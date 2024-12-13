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BRICS'in coğrafyası genişliyor: İki ülke daha partner ülke statüsü alacak
BRICS'in coğrafyası genişliyor: İki ülke daha partner ülke statüsü alacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü BRICS, Ekim ayında Kazan'da yapılan zirvenin ardından yeni ortaklarla coğrafyasını genişletmeye devam ediyor. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Bolivya ve Küba'nın 1 Ocak 2025'ten itibaren partner ülke statüsü kazanacağını açıkladı.Rus basınına demeç veren Ryabkov, "Bolivya ve Küba, davetiye alan grupta yer alıyor. BRICS'e ortak ülke olarak katılmaları konusunda her şeyin yolunda gideceğinden eminiz" dedi.Davet edilen ülkelerin mutabakat sürecinin henüz tamamlanmadığını kaydeden Ryabkov, ancak Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sona erene dek bu konunun çözüme kavuşmasını beklediklerini belirtti.Ryabkov, bu adımın davet edilen ülkeler için önemli perspektifler açacağının altını çizdi.Bu arada Ryabkov, şu an itibarıyla 13 ülkenin partner ülke statüsü almaya aday olduğunu, ancak tam listenin henüz yayınlanmadığını da bildirdi.BRICS liderleri, Ekim ayında Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde partner ülkeler listesine son halini vermişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, listede 13 ülkenin yer aldığını söylemişti.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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güney afrika, bolivya, etiyopya, brics, sergey ryabkov, küba, rusya, brics, brics zirvesi, kazan
güney afrika, bolivya, etiyopya, brics, sergey ryabkov, küba, rusya, brics, brics zirvesi, kazan

BRICS'in coğrafyası genişliyor: İki ülke daha partner ülke statüsü alacak

11:47 13.12.2024
BRICS+ 2024
BRICS+ 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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Rusya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü BRICS, Ekim ayında Kazan'da yapılan zirvenin ardından yeni ortaklarla coğrafyasını genişletmeye devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Bolivya ve Küba'nın 1 Ocak 2025'ten itibaren partner ülke statüsü kazanacağını açıkladı.

Rus basınına demeç veren Ryabkov, "Bolivya ve Küba, davetiye alan grupta yer alıyor. BRICS'e ortak ülke olarak katılmaları konusunda her şeyin yolunda gideceğinden eminiz" dedi.

Davet edilen ülkelerin mutabakat sürecinin henüz tamamlanmadığını kaydeden Ryabkov, ancak Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sona erene dek bu konunun çözüme kavuşmasını beklediklerini belirtti.

Ryabkov, bu adımın davet edilen ülkeler için önemli perspektifler açacağının altını çizdi.

Bu arada Ryabkov, şu an itibarıyla 13 ülkenin partner ülke statüsü almaya aday olduğunu, ancak tam listenin henüz yayınlanmadığını da bildirdi.

BRICS liderleri, Ekim ayında Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde partner ülkeler listesine son halini vermişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, listede 13 ülkenin yer aldığını söylemişti.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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