Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Filistinliler en kötü zamanını yaşamaya başlayacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'Trump koltuğa oturmadan PKK/PYD’ye müdahale etmek ve durumu kabul ettirmek lazım’
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-bir-araya-geldi-1091768454.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. İkili ilişkiler, bölgesel... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T19:40+0300
2024-12-19T19:56+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
abdülffetah sisi
abdülfettah es sisi
mısır
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091768120_0:244:2774:1804_1920x0_80_0_0_044bd5da5f48fbeb6028e385a0993f7c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.Görüşmeyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkiye'nin, tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır'la işbirliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstereceğini belirtti.Gazze'de kalıcı ateşkes vurgusu yapan Erdoğan Türkiye-Mısır arasındaki dayanışmanın bir an önce sağlanmasına katkı sunabileceğini ifade etti.Suriye gündemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bm-genel-sekreteri-guterres-siyasi-gecis-sureci-suriyeliler-tarafindan-tum-suriyeliler-icin-1091766273.html
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091768120_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_2fa4dfc4b7c764a75a50470f4f36cd56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, abdülfettah es sisi, mısır, türkiye, haberler
recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, abdülfettah es sisi, mısır, türkiye, haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

19:40 19.12.2024 (güncellendi: 19:56 19.12.2024)
© AA / TCCBCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA / TCCB
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular görüşmede elen alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Görüşmeyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkiye'nin, tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır'la işbirliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstereceğini belirtti.
Gazze'de kalıcı ateşkes vurgusu yapan Erdoğan Türkiye-Mısır arasındaki dayanışmanın bir an önce sağlanmasına katkı sunabileceğini ifade etti.
Suriye gündemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
DÜNYA
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye açıklaması: 'Türkiye tarafları ikna etme konusunda önemli rol oynayabilir'
18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала