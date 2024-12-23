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İş insanı Turgay Ciner, Show TV ve Habertürk'ü sattı: Yeni patron Can Grubu oldu
İş insanı Turgay Ciner, Show TV ve Habertürk'ü sattı: Yeni patron Can Grubu oldu
Sputnik Türkiye
İş insanı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya Grubu, medya kuruluşlarını devrettiğini açıkladı. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önde gelen medya... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T17:41+0300
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Ciner Medya Grubu'nun bünyesinde bulunan ve Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi önde gelen medya organlarını kapsayan Ciner Yayın Holding’in el değiştirdiği açıklandı. Ciner Medya Grubu'nun yeni sahibi Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin de sahibi olan Can Grup oldu. Can Grup'un kime ait? Can Grubu hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?Hisselerin tamamının devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştırPark Grubu’ndan yapılan açıklama şöyle:Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da şöyle:Can Grup'un kurucusu Zamanhan Can kimdir? 1935 yılında doğan ve 15 yaşında ticarete atılan Zamanhan Can, 1972’de “Zamanhan Can” unvanını taşıyan ticaret şirketini kurdu. Zaman içerisinde turizm sektörüne de açılan Zamanhan Can, enerji sektörüne de akaryakıt istasyonu açarak adım attı. Irak, Suriye, Lübnan, İsrail gibi Ortadoğu ülkelerinde yatırımlar yapan isim, Can Vakfı ve Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın faaliyetlerini genişleterek eğitim alanında da işler yaptı. Doğum yeri olan Doğu Beyazıt'ta Doğu Anadolu'nun ilk ve tek Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ni kurdu.Can Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Can Holding Enerji petrol, dayanıklı tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Söz konusu holding Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi'nin sahibi.
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İş insanı Turgay Ciner, Show TV ve Habertürk'ü sattı: Yeni patron Can Grubu oldu

17:41 23.12.2024 (güncellendi: 17:46 23.12.2024)
© Fotoğraf : HabertürkHabertürk
Habertürk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© Fotoğraf : Habertürk
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İş insanı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya Grubu, medya kuruluşlarını devrettiğini açıkladı. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önde gelen medya kuruluşları Can Grubu'na geçti.
Ciner Medya Grubu'nun bünyesinde bulunan ve Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi önde gelen medya organlarını kapsayan Ciner Yayın Holding’in el değiştirdiği açıklandı. Ciner Medya Grubu'nun yeni sahibi Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin de sahibi olan Can Grup oldu. Can Grup'un kime ait? Can Grubu hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Hisselerin tamamının devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır

Park Grubu’ndan yapılan açıklama şöyle:
"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir. Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da şöyle:

"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

Can Grup'un kurucusu Zamanhan Can kimdir?

1935 yılında doğan ve 15 yaşında ticarete atılan Zamanhan Can, 1972’de “Zamanhan Can” unvanını taşıyan ticaret şirketini kurdu. Zaman içerisinde turizm sektörüne de açılan Zamanhan Can, enerji sektörüne de akaryakıt istasyonu açarak adım attı. Irak, Suriye, Lübnan, İsrail gibi Ortadoğu ülkelerinde yatırımlar yapan isim, Can Vakfı ve Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın faaliyetlerini genişleterek eğitim alanında da işler yaptı. Doğum yeri olan Doğu Beyazıt'ta Doğu Anadolu'nun ilk ve tek Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ni kurdu.

Can Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Can Holding Enerji petrol, dayanıklı tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Söz konusu holding Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi'nin sahibi.
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