https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/putinden-3-dunya-savasi-aciklamasi-kimseyi-korkutmaya-gerek-yok-1091867236.html

Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: 'Kimseyi korkutmaya gerek yok'

Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: 'Kimseyi korkutmaya gerek yok'

Sputnik Türkiye

Günümüzde yaşanan gelişmeleri 3. Dünya Savaşı olarak görmediğini belirten Putin, ABD'yle ilişkileri iyileştirme olasılığını dışlamadıklarını vurguladı. 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T11:09+0300

2024-12-22T11:09+0300

2024-12-22T13:41+0300

dünya

abd

rossiya

rusya

vladimir putin

ukrayna

3. dünya savaşı

rusya-abd ilişkileri

uzlaşma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091762095_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_004f0d0627dfc3761d3e68b281db793e.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu anda 3. Dünya Savaşı içinde olmadıklarını belirterek kimseyi korkutmaya gerek olmadığını söyledi.Rus devlet televizyonu Rossiya'ya demeç veren Putin'e şu anda uluslararası arenada yaşanan gelişmelerin 3. Dünya Savaşı olup olmadığı soruldu."Biliyor musunuz, kimseyi korkutmaya gerek yok" yanıtını veren Putin, dünyanın şu anda topyekün bir savaşın içinde olmadığının altını çizdi.Bu konuyla ilgili çok tehlike bulunduğunu ve bunların arttığını, hasımların durumu tırmandırdığını kaydeden Rus lider, "Eğer bu kadar istiyorlarsa, bırakalım yapsınlar. Kötü mü yaşamak istiyorlar? Daha da tırmandırsınlar. Biz her zaman her türlü meydan okumaya yanıt vereceğiz, her zaman! Bugünkü hasımlarımız ve muhtemel ortaklarımız bunu duyduğunda, anladığında, sanırım uzlaşma aramak gerektiğinin bilincine varacaklar" dedi.Putin, Rusya'nın uzlaşma arayışına hazır olduğunun ancak bunu çıkarlarına zarar vermeden yapacağının da mesajını verdi.'ABD'yle ilişkileri normalleştirme isteğimiz hiçbir zaman kaybolmadı'Rusya ile ABD arasındaki derin krizi değerlendiren Putin, ilişkilerin düzelme olasılığını dışlamadıklarını söyledi.Rus lider, "Eğer istek varsa, her şey yapılabilir. Bizim isteğimiz hiçbir zaman kaybolmadı" diye konuştu.Her şeyin değiştiğini, değişmeyen tek şeyin Rusya ve halkının çıkarları olduğunu kaydeden Devlet Başkanı, "Eğer mevcut durumda diğer ülkelerle ilişki kurma imkanı ve perspektifinin ortaya çıktığı bir değişim görürsek, buna hazırız. Sorun bizde değil, onlarda. Eğer birileriyle ilişki kuracaksak, bunu sadece Rusya'nın çıkarları temelinde yapacağız" ifadelerini kullandı.'2022'de eylemsiz kalsaydık suç işlemiş olurduk'Ukrayna'da yaşananlar karşısında 2022 yılında özel askeri harekata başladıklarını anımsatan Putin, "Bir suç eylemle de eylemsizlikle de işlenebilir. Eğer o zaman eylemsiz kalsaydık, Rusya ve halkının çıkarlarına yönelik suç işlemiş olurduk" dedi.'Batılı liderler, çatışma beklentisi içindeydi'Batılı liderlerin Minsk Anlaşmaları'nı uygulama niyetinde olmadıklarını resmen itiraf ettiğini ve bu anlaşmaları kullanarak Kiev'e silahlı çatışmalara hazırlanma fırsatı verdiğini belirten Devlet Başkanı, "Demek ki çatışmaların başlayacağını bekliyorlardı. Bu, onların silahlı çatışmalar yaşanacağı düşüncesiyle hareket ettiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.'Oreşnik, füze ve uzay alanında tarihi bir gelişme'Putin, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in geliştirilmesini füze ve uzay alanında tarihi bir olay olduğunu söyledi.Rus lider, "Oreşnik, yılın olayı değil, füze ve uzay alanında tarihi bir olay. Böyle bir şey asla gerçekleşmedi. Böyle bir silah ilk kez geldi" diye konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı'nda Oreşnik'in geliştirilmesi konusunda farklı bakış açıları olduğunu anlatan Putin, kendisinin bu silahın üretilip muharebe koşullarında test edilmesi gerektiğini düşünenler tarafında yer aldığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/ukrayna-rusyaya-42-ihayla-saldirdi-1091865909.html

abd

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rossiya, rusya, vladimir putin, ukrayna, 3. dünya savaşı, rusya-abd ilişkileri, uzlaşma