Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman bizi haklı çıkaracak

Yaşadığımız her hadise, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye için, Türkiye'nin aydınlık yarınları adına taşıdığı önemi açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlikteliği her geçen gün daha anlamlı hale geliyor. Burada özellikle şunun altını çizmek isterim. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim varlık sebebimiz, Türkiye'yi hayalleriyle, hedefleriyle ve özlemleriyle buluşturmaktır. Varlık gayemiz, milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir. Amacımız, ülkemizi kalkındırmak, insanımızı refaha, adalete, huzura ve özgürlüğe kavuşturmaktır. Reformlarla, sessiz devrimlerle, hak ve özgürlükler konusundaki tarihi nitelikte düzenlemelerle bu misyonumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu uğurda hangi bedelleri ödediğimizi, kimlerle mücadele ettiğimizi Mardin halkı çok iyi biliyor. Tek parti faşizminin mirasçısı olan CHP’nin, sokak olaylarından mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar neler yaptığını unutmadık. Demokrasiye ve milli iradeye karşı sergilenen bu yaklaşımlar, milletimizin hafızasında yerini koruyor. Son seçimler dahil, demokrasinin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların geçmişteki provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalananlar, terörün sona ermesini hiçbir zaman istemediler. Sırtını millet yerine dağa, şiddete ve silaha yaslayanlar, siyasetin ve demokrasinin güçlenmesini asla istemediler. Ancak biz, milletimizle birlikte, onların karşımıza çıkardığı engelleri aşmaya ve Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa etmeye kararlıyız.