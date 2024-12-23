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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanlik-duyurdu-2025te-idari-para-cezalari-yuzde-43-oraninda-artti-1091890654.html
Bakanlık duyurdu: 2025'te idari para cezaları yüzde 43 oranında arttı
Bakanlık duyurdu: 2025'te idari para cezaları yüzde 43 oranında arttı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı denetimlerinde uygulanan idari para cezaları, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 oranında artırıldı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T09:33+0300
2024-12-23T09:33+0300
ekonomi
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Ticaret Bakanlığı, denetimlerde uygulanan idari para cezalarının yılbaşından itibaren yüzde 43,93 oranında artırıldığını açıkladı.Para cezaları arttıBuna göre perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için uygulanan para cezası 2 bin 200 TL'den 3 bin 166 TL'ya yükseldi.Tüketicilerin satış sonrası mağduriyetinin engellemesi için uygulanan satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almayan üretici ve ithalatçılara yeni yılda 1 milyon 604 bin 819 TL idari para cezası uygulanacak.Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 178 bin 473 TL ceza kesilecek.Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara 2025 yılında 79 milyon 171 bin 438 TL ceza uygulanacak.Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde ise kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı sözleşme veya işlem için 2024 yılında 10 bin 978 TL olarak uygulanan idari para cezası 15 bin 800 liraya yükselecek.Elektronik ticarette tüketicilere tanınan bilgilendirme ve hak kullanımlarına ilişkin aykırılık hallerinde her bir işlem veya sözleşme için uygulanan ceza 3 bin 166 TL olacak.
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bakanlık, ceza, para cezası
bakanlık, ceza, para cezası

Bakanlık duyurdu: 2025'te idari para cezaları yüzde 43 oranında arttı

09:33 23.12.2024
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Ticaret Bakanlığı denetimlerinde uygulanan idari para cezaları, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 oranında artırıldı.
Ticaret Bakanlığı, denetimlerde uygulanan idari para cezalarının yılbaşından itibaren yüzde 43,93 oranında artırıldığını açıkladı.

Para cezaları arttı

Buna göre perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için uygulanan para cezası 2 bin 200 TL'den 3 bin 166 TL'ya yükseldi.

Tüketicilerin satış sonrası mağduriyetinin engellemesi için uygulanan satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almayan üretici ve ithalatçılara yeni yılda 1 milyon 604 bin 819 TL idari para cezası uygulanacak.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 178 bin 473 TL ceza kesilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara 2025 yılında 79 milyon 171 bin 438 TL ceza uygulanacak.

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde ise kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı sözleşme veya işlem için 2024 yılında 10 bin 978 TL olarak uygulanan idari para cezası 15 bin 800 liraya yükselecek.

Elektronik ticarette tüketicilere tanınan bilgilendirme ve hak kullanımlarına ilişkin aykırılık hallerinde her bir işlem veya sözleşme için uygulanan ceza 3 bin 166 TL olacak.
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