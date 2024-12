https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/abdde-ceo-suikasti-davasinda-supheli-new-yorkta-hakim-karsisina-cikti-olum-cezasi-alabilir-1091785061.html

Luigi Mangione hakim karşısına çıktı: Ölüm cezası alabilir

Luigi Mangione hakim karşısına çıktı: Ölüm cezası alabilir

Sputnik Türkiye

ABD'deki en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli Luigi Mangione federal... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T17:11+0300

2024-12-20T17:11+0300

2024-12-20T17:23+0300

dünya

abd

brian thompson

luigi mangione

new york

unitedhealthcare

şüpheli

mahkeme

suçlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091783865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdf00a555cb9c4a35bdae71ef47f021f.jpg

ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ünlü CEO'yu öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione, perşembe günü Pennsylvania'da çıktığı mahkemede iade duruşması hakkından feragat ederek, New York'a dönüşünün yolunu açmıştı. New York jürisi, 'terör eylemi olarak cinayet işleme' suçlaması da dahil 11 suçlama yöneltti.ABD basını, Manhattan'da federal mahkemede hakim karşısına çıkan Mangione'nin, Thompson'ı öldürmekle suçlandığını ve eğer suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırılabilecek cinayet suçlaması dahil olmak üzere dört yeni federal suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Mangione'nin aynı anda hem eyalet hem de federal davalarla karşı karşıya kalmasının 'oldukça sıra dışı bir durum' olduğu belirtiliyor.New York'ta 2007'den bu yana ölüm cezası yokABD basını, şüphelinin suçlu bulunursa ölüm cezasına çarptırabileceğini duyurdu. Ancak New York'ta ölüm cezası olmadığından suçlama, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çevrilebilir. Luigi Mangione adına açılan eş zamanlı olarak eyalet ve federal davalar görülüyor.2007 yılında New York Eyalet Yüksek Mahkemesi, eyaletin ölüm cezası yasalarını anayasaya aykırı bularak ölüm cezasının uygulanmasını durdurdu.Diddy ile aynı tesiste tutuluyorABD'li ünlü şarkıcı Sean 'Diddy' Combs'un tutulduğu hapishaneye götürülen 26 yaşındaki şüpheli, iki gizlice takip etme, ateşli silah kullanarak cinayet ve susturucu takılı bir silah kullanma dahil 4 federal suçlamayla karşı karşıya. Yetkililer şüphelinin Brian Thompson'ı takip etmek ve öldürmek amacıyla Georgia'dan New York'a seyahat ettiğini söylüyor.Mangione, iddia edilen cinayeti işledikten birkaç gün sonra New York'un yaklaşık 450 km batısında Altoona, Pensilvanya'da bir McDonalds'ta yemek yerken birisinin ihbarı sonucu yakalanmıştı. Prestijli bir üniversiteden mezun olduğu açıklanan şüphelinin, üzerinden polise yazılmış üç sayfalık not çıktığı iddia edilmişti. Sosyal medya kullanıcıların bazıları 'modern Robin Hood' olarak görüyorDedektifler cinayet mahallinde yapılan incelemelerde bulunan kovanların üzerinde yazılı 3 kelimenin, 'geciktir, reddet, savun', ABD'li savunma şirketlerinin müşterilerine ödeme 'yapmamak' için oluşturdukları yöntemin 3 kelimelik özeti olduğu düşünmüştü. CEO Brian Thompson cinayeti, ABD sağlık sigorta şirketlerine yönelik kızgınlık hikayelerinin ortaya çıkmasına neden oldu ve sosyal medya kullanıcılarının bu silahlı saldırıyı bir 'intikam' olarak adlandırması medyada çok konuşuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abdde-unlu-ceo-suikastinde-yakalanan-supheliden-saglik-sistemine-elestiri-bu-parazitler-hak-etti--1091391767.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, brian thompson, luigi mangione, new york, unitedhealthcare, şüpheli, mahkeme, suçlama