ABD'de ünlü CEO suikastinde yakalanan şüpheliden 'sağlık sistemine' eleştiri: 'Bu parazitler hak etti'

Türkiye
SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abdde-unlu-ceo-suikastinde-yakalanan-supheliden-saglik-sistemine-elestiri-bu-parazitler-hak-etti--1091391767.html
ABD'de ünlü CEO suikastinde yakalanan şüpheliden 'sağlık sistemine' eleştiri: 'Bu parazitler hak etti'
ABD'de ünlü CEO suikastinde yakalanan şüpheliden 'sağlık sistemine' eleştiri: 'Bu parazitler hak etti'
Sputnik Türkiye
ABD'nin en büyük sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın geçen hafta öldürülmesinin ardından bir şüpheli yakalandı. 26 yaşındaki şüphelinin... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T10:30+0300
2024-12-11T10:30+0300
dünya
abd
brian thompson
manhattan
unitedhealthcare
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
luigi mangione
şüpheli
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091389797_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e4abdb71b1c378aa3b6d7cdceb55f9bd.jpg
Geçtiğimiz hafta New York'ta ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümüyle ilişkin 26 yaşındaki şüpheli yakın zamanda tutuklanmıştı. Bir fast food restoranında yemek yerken yakalanan şüpheli Luigi Mangione'nin üzerinden bazı notlar ve ünlü CEO'yu öldürmek için kullanılan silaha benzer bir silah bulunmuştu. Yetkililer 26 yaşındaki şüphelinin yanında bulundurduğu notlarda ne yazdığını açıkladı.Cinayetle suçlanan Luigi Mangione'nin hakkında yapılan suçlamalara itiraz edeceği söyleniyor. Şüphelinin avukatının yaptığı açıklamada 'Mangione'nin tetikçi olduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini' söyleyen avukatı, 'suçlamalara itiraz edeceklerini' belirtti. Ünlü CEO'nun ölümünün ardından polis tarafından farklı zamanlarda yayınlanan fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş, fotoğraflarda 'farklı kişiler' olduğu iddia edilmişti.'Bu parazitler hak etti'Pensilvanya'da yakalanan Mangione'nin yanında taşıdığı notlarda "Bu parazitler hak etti" yazıyordu. Şüphelinin notta, 'Brian Thompson'ın ölümünde kimseyle çalışmadığını, parazitlerin bunu hak ettiği' yazılıydı. Üç sayfalık notta UnitedHealthcare sigorta şirketi, ABD'deki sağlık sektörü ve şirketleri eleştirildiği iddia ediliyor.Yerel medya, şüphelinin notunda "Federal araştırmacılara (yaptıkları işlere) saygı duyuyorum ve herhangi bir travmaya neden olduğum için özür dilerim. Açıkçası parazitler bunu hak etti. ABD, dünyanın en pahalı sağlık sistemine sahip ancak Amerika'da yaşam beklentisi sadece 42. sırada" yazdığı söyleniyor.Yıllık 280 milyar dolardan fazla geliriyle UnitedHealhtcare, ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası ödeme kuruluşudur. Polis, şirketin 50 yaşındaki iki çocuk babası CEO'sunun bir toplantıya giderken arkasından silahla vurularak öldürülmesinin kasten yapıldığını düşünüyor.Verilere göre ABD'de yaşam beklentisi 78.5 yılDünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2020'de yayınladığı en son verilere göre ABD'de yaşam beklentisi hem erkekler hem de kadınlar için 78 buçuk yıl olduğu belirtiliyor. Bu, ABD'yi diğer yaşam beklentisi sıralamasında diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 40. sıraya yerleştiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 tarihli bir raporunda ABD'nin diğer Batılı ülkelere kıyasla en pahalı sağlık hizmetine sahip olduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/new-yorkta-unlu-ceo-suikastinde-tutuklanan-suphelinin-kimligi-aciklandi-1091349627.html
manhattan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091389797_7:0:1074:800_1920x0_80_0_0_4c33f1cf8517309c32451b43ae16c9b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, brian thompson, manhattan, unitedhealthcare, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya ekonomik forumu (world economic forum), luigi mangione, şüpheli, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
abd, brian thompson, manhattan, unitedhealthcare, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya ekonomik forumu (world economic forum), luigi mangione, şüpheli, silahlı saldırı, silahlı saldırgan

