https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/turkiyenin-dev-meyve-suyu-markasi-konkordato-ilan-etti-40-yillik-kardes-kavgasi-iflas-getirdi-1091937675.html
Türkiye'nin dev meyve suyu markası konkordato ilan etti: 40 yıllık kardeş kavgası iflas getirdi
Türkiye'nin dev meyve suyu markası konkordato ilan etti: 40 yıllık kardeş kavgası iflas getirdi
Sputnik Türkiye
1986 yılında Bursa'da kurulan meyve suyu markası 'Aroma' konkordato ilan ettiğini duyurdu. 2024 Eylül ayında yüzde 80 büyüme hedefini paylaşan şirketin... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T17:52+0300
2024-12-23T17:52+0300
2024-12-23T17:52+0300
türkiye
meyve suyu
marka
türk patent ve marka kurumu
aktif marka tescili
ticari marka
iflas
icra ve iflas kanunu
konkordato
şirket
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Türkiye'nin sayılı markalarından biri olan Aroma meyve suyu kardeş kavgası nedeniyle konkordato ilan etti.1986 yılında Bursa'da kurulan meyve suyu markası 'Aroma' konkordato ilan ettiğini duyurdu. 2024 Eylül ayında yüzde 80 büyüme hedefini paylaşan şirketin iflasının arkasında 40 yıllık kardeş kavgası olduğu iddia edildi. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre Aroma'nın başına iş insanı Ali Metin Duruk'un 2022 yılında ölümüyle Mahmut Atom Duruk getirildi. Ortanca ağabey olan Mahmut Atom Duruk ile küçük kardeş Mehmet Duruk arasında şirketin geleceğine yönelik tartışmalar çıktığı iddia edildi. Emlak zengini olan Duruk ailesinde fabrikanın yerinin değiştirilmesi ve yeni alanlara girilmesi tartışması çıkınca ağabey Mahmut Atom Duruk buna karşı çıktı. Yaşanan tartışmalar fabrikanın konkordato ilan etmesine neden olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/mobilya-ihracatinda-ilk-10-arasinda-yer-alan-firma-iflas-yolunda-konkordato-ilan-etti-1091201883.html
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aroma iflas etti, aroma markası battı, aroma meyve suyu konkordato
aroma iflas etti, aroma markası battı, aroma meyve suyu konkordato
Türkiye'nin dev meyve suyu markası konkordato ilan etti: 40 yıllık kardeş kavgası iflas getirdi
1986 yılında Bursa'da kurulan meyve suyu markası 'Aroma' konkordato ilan ettiğini duyurdu. 2024 Eylül ayında yüzde 80 büyüme hedefini paylaşan şirketin iflasının arkasında 40 yıllık kardeş kavgası olduğu iddia edildi. Yönetimde bulunan iki kardeşin arasında fabrikanın yerini değiştirme kavgası çıktığı belirtildi.
Türkiye'nin sayılı markalarından biri olan Aroma meyve suyu kardeş kavgası nedeniyle konkordato ilan etti.
1986 yılında Bursa'da kurulan meyve suyu markası 'Aroma' konkordato ilan ettiğini duyurdu. 2024 Eylül ayında yüzde 80 büyüme hedefini paylaşan şirketin iflasının arkasında 40 yıllık kardeş kavgası olduğu iddia edildi. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre Aroma'nın başına iş insanı Ali Metin Duruk'un 2022 yılında ölümüyle Mahmut Atom Duruk getirildi. Ortanca ağabey olan Mahmut Atom Duruk ile küçük kardeş Mehmet Duruk arasında şirketin geleceğine yönelik tartışmalar çıktığı iddia edildi.
Emlak zengini olan Duruk ailesinde fabrikanın yerinin değiştirilmesi ve yeni alanlara girilmesi tartışması çıkınca ağabey Mahmut Atom Duruk buna karşı çıktı. Yaşanan tartışmalar fabrikanın konkordato ilan etmesine neden olduğu ifade edildi.