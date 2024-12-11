https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abdde-unlu-ceo-suikastinde-yakalanan-supheliden-saglik-sistemine-elestiri-bu-parazitler-hak-etti--1091391767.html
ABD'de ünlü CEO suikastinde yakalanan şüpheliden 'sağlık sistemine' eleştiri: 'Bu parazitler hak etti'
ABD'de ünlü CEO suikastinde yakalanan şüpheliden 'sağlık sistemine' eleştiri: 'Bu parazitler hak etti'
Sputnik Türkiye
ABD'nin en büyük sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın geçen hafta öldürülmesinin ardından bir şüpheli yakalandı. 26 yaşındaki şüphelinin... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T10:30+0300
2024-12-11T10:30+0300
2024-12-11T10:30+0300
dünya
abd
brian thompson
manhattan
unitedhealthcare
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
luigi mangione
şüpheli
silahlı saldırı
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Geçtiğimiz hafta New York'ta ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümüyle ilişkin 26 yaşındaki şüpheli yakın zamanda tutuklanmıştı. Bir fast food restoranında yemek yerken yakalanan şüpheli Luigi Mangione'nin üzerinden bazı notlar ve ünlü CEO'yu öldürmek için kullanılan silaha benzer bir silah bulunmuştu. Yetkililer 26 yaşındaki şüphelinin yanında bulundurduğu notlarda ne yazdığını açıkladı.Cinayetle suçlanan Luigi Mangione'nin hakkında yapılan suçlamalara itiraz edeceği söyleniyor. Şüphelinin avukatının yaptığı açıklamada 'Mangione'nin tetikçi olduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini' söyleyen avukatı, 'suçlamalara itiraz edeceklerini' belirtti. Ünlü CEO'nun ölümünün ardından polis tarafından farklı zamanlarda yayınlanan fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş, fotoğraflarda 'farklı kişiler' olduğu iddia edilmişti.'Bu parazitler hak etti'Pensilvanya'da yakalanan Mangione'nin yanında taşıdığı notlarda "Bu parazitler hak etti" yazıyordu. Şüphelinin notta, 'Brian Thompson'ın ölümünde kimseyle çalışmadığını, parazitlerin bunu hak ettiği' yazılıydı. Üç sayfalık notta UnitedHealthcare sigorta şirketi, ABD'deki sağlık sektörü ve şirketleri eleştirildiği iddia ediliyor.Yerel medya, şüphelinin notunda "Federal araştırmacılara (yaptıkları işlere) saygı duyuyorum ve herhangi bir travmaya neden olduğum için özür dilerim. Açıkçası parazitler bunu hak etti. ABD, dünyanın en pahalı sağlık sistemine sahip ancak Amerika'da yaşam beklentisi sadece 42. sırada" yazdığı söyleniyor.Yıllık 280 milyar dolardan fazla geliriyle UnitedHealhtcare, ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası ödeme kuruluşudur. Polis, şirketin 50 yaşındaki iki çocuk babası CEO'sunun bir toplantıya giderken arkasından silahla vurularak öldürülmesinin kasten yapıldığını düşünüyor.Verilere göre ABD'de yaşam beklentisi 78.5 yılDünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2020'de yayınladığı en son verilere göre ABD'de yaşam beklentisi hem erkekler hem de kadınlar için 78 buçuk yıl olduğu belirtiliyor. Bu, ABD'yi diğer yaşam beklentisi sıralamasında diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 40. sıraya yerleştiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 tarihli bir raporunda ABD'nin diğer Batılı ülkelere kıyasla en pahalı sağlık hizmetine sahip olduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/new-yorkta-unlu-ceo-suikastinde-tutuklanan-suphelinin-kimligi-aciklandi-1091349627.html
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abd, brian thompson, manhattan, unitedhealthcare, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya ekonomik forumu (world economic forum), luigi mangione, şüpheli, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
abd, brian thompson, manhattan, unitedhealthcare, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya ekonomik forumu (world economic forum), luigi mangione, şüpheli, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
ABD'de ünlü CEO suikastinde yakalanan şüpheliden 'sağlık sistemine' eleştiri: 'Bu parazitler hak etti'
ABD'nin en büyük sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın geçen hafta öldürülmesinin ardından bir şüpheli yakalandı. 26 yaşındaki şüphelinin yanında bulunan kağıtlarda 'bu parazitler hak etti' yazılı olduğu iddia edilen bir not olduğu söyleniyor. Notta ayrıca, 'kimseyle çalışmadığı' yazılı olduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz hafta New York'ta ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümüyle ilişkin 26 yaşındaki şüpheli yakın zamanda tutuklanmıştı. Bir fast food restoranında yemek yerken yakalanan şüpheli Luigi Mangione'nin üzerinden bazı notlar ve ünlü CEO'yu öldürmek için kullanılan silaha benzer bir silah bulunmuştu. Yetkililer 26 yaşındaki şüphelinin yanında bulundurduğu notlarda ne yazdığını açıkladı.
Cinayetle suçlanan Luigi Mangione'nin hakkında yapılan suçlamalara itiraz edeceği söyleniyor. Şüphelinin avukatının yaptığı açıklamada 'Mangione'nin tetikçi olduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini' söyleyen avukatı, 'suçlamalara itiraz edeceklerini' belirtti. Ünlü CEO'nun ölümünün ardından polis tarafından farklı zamanlarda yayınlanan fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş, fotoğraflarda 'farklı kişiler' olduğu iddia edilmişti.
Pensilvanya'da yakalanan Mangione'nin yanında taşıdığı notlarda "Bu parazitler hak etti" yazıyordu. Şüphelinin notta, 'Brian Thompson'ın ölümünde kimseyle çalışmadığını, parazitlerin bunu hak ettiği' yazılıydı. Üç sayfalık notta UnitedHealthcare sigorta şirketi, ABD'deki sağlık sektörü ve şirketleri eleştirildiği iddia ediliyor.
Yerel medya, şüphelinin notunda "Federal araştırmacılara (yaptıkları işlere) saygı duyuyorum ve herhangi bir travmaya neden olduğum için özür dilerim. Açıkçası parazitler bunu hak etti. ABD, dünyanın en pahalı sağlık sistemine sahip ancak Amerika'da yaşam beklentisi sadece 42. sırada" yazdığı söyleniyor.
Yıllık 280 milyar dolardan fazla geliriyle UnitedHealhtcare, ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası ödeme kuruluşudur. Polis, şirketin 50 yaşındaki iki çocuk babası CEO'sunun bir toplantıya giderken arkasından silahla vurularak öldürülmesinin kasten yapıldığını düşünüyor.
Verilere göre ABD'de yaşam beklentisi 78.5 yıl
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2020'de yayınladığı en son verilere göre ABD'de yaşam beklentisi hem erkekler hem de kadınlar için 78 buçuk yıl olduğu belirtiliyor. Bu, ABD'yi diğer yaşam beklentisi sıralamasında diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 40. sıraya yerleştiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 tarihli bir raporunda ABD'nin diğer Batılı ülkelere kıyasla en pahalı sağlık hizmetine sahip olduğu açıklanmıştı.