ABD'de ünlü CEO suikastinde yakalanan şüpheliden 'sağlık sistemine' eleştiri: 'Bu parazitler hak etti'

10:30 11.12.2024
© AP PhotoLuigi Mangione
Luigi Mangione - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AP Photo
Abone ol
ABD'nin en büyük sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın geçen hafta öldürülmesinin ardından bir şüpheli yakalandı. 26 yaşındaki şüphelinin yanında bulunan kağıtlarda 'bu parazitler hak etti' yazılı olduğu iddia edilen bir not olduğu söyleniyor. Notta ayrıca, 'kimseyle çalışmadığı' yazılı olduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz hafta New York'ta ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın ölümüyle ilişkin 26 yaşındaki şüpheli yakın zamanda tutuklanmıştı. Bir fast food restoranında yemek yerken yakalanan şüpheli Luigi Mangione'nin üzerinden bazı notlar ve ünlü CEO'yu öldürmek için kullanılan silaha benzer bir silah bulunmuştu. Yetkililer 26 yaşındaki şüphelinin yanında bulundurduğu notlarda ne yazdığını açıkladı.
Cinayetle suçlanan Luigi Mangione'nin hakkında yapılan suçlamalara itiraz edeceği söyleniyor. Şüphelinin avukatının yaptığı açıklamada 'Mangione'nin tetikçi olduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini' söyleyen avukatı, 'suçlamalara itiraz edeceklerini' belirtti. Ünlü CEO'nun ölümünün ardından polis tarafından farklı zamanlarda yayınlanan fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş, fotoğraflarda 'farklı kişiler' olduğu iddia edilmişti.

'Bu parazitler hak etti'

Pensilvanya'da yakalanan Mangione'nin yanında taşıdığı notlarda "Bu parazitler hak etti" yazıyordu. Şüphelinin notta, 'Brian Thompson'ın ölümünde kimseyle çalışmadığını, parazitlerin bunu hak ettiği' yazılıydı. Üç sayfalık notta UnitedHealthcare sigorta şirketi, ABD'deki sağlık sektörü ve şirketleri eleştirildiği iddia ediliyor.
Yerel medya, şüphelinin notunda "Federal araştırmacılara (yaptıkları işlere) saygı duyuyorum ve herhangi bir travmaya neden olduğum için özür dilerim. Açıkçası parazitler bunu hak etti. ABD, dünyanın en pahalı sağlık sistemine sahip ancak Amerika'da yaşam beklentisi sadece 42. sırada" yazdığı söyleniyor.
Yıllık 280 milyar dolardan fazla geliriyle UnitedHealhtcare, ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası ödeme kuruluşudur. Polis, şirketin 50 yaşındaki iki çocuk babası CEO'sunun bir toplantıya giderken arkasından silahla vurularak öldürülmesinin kasten yapıldığını düşünüyor.

Verilere göre ABD'de yaşam beklentisi 78.5 yıl

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2020'de yayınladığı en son verilere göre ABD'de yaşam beklentisi hem erkekler hem de kadınlar için 78 buçuk yıl olduğu belirtiliyor. Bu, ABD'yi diğer yaşam beklentisi sıralamasında diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 40. sıraya yerleştiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 tarihli bir raporunda ABD'nin diğer Batılı ülkelere kıyasla en pahalı sağlık hizmetine sahip olduğu açıklanmıştı.
NYPD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
New York'ta ünlü CEO suikastinde gözaltına alınan şüphelinin kimliği açıklandı
Dün, 10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала