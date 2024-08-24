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Sahilde dinlenirken, boğulma tehlikesi geçiren genci görüp denize atladı
Sahilde dinlenirken, boğulma tehlikesi geçiren genci görüp denize atladı
Sputnik Türkiye
Yalova Altınova'nın plajında boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına tersane işçisi yetişti. İş çıkışı arkadaşlarıyla sahile giden Harun Kırmızı, bir genci... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede çalışan Harun Kırmızı, iş çıkışı evine geçmeden önce ikamet ettiği il merkezinde birkaç arkadaşıyla dinlenmek için geldiği sahilde boğulan genci kurtardı.Akasya Plajı'ndan denize açıldıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren gencin 'imdat' sesini duyan 25 yaşında olan Harun Kırmızı, denizde bir görünüp bir kaybolan gencin yanına giderek onu kıyıya getirdi.Kurtarılan genç, kendisini kıyıya çıkaran tersane işçisine teşekkür ederek uzaklaştı.Gazetecilere yaptığı açıklamada, o an hiç düşünmeden suya atladığını söyleyen Kırmızı, "Teşekkür etti, daha ben denizden çıkmadan gitti. Mutlu oldum. İnsan mutlu olmaz mı? Sonuçta bir can kurtarıyorsun" dedi.Yüzmeyi iyi bildiğini dile getiren Kırmızı, daha önce İstanbul'da çalıştığı dönemde yine boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtardığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/baraj-golunde-facia-bogulan-5-kisiden-4unun-cansiz-bedenlerine-ulasildi-1086652097.html
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boğulma, yalova, tehlike, deniz, türkiye
boğulma, yalova, tehlike, deniz, türkiye

Sahilde dinlenirken, boğulma tehlikesi geçiren genci görüp denize atladı

14:26 24.08.2024 (güncellendi: 14:33 24.08.2024)
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Yalova Altınova'nın plajında boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına tersane işçisi yetişti. İş çıkışı arkadaşlarıyla sahile giden Harun Kırmızı, bir genci boğulmaktan kurtardı. Kurtarılan genç, teşekkür edip uzaklaştı.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede çalışan Harun Kırmızı, iş çıkışı evine geçmeden önce ikamet ettiği il merkezinde birkaç arkadaşıyla dinlenmek için geldiği sahilde boğulan genci kurtardı.
Akasya Plajı'ndan denize açıldıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren gencin 'imdat' sesini duyan 25 yaşında olan Harun Kırmızı, denizde bir görünüp bir kaybolan gencin yanına giderek onu kıyıya getirdi.
Kurtarılan genç, kendisini kıyıya çıkaran tersane işçisine teşekkür ederek uzaklaştı.
Gazetecilere yaptığı açıklamada, o an hiç düşünmeden suya atladığını söyleyen Kırmızı, "Teşekkür etti, daha ben denizden çıkmadan gitti. Mutlu oldum. İnsan mutlu olmaz mı? Sonuçta bir can kurtarıyorsun" dedi.
Yüzmeyi iyi bildiğini dile getiren Kırmızı, daha önce İstanbul'da çalıştığı dönemde yine boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtardığını ifade etti.
Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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