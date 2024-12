https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/is-insani-turgay-ciner-show-tv-ve-haberturku-satti-yeni-patron-can-grubu-oldu-1091937040.html

İş insanı Turgay Ciner, Show TV ve Habertürk'ü sattı: Yeni patron Can Grubu oldu

İş insanı Turgay Ciner, Show TV ve Habertürk'ü sattı: Yeni patron Can Grubu oldu

İş insanı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya Grubu, medya kuruluşlarını devrettiğini açıkladı. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önde gelen medya...

Ciner Medya Grubu'nun bünyesinde bulunan ve Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi önde gelen medya organlarını kapsayan Ciner Yayın Holding’in el değiştirdiği açıklandı. Ciner Medya Grubu'nun yeni sahibi Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin de sahibi olan Can Grup oldu. Can Grup'un kime ait? Can Grubu hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?Hisselerin tamamının devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştırPark Grubu’ndan yapılan açıklama şöyle:Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da şöyle:Can Grup'un kurucusu Zamanhan Can kimdir? 1935 yılında doğan ve 15 yaşında ticarete atılan Zamanhan Can, 1972’de “Zamanhan Can” unvanını taşıyan ticaret şirketini kurdu. Zaman içerisinde turizm sektörüne de açılan Zamanhan Can, enerji sektörüne de akaryakıt istasyonu açarak adım attı. Irak, Suriye, Lübnan, İsrail gibi Ortadoğu ülkelerinde yatırımlar yapan isim, Can Vakfı ve Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın faaliyetlerini genişleterek eğitim alanında da işler yaptı. Doğum yeri olan Doğu Beyazıt'ta Doğu Anadolu'nun ilk ve tek Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ni kurdu.Can Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Can Holding Enerji petrol, dayanıklı tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Söz konusu holding Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi'nin sahibi.

