https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/turkiyenin-dev-meyve-suyu-markasi-konkordato-ilan-etti-40-yillik-kardes-kavgasi-iflas-getirdi-1091937675.html

Türkiye'nin dev meyve suyu markası konkordato ilan etti: 40 yıllık kardeş kavgası iflas getirdi

Türkiye'nin dev meyve suyu markası konkordato ilan etti: 40 yıllık kardeş kavgası iflas getirdi

Sputnik Türkiye

1986 yılında Bursa'da kurulan meyve suyu markası 'Aroma' konkordato ilan ettiğini duyurdu. 2024 Eylül ayında yüzde 80 büyüme hedefini paylaşan şirketin... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T17:52+0300

2024-12-23T17:52+0300

2024-12-23T17:52+0300

türkiye

meyve suyu

marka

türk patent ve marka kurumu

aktif marka tescili

ticari marka

iflas

icra ve iflas kanunu

konkordato

şirket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066358122_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d089b2a8b46f87a5fc82664841076719.jpg

Türkiye'nin sayılı markalarından biri olan Aroma meyve suyu kardeş kavgası nedeniyle konkordato ilan etti.1986 yılında Bursa'da kurulan meyve suyu markası 'Aroma' konkordato ilan ettiğini duyurdu. 2024 Eylül ayında yüzde 80 büyüme hedefini paylaşan şirketin iflasının arkasında 40 yıllık kardeş kavgası olduğu iddia edildi. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre Aroma'nın başına iş insanı Ali Metin Duruk'un 2022 yılında ölümüyle Mahmut Atom Duruk getirildi. Ortanca ağabey olan Mahmut Atom Duruk ile küçük kardeş Mehmet Duruk arasında şirketin geleceğine yönelik tartışmalar çıktığı iddia edildi. Emlak zengini olan Duruk ailesinde fabrikanın yerinin değiştirilmesi ve yeni alanlara girilmesi tartışması çıkınca ağabey Mahmut Atom Duruk buna karşı çıktı. Yaşanan tartışmalar fabrikanın konkordato ilan etmesine neden olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/mobilya-ihracatinda-ilk-10-arasinda-yer-alan-firma-iflas-yolunda-konkordato-ilan-etti-1091201883.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aroma iflas etti, aroma markası battı, aroma meyve suyu konkordato