https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rus-bombardiman-ucaklari-kievde-savas-pilotlarinin-egitildigi-esrarengiz-ussu-vurdu-1091485261.html

Rus bombardıman uçakları, Kiev'de savaş pilotlarının eğitildiği 'esrarengiz' üssü vurdu

Rus bombardıman uçakları, Kiev'de savaş pilotlarının eğitildiği 'esrarengiz' üssü vurdu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T10:15+0300

2024-12-13T10:15+0300

2024-12-13T10:15+0300

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus bombardıman uçaklarının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve önemli bir bölümü erişime kapalı tutulan esrarengiz bir üssü vurduğunu belirtti.Sahadaki kaynaklarından aldığı bilgileri Sputnik'le paylaşan Lebedev, "Kiev'e gece on ikiyi bir geçe bombardıman yapıldı. Adamlarımız, Julyanı (havaaalanı) tarafında bir patlama olduğunu yazdı. Aynı istikamette havacılık üniversitesine ait bir hava üssü daha var. Bu yer son derece esrarengiz, büyük bölümü erişime kapalı" dedi.Lebedev, söz konusu üste şu anda savaş pilotlarına eğitim verildiğinin, tesiste konut ve ofisler, hangar ve depolar bulunduğunun altını çizdi.Rus koordinatör, üssün civarında Kiev-Volın tren garının, çok sayıda depolama tesislerinin ve sanayi bölgesinin yer aldığını da bildirdi.Bununla beraber Lebedev, Kiev Bölgesi'nin Borispol kentindeki Skyline havacılık fabrikasının da vurulan noktalardan biri olduğunu aktardı. Lebedev, tesiste İHA üretimi ve helikopter onarımı yapıldığını kaydetti.

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