https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-bir-araya-geldi-1091768454.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. İkili ilişkiler, bölgesel... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T19:40+0300

2024-12-19T19:40+0300

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abdülffetah sisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.Görüşmeyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkiye'nin, tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır'la işbirliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstereceğini belirtti.Gazze'de kalıcı ateşkes vurgusu yapan Erdoğan Türkiye-Mısır arasındaki dayanışmanın bir an önce sağlanmasına katkı sunabileceğini ifade etti.Suriye gündemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bm-genel-sekreteri-guterres-siyasi-gecis-sureci-suriyeliler-tarafindan-tum-suriyeliler-icin-1091766273.html

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recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, abdülfettah es sisi, mısır, türkiye, haberler