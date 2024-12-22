https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/ukrayna-rusyaya-42-ihayla-saldirdi-1091865909.html

Ukrayna, Rusya'ya 42 İHA'yla saldırdı

Ukrayna, Rusya'ya 42 İHA'yla saldırdı

Sputnik Türkiye

Rus ordusu özel askeri harekat bölgesinde yeni yerleşimleri ele geçirerek ilerlemeye devam ederken Ukrayna tarafı, İHA saldırıları yardımıyla Rusya'ya zarar... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T10:03+0300

2024-12-22T10:03+0300

2024-12-22T10:03+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kursk bölgesi

kiev

rusya savunma bakanlığı

savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rusya topraklarındaki hedeflere 42 İHA'yla saldırı düzenlediğini, tüm İHA'ların vurulduğunu belirtti.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın 5 bölgesindeki hedeflere yönelik yeni saldırı girişimleri gerçekleştirdi.Rus hava savunma sistemleri, Oryol Bölgesi semalarında 20, Rostov ve Bryansk bölgelerinde 8'er, Kursk Bölgesi üzerinde 5 ve Kuban Bölgesi'nde 1 İHA'yı etkisiz hale getirdi.Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, bölge semalarında vurulan İHA'lardan birinin bir akaryakıt altyapı tesisine isabet ettiğini bildirdi.Tesiste çıkan yangının hızla kontrol altına alınıp söndürüldüğünü kaydeden Klıçkov, hızlı müdahale sayesinde yaralı ve önemli bir hasar bulunmadığını vurguladı.Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedeflere ayrım gözetmeksizin İHA saldırıları düzenliyor. Kiev'in neredeyse her gün başvurduğu bu saldırı girişimlerinin büyük bölümü Rus hava savunma sistemleri tarafından akamete uğratılıyor.

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