Sarıyer'de denize düşen kardeşler Çanakkale'de aranıyor

Yurt dışından tatil için İstanbul'a gelen iki kardeş Ayşe Can ve Velat Can Sarıyer'de bulunan Rumeli Hisarı'nda denize düşerek kaybolmuştu. İstanbul'da 23...

Sarıyer'de gezerken dengesini kaybeden abla Ayşe Can denize düşmüş ardından kardeşi Velat Can'da yardım ederken suda kaybolmuştu.23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'a gezmeye gelen iki kardeş Ayşe Can ve Velat Can Sarıyer Rumeli Hisarı'nda denize düşerek kaybolmuştu. İstanbul'da 23 Kasım'dan beri devam eden arama çalışmalarında sonuç alınamazken ekipler Çanakkale sahiline yöneldi. AFAD Çanakkale İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden arama çalışmaları denizden, havadan ve karadan devam ediyor.İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar akıntıya kapılarak sürüklendikleri düşünülen iki kardeşin bulunması için sahil şeridinin doğu batı istikametinde taranacağı ifade edildi.

