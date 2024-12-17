https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/sariyerde-denize-dusen-kardesler-canakkalede-araniyor-1091676432.html
Sarıyer'de denize düşen kardeşler Çanakkale'de aranıyor
Sarıyer'de denize düşen kardeşler Çanakkale'de aranıyor
Sputnik Türkiye
Yurt dışından tatil için İstanbul'a gelen iki kardeş Ayşe Can ve Velat Can Sarıyer'de bulunan Rumeli Hisarı'nda denize düşerek kaybolmuştu. İstanbul'da 23... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T22:56+0300
2024-12-17T22:56+0300
2024-12-17T22:56+0300
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beşiktaş
deniz
çanakkale
çanakkale valiliği
çanakkale boğazı
çanakkale belediyesi
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Sarıyer'de gezerken dengesini kaybeden abla Ayşe Can denize düşmüş ardından kardeşi Velat Can'da yardım ederken suda kaybolmuştu.23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'a gezmeye gelen iki kardeş Ayşe Can ve Velat Can Sarıyer Rumeli Hisarı'nda denize düşerek kaybolmuştu. İstanbul'da 23 Kasım'dan beri devam eden arama çalışmalarında sonuç alınamazken ekipler Çanakkale sahiline yöneldi. AFAD Çanakkale İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden arama çalışmaları denizden, havadan ve karadan devam ediyor.İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar akıntıya kapılarak sürüklendikleri düşünülen iki kardeşin bulunması için sahil şeridinin doğu batı istikametinde taranacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/sahilde-dinlenirken-bogulma-tehlikesi-geciren-genci-gorup-denize-atladi-1087216443.html
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Sarıyer'de denize düşen kardeşler Çanakkale'de aranıyor
Yurt dışından tatil için İstanbul'a gelen iki kardeş Ayşe Can ve Velat Can Sarıyer'de bulunan Rumeli Hisarı'nda denize düşerek kaybolmuştu. İstanbul'da 23 Kasım'dan beri devam eden arama çalışmalarında sonuç alınamazken ekipler Çanakkale sahiline yöneldi.
Sarıyer'de gezerken dengesini kaybeden abla Ayşe Can denize düşmüş ardından kardeşi Velat Can'da yardım ederken suda kaybolmuştu.
23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'a gezmeye gelen iki kardeş Ayşe Can ve Velat Can Sarıyer Rumeli Hisarı'nda denize düşerek kaybolmuştu. İstanbul'da 23 Kasım'dan beri devam eden arama çalışmalarında sonuç alınamazken ekipler Çanakkale sahiline yöneldi. AFAD Çanakkale İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden arama çalışmaları denizden, havadan ve karadan devam ediyor.
İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar akıntıya kapılarak sürüklendikleri düşünülen iki kardeşin bulunması için sahil şeridinin doğu batı istikametinde taranacağı ifade edildi.