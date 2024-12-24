https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/bakan-memisoglundan-balikesirdeki-patlamaya-iliskin-aciklama-11-vatandasimizin-hayatini-kaybettigi-1091983669.html
Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: '11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir'
Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: '11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir'
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 7 kişinin... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T17:22+0300
2024-12-24T17:22+0300
2024-12-24T17:23+0300
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balıkesir
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
patlama
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/erdogandan-muhimmat-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-mesaj-derhal-talimat-verdik-1091960156.html
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balıkesir, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, patlama
balıkesir, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, patlama
Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: '11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir'
17:22 24.12.2024 (güncellendi: 17:23 24.12.2024)
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 7 kişinin durumlarının iyi olduğunu, en kısa sürede taburcu edilmelerinin planlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Yapılan adli tıp incelemeleri neticesinde 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum.