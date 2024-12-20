https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abdde-ceo-suikasti-davasinda-supheli-new-yorkta-hakim-karsisina-cikti-olum-cezasi-alabilir-1091785061.html
Luigi Mangione hakim karşısına çıktı: Ölüm cezası alabilir
Luigi Mangione hakim karşısına çıktı: Ölüm cezası alabilir
Sputnik Türkiye
ABD'deki en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli Luigi Mangione federal... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T17:11+0300
2024-12-20T17:11+0300
2024-12-20T17:23+0300
dünya
abd
brian thompson
luigi mangione
new york
unitedhealthcare
şüpheli
mahkeme
suçlama
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ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ünlü CEO'yu öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione, perşembe günü Pennsylvania'da çıktığı mahkemede iade duruşması hakkından feragat ederek, New York'a dönüşünün yolunu açmıştı. New York jürisi, 'terör eylemi olarak cinayet işleme' suçlaması da dahil 11 suçlama yöneltti.ABD basını, Manhattan'da federal mahkemede hakim karşısına çıkan Mangione'nin, Thompson'ı öldürmekle suçlandığını ve eğer suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırılabilecek cinayet suçlaması dahil olmak üzere dört yeni federal suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Mangione'nin aynı anda hem eyalet hem de federal davalarla karşı karşıya kalmasının 'oldukça sıra dışı bir durum' olduğu belirtiliyor.New York'ta 2007'den bu yana ölüm cezası yokABD basını, şüphelinin suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırabileceğini duyurdu. Ancak New York'ta ölüm cezası olmadığından suçlama, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çevrilebilir. Luigi Mangione adına açılan eş zamanlı olarak eyalet ve federal davalar görülüyor.2007 yılında New York Eyalet Yüksek Mahkemesi, eyaletin ölüm cezası yasalarını anayasaya aykırı bularak ölüm cezasının uygulanmasını durdurdu.Diddy ile aynı tesiste tutuluyorABD'li ünlü şarkıcı Sean 'Diddy' Combs'un tutulduğu hapishaneye götürülen 26 yaşındaki şüpheli, iki gizlice takip etme, ateşli silah kullanarak cinayet ve susturucu takılı bir silah kullanma dahil 4 federal suçlamayla karşı karşıya. Yetkililer şüphelinin Brian Thompson'ı takip etmek ve öldürmek amacıyla Georgia'dan New York'a seyahat ettiğini söylüyor.Mangione, iddia edilen cinayeti işledikten birkaç gün sonra New York'un yaklaşık 450 km batısında Altoona, Pensilvanya'da bir McDonalds'ta yemek yerken birisinin ihbarı sonucu yakalanmıştı. Prestijli bir üniversiteden mezun olduğu açıklanan şüphelinin, üzerinden polise yazılmış üç sayfalık not çıktığı iddia edilmişti. Sosyal medya kullanıcıların bazıları 'modern Robin Hood' olarak görüyorDedektifler cinayet mahallinde yapılan incelemelerde bulunan kovanların üzerinde yazılı 3 kelimenin, 'geciktir, reddet, savun', ABD'li savunma şirketlerinin müşterilerine ödeme 'yapmamak' için oluşturdukları yöntemin 3 kelimelik özeti olduğu düşünmüştü. CEO Brian Thompson cinayeti, ABD sağlık sigorta şirketlerine yönelik kızgınlık hikayelerinin ortaya çıkmasına neden oldu ve sosyal medya kullanıcılarının bu silahlı saldırıyı bir 'intikam' olarak adlandırması medyada çok konuşuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abdde-unlu-ceo-suikastinde-yakalanan-supheliden-saglik-sistemine-elestiri-bu-parazitler-hak-etti--1091391767.html
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abd, brian thompson, luigi mangione, new york, unitedhealthcare, şüpheli, mahkeme, suçlama
abd, brian thompson, luigi mangione, new york, unitedhealthcare, şüpheli, mahkeme, suçlama
Luigi Mangione hakim karşısına çıktı: Ölüm cezası alabilir
17:11 20.12.2024 (güncellendi: 17:23 20.12.2024)
ABD'deki en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli Luigi Mangione federal mahkemeye çıktı. Birden fazla eyalet suçlamasıyla karşı karşıya olan şüpheliye, suçlu bulunursa ölüm cezası alabileceği dört yeni federal suçlama yapıldı.
ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ünlü CEO'yu öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione, perşembe günü Pennsylvania'da çıktığı mahkemede iade duruşması hakkından feragat ederek, New York'a dönüşünün yolunu açmıştı. New York jürisi, 'terör eylemi olarak cinayet işleme' suçlaması da dahil 11 suçlama yöneltti.
ABD basını, Manhattan'da federal mahkemede hakim karşısına çıkan Mangione'nin, Thompson'ı öldürmekle suçlandığını ve eğer suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırılabilecek cinayet suçlaması dahil olmak üzere dört yeni federal suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Mangione'nin aynı anda hem eyalet hem de federal davalarla karşı karşıya kalmasının 'oldukça sıra dışı bir durum' olduğu belirtiliyor.
New York'ta 2007'den bu yana ölüm cezası yok
ABD basını, şüphelinin suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırabileceğini duyurdu. Ancak New York'ta ölüm cezası olmadığından suçlama, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çevrilebilir. Luigi Mangione adına açılan eş zamanlı olarak eyalet ve federal davalar görülüyor.
2007 yılında New York Eyalet Yüksek Mahkemesi, eyaletin ölüm cezası yasalarını anayasaya aykırı bularak ölüm cezasının uygulanmasını durdurdu.
Diddy ile aynı tesiste tutuluyor
ABD'li ünlü şarkıcı Sean 'Diddy' Combs'un tutulduğu hapishaneye götürülen 26 yaşındaki şüpheli, iki gizlice takip etme, ateşli silah kullanarak cinayet ve susturucu takılı bir silah kullanma dahil 4 federal suçlamayla karşı karşıya. Yetkililer şüphelinin Brian Thompson'ı takip etmek ve öldürmek amacıyla Georgia'dan New York'a seyahat ettiğini söylüyor.
Mangione, iddia edilen cinayeti işledikten birkaç gün sonra New York'un yaklaşık 450 km batısında Altoona, Pensilvanya'da bir McDonalds'ta yemek yerken birisinin ihbarı sonucu yakalanmıştı. Prestijli bir üniversiteden mezun olduğu açıklanan şüphelinin, üzerinden polise yazılmış üç sayfalık not çıktığı iddia edilmişti.
Sosyal medya kullanıcıların bazıları 'modern Robin Hood' olarak görüyor
Dedektifler cinayet mahallinde yapılan incelemelerde bulunan kovanların üzerinde yazılı 3 kelimenin, 'geciktir, reddet, savun', ABD'li savunma şirketlerinin müşterilerine ödeme 'yapmamak' için oluşturdukları yöntemin 3 kelimelik özeti olduğu düşünmüştü.
CEO Brian Thompson cinayeti, ABD sağlık sigorta şirketlerine yönelik kızgınlık hikayelerinin ortaya çıkmasına neden oldu ve sosyal medya kullanıcılarının bu silahlı saldırıyı bir 'intikam' olarak adlandırması medyada çok konuşuldu.