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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/rus-bombardiman-ucaklari-kievde-savas-pilotlarinin-egitildigi-esrarengiz-ussu-vurdu-1091485261.html
Rus bombardıman uçakları, Kiev'de savaş pilotlarının eğitildiği 'esrarengiz' üssü vurdu
Rus bombardıman uçakları