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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman bizi haklı çıkaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman bizi haklı çıkaracak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan Kongresi'nde değerlendirmelerde bulunuyor. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mardin 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.AK Parti Mardin 8. Olağan Kongresi'nde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Burada öncelikle şunu söylemekten fayda görüyorum. Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin'in bir mahallesi Bursa'ysa bir mahallesi Adana'dır. Bir mahallesi Saray Bosna'ysa diğeri Halep'tir. Hama'dır. Humus'tur. Bir nakışı Abbasi ise diğer nakışı Selçuklu'dur. Bir nakışı Artuklu ise diğer nakışı Osmanlı'dır. Mardin bu toprakların kültürüdür, ihtişamıdır. Her köşesi tarihten asırlık bir hatırayı taşıyan medeniyetler beşiğidir. Kimse boşuna heves etmesin. Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin'e nahmerem ellerin uzanmasına göz yummayız'' şeklinde konuştu. Mardin hakkında konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Nifak siyasetini elinin tersiyle iten Mardin, inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duracak, tarihine, siyasetine, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır. Çünkü bu şehir sinesinde yüzlerce yıldır barış içinde farklı inançlarla tüm dünyaya hoşgörü dersi vermektedir. İnşallah bundan sonra da Mardin birliğin, dayanışmanın huzurun şehri olmaya devam edecektir'' açıklamasında bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi'ne tek parti faşizminin mirasçısı diyerek eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, mardin, mardin valiliği, ak parti, ak parti il kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman bizi haklı çıkaracak

17:24 20.12.2024 (güncellendi: 17:55 20.12.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan Kongresi'nde değerlendirmelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mardin 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Mardin 8. Olağan Kongresi'nde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Burada öncelikle şunu söylemekten fayda görüyorum. Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin'in bir mahallesi Bursa'ysa bir mahallesi Adana'dır. Bir mahallesi Saray Bosna'ysa diğeri Halep'tir. Hama'dır. Humus'tur. Bir nakışı Abbasi ise diğer nakışı Selçuklu'dur. Bir nakışı Artuklu ise diğer nakışı Osmanlı'dır. Mardin bu toprakların kültürüdür, ihtişamıdır. Her köşesi tarihten asırlık bir hatırayı taşıyan medeniyetler beşiğidir. Kimse boşuna heves etmesin. Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin'e nahmerem ellerin uzanmasına göz yummayız'' şeklinde konuştu.
Mardin hakkında konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Nifak siyasetini elinin tersiyle iten Mardin, inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duracak, tarihine, siyasetine, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır. Çünkü bu şehir sinesinde yüzlerce yıldır barış içinde farklı inançlarla tüm dünyaya hoşgörü dersi vermektedir. İnşallah bundan sonra da Mardin birliğin, dayanışmanın huzurun şehri olmaya devam edecektir'' açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne tek parti faşizminin mirasçısı diyerek eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Yaşadığımız her hadise, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye için, Türkiye'nin aydınlık yarınları adına taşıdığı önemi açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlikteliği her geçen gün daha anlamlı hale geliyor. Burada özellikle şunun altını çizmek isterim. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim varlık sebebimiz, Türkiye'yi hayalleriyle, hedefleriyle ve özlemleriyle buluşturmaktır. Varlık gayemiz, milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir. Amacımız, ülkemizi kalkındırmak, insanımızı refaha, adalete, huzura ve özgürlüğe kavuşturmaktır. Reformlarla, sessiz devrimlerle, hak ve özgürlükler konusundaki tarihi nitelikte düzenlemelerle bu misyonumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu uğurda hangi bedelleri ödediğimizi, kimlerle mücadele ettiğimizi Mardin halkı çok iyi biliyor. Tek parti faşizminin mirasçısı olan CHP’nin, sokak olaylarından mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar neler yaptığını unutmadık. Demokrasiye ve milli iradeye karşı sergilenen bu yaklaşımlar, milletimizin hafızasında yerini koruyor. Son seçimler dahil, demokrasinin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların geçmişteki provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalananlar, terörün sona ermesini hiçbir zaman istemediler. Sırtını millet yerine dağa, şiddete ve silaha yaslayanlar, siyasetin ve demokrasinin güçlenmesini asla istemediler. Ancak biz, milletimizle birlikte, onların karşımıza çıkardığı engelleri aşmaya ve Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa etmeye kararlıyız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
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