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Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: 'Kimseyi korkutmaya gerek yok'
Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: 'Kimseyi korkutmaya gerek yok'
Sputnik Türkiye
Günümüzde yaşanan gelişmeleri 3. Dünya Savaşı olarak görmediğini belirten Putin, ABD'yle ilişkileri iyileştirme olasılığını dışlamadıklarını vurguladı. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T11:09+0300
2024-12-22T13:41+0300
dünya
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rossiya
rusya
vladimir putin
ukrayna
3. dünya savaşı
rusya-abd ilişkileri
uzlaşma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu anda 3. Dünya Savaşı içinde olmadıklarını belirterek kimseyi korkutmaya gerek olmadığını söyledi.Rus devlet televizyonu Rossiya'ya demeç veren Putin'e şu anda uluslararası arenada yaşanan gelişmelerin 3. Dünya Savaşı olup olmadığı soruldu."Biliyor musunuz, kimseyi korkutmaya gerek yok" yanıtını veren Putin, dünyanın şu anda topyekün bir savaşın içinde olmadığının altını çizdi.Bu konuyla ilgili çok tehlike bulunduğunu ve bunların arttığını, hasımların durumu tırmandırdığını kaydeden Rus lider, "Eğer bu kadar istiyorlarsa, bırakalım yapsınlar. Kötü mü yaşamak istiyorlar? Daha da tırmandırsınlar. Biz her zaman her türlü meydan okumaya yanıt vereceğiz, her zaman! Bugünkü hasımlarımız ve muhtemel ortaklarımız bunu duyduğunda, anladığında, sanırım uzlaşma aramak gerektiğinin bilincine varacaklar" dedi.Putin, Rusya'nın uzlaşma arayışına hazır olduğunun ancak bunu çıkarlarına zarar vermeden yapacağının da mesajını verdi.'ABD'yle ilişkileri normalleştirme isteğimiz hiçbir zaman kaybolmadı'Rusya ile ABD arasındaki derin krizi değerlendiren Putin, ilişkilerin düzelme olasılığını dışlamadıklarını söyledi.Rus lider, "Eğer istek varsa, her şey yapılabilir. Bizim isteğimiz hiçbir zaman kaybolmadı" diye konuştu.Her şeyin değiştiğini, değişmeyen tek şeyin Rusya ve halkının çıkarları olduğunu kaydeden Devlet Başkanı, "Eğer mevcut durumda diğer ülkelerle ilişki kurma imkanı ve perspektifinin ortaya çıktığı bir değişim görürsek, buna hazırız. Sorun bizde değil, onlarda. Eğer birileriyle ilişki kuracaksak, bunu sadece Rusya'nın çıkarları temelinde yapacağız" ifadelerini kullandı.'2022'de eylemsiz kalsaydık suç işlemiş olurduk'Ukrayna'da yaşananlar karşısında 2022 yılında özel askeri harekata başladıklarını anımsatan Putin, "Bir suç eylemle de eylemsizlikle de işlenebilir. Eğer o zaman eylemsiz kalsaydık, Rusya ve halkının çıkarlarına yönelik suç işlemiş olurduk" dedi.'Batılı liderler, çatışma beklentisi içindeydi'Batılı liderlerin Minsk Anlaşmaları'nı uygulama niyetinde olmadıklarını resmen itiraf ettiğini ve bu anlaşmaları kullanarak Kiev'e silahlı çatışmalara hazırlanma fırsatı verdiğini belirten Devlet Başkanı, "Demek ki çatışmaların başlayacağını bekliyorlardı. Bu, onların silahlı çatışmalar yaşanacağı düşüncesiyle hareket ettiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.'Oreşnik, füze ve uzay alanında tarihi bir gelişme'Putin, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in geliştirilmesini füze ve uzay alanında tarihi bir olay olduğunu söyledi.Rus lider, "Oreşnik, yılın olayı değil, füze ve uzay alanında tarihi bir olay. Böyle bir şey asla gerçekleşmedi. Böyle bir silah ilk kez geldi" diye konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı'nda Oreşnik'in geliştirilmesi konusunda farklı bakış açıları olduğunu anlatan Putin, kendisinin bu silahın üretilip muharebe koşullarında test edilmesi gerektiğini düşünenler tarafında yer aldığını vurguladı.
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abd, rossiya, rusya, vladimir putin, ukrayna, 3. dünya savaşı, rusya-abd ilişkileri, uzlaşma
abd, rossiya, rusya, vladimir putin, ukrayna, 3. dünya savaşı, rusya-abd ilişkileri, uzlaşma

Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: 'Kimseyi korkutmaya gerek yok'

11:09 22.12.2024 (güncellendi: 13:41 22.12.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Günümüzde yaşanan gelişmeleri 3. Dünya Savaşı olarak görmediğini belirten Putin, ABD'yle ilişkileri iyileştirme olasılığını dışlamadıklarını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu anda 3. Dünya Savaşı içinde olmadıklarını belirterek kimseyi korkutmaya gerek olmadığını söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya'ya demeç veren Putin'e şu anda uluslararası arenada yaşanan gelişmelerin 3. Dünya Savaşı olup olmadığı soruldu.

"Biliyor musunuz, kimseyi korkutmaya gerek yok" yanıtını veren Putin, dünyanın şu anda topyekün bir savaşın içinde olmadığının altını çizdi.

Bu konuyla ilgili çok tehlike bulunduğunu ve bunların arttığını, hasımların durumu tırmandırdığını kaydeden Rus lider, "Eğer bu kadar istiyorlarsa, bırakalım yapsınlar. Kötü mü yaşamak istiyorlar? Daha da tırmandırsınlar. Biz her zaman her türlü meydan okumaya yanıt vereceğiz, her zaman! Bugünkü hasımlarımız ve muhtemel ortaklarımız bunu duyduğunda, anladığında, sanırım uzlaşma aramak gerektiğinin bilincine varacaklar" dedi.

Putin, Rusya'nın uzlaşma arayışına hazır olduğunun ancak bunu çıkarlarına zarar vermeden yapacağının da mesajını verdi.

'ABD'yle ilişkileri normalleştirme isteğimiz hiçbir zaman kaybolmadı'

Rusya ile ABD arasındaki derin krizi değerlendiren Putin, ilişkilerin düzelme olasılığını dışlamadıklarını söyledi.

Rus lider, "Eğer istek varsa, her şey yapılabilir. Bizim isteğimiz hiçbir zaman kaybolmadı" diye konuştu.

Her şeyin değiştiğini, değişmeyen tek şeyin Rusya ve halkının çıkarları olduğunu kaydeden Devlet Başkanı, "Eğer mevcut durumda diğer ülkelerle ilişki kurma imkanı ve perspektifinin ortaya çıktığı bir değişim görürsek, buna hazırız. Sorun bizde değil, onlarda. Eğer birileriyle ilişki kuracaksak, bunu sadece Rusya'nın çıkarları temelinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

'2022'de eylemsiz kalsaydık suç işlemiş olurduk'

Ukrayna'da yaşananlar karşısında 2022 yılında özel askeri harekata başladıklarını anımsatan Putin, "Bir suç eylemle de eylemsizlikle de işlenebilir. Eğer o zaman eylemsiz kalsaydık, Rusya ve halkının çıkarlarına yönelik suç işlemiş olurduk" dedi.

'Batılı liderler, çatışma beklentisi içindeydi'

Batılı liderlerin Minsk Anlaşmaları'nı uygulama niyetinde olmadıklarını resmen itiraf ettiğini ve bu anlaşmaları kullanarak Kiev'e silahlı çatışmalara hazırlanma fırsatı verdiğini belirten Devlet Başkanı, "Demek ki çatışmaların başlayacağını bekliyorlardı. Bu, onların silahlı çatışmalar yaşanacağı düşüncesiyle hareket ettiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'Oreşnik, füze ve uzay alanında tarihi bir gelişme'

Putin, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in geliştirilmesini füze ve uzay alanında tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Rus lider, "Oreşnik, yılın olayı değil, füze ve uzay alanında tarihi bir olay. Böyle bir şey asla gerçekleşmedi. Böyle bir silah ilk kez geldi" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda Oreşnik'in geliştirilmesi konusunda farklı bakış açıları olduğunu anlatan Putin, kendisinin bu silahın üretilip muharebe koşullarında test edilmesi gerektiğini düşünenler tarafında yer aldığını vurguladı.
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