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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/ukrayna-rusyaya-42-ihayla-saldirdi-1091865909.html
Ukrayna, Rusya'ya 42 İHA'yla saldırdı
Ukrayna, Rusya'ya 42 İHA'yla saldırdı
Sputnik Türkiye
Rus ordusu özel askeri harekat bölgesinde yeni yerleşimleri ele geçirerek ilerlemeye devam ederken Ukrayna tarafı, İHA saldırıları yardımıyla Rusya'ya zarar... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T10:03+0300
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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insansız hava aracı (iha)
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya topraklarındaki hedeflere 42 İHA'yla saldırı düzenlediğini, tüm İHA'ların vurulduğunu belirtti.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın 5 bölgesindeki hedeflere yönelik yeni saldırı girişimleri gerçekleştirdi.Rus hava savunma sistemleri, Oryol Bölgesi semalarında 20, Rostov ve Bryansk bölgelerinde 8'er, Kursk Bölgesi üzerinde 5 ve Kuban Bölgesi'nde 1 İHA'yı etkisiz hale getirdi.Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, bölge semalarında vurulan İHA'lardan birinin bir akaryakıt altyapı tesisine isabet ettiğini bildirdi.Tesiste çıkan yangının hızla kontrol altına alınıp söndürüldüğünü kaydeden Klıçkov, hızlı müdahale sayesinde yaralı ve önemli bir hasar bulunmadığını vurguladı.Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedeflere ayrım gözetmeksizin İHA saldırıları düzenliyor. Kiev'in neredeyse her gün başvurduğu bu saldırı girişimlerinin büyük bölümü Rus hava savunma sistemleri tarafından akamete uğratılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/abd-yemene-saldirirken-kendi-jetini-vurdu-80-milyon-dolarlik-savas-ucagi-dusuruldu-1091864723.html
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ukrayna, kursk bölgesi, kiev, rusya savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), rusya, rus ordusu, iha, oryol, bryansk, rostov
ukrayna, kursk bölgesi, kiev, rusya savunma bakanlığı, savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), rusya, rus ordusu, iha, oryol, bryansk, rostov

Ukrayna, Rusya'ya 42 İHA'yla saldırdı

10:03 22.12.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования смотрит в бинокль
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования смотрит в бинокль - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Rus ordusu özel askeri harekat bölgesinde yeni yerleşimleri ele geçirerek ilerlemeye devam ederken Ukrayna tarafı, İHA saldırıları yardımıyla Rusya'ya zarar vermeye çalışıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya topraklarındaki hedeflere 42 İHA'yla saldırı düzenlediğini, tüm İHA'ların vurulduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın 5 bölgesindeki hedeflere yönelik yeni saldırı girişimleri gerçekleştirdi.

Rus hava savunma sistemleri, Oryol Bölgesi semalarında 20, Rostov ve Bryansk bölgelerinde 8'er, Kursk Bölgesi üzerinde 5 ve Kuban Bölgesi'nde 1 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, bölge semalarında vurulan İHA'lardan birinin bir akaryakıt altyapı tesisine isabet ettiğini bildirdi.

Tesiste çıkan yangının hızla kontrol altına alınıp söndürüldüğünü kaydeden Klıçkov, hızlı müdahale sayesinde yaralı ve önemli bir hasar bulunmadığını vurguladı.

Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedeflere ayrım gözetmeksizin İHA saldırıları düzenliyor.

Kiev'in neredeyse her gün başvurduğu bu saldırı girişimlerinin büyük bölümü Rus hava savunma sistemleri tarafından akamete uğratılıyor.
F/A-18F Super Hornet - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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