkesir
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091987744_200:0:1401:901_1920x0_80_0_0_5894189d5562565d3ee65f898ae2b756.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesir de patlaması, balıkesir mühimmat fabrikası, karesi patlama
balıkesir de patlaması, balıkesir mühimmat fabrikası, karesi patlama

Bakanlardan Balıkesir'deki patlamada yaralananlara ziyaret: 'Her iki hastanenin başhekimlerinden güzel haberler aldık'

19:40 24.12.2024 (güncellendi: 19:54 24.12.2024)
© AA / Balıkesir Büyükşehir BelediyesiBalıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydan gelen patlamada yaralananları bakanlar Yerlikaya, Işıkhan ve Güler ziyaret etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Her iki hastanenin de başhekimlerinden güzel haberler aldık" diyerek 6 kişinin sabah taburcu olacağını 1 yaralınınsa tedavisinin birkaç gün daha süreceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları ziyaret etti.
Bakanlar Yerlikaya, Güler ve Işıkhan ile birlikte 5 yaralının tedavisinin sürdüğü Balıkesir Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra Bakan Işıkhan ve birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte 2 yaralının tedavi gördüğü Özel Sevgi Hastanesi'ne geçti.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Her iki hastanenin de başhekimlerinden güzel haberler aldık. Yarın sabah inşallah burada ve Devlet Hastanesinde yatan 7 hastamızın 6'sının taburcu olacağını, bir kadın arkadaşımızın da tedavisinin birkaç gün daha devam edeceğini başhekimimiz ifade etti. Ben her iki başhekim ve oradaki sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

'Çok büyük üzüntü duyuyoruz'

Patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, "Çok büyük üzüntü duyuyoruz. Yarın onlar Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan yakınlarına işlemleri bittikten sonra teslim edilecek ve gün içinde ailelerinin uygun gördüğü vakitlerde cenaze, defin işlemleri yapılacak. Burada 7 yaralımızın 6'sıyla ilgili taburcu işlemleri yarın sabah erken vakitte, bir bayan arkadaşımızla birkaç gün daha tedavi süreci devam edecek" ifadesini kullandı.

Mühimmat fabrikasındaki hasar böyle görüntülendi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında yaşanna patlama sonrası İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürdürdüğü fabrikadaki hasar görüntülendi.
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
TÜRKİYE
Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: '11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir'
17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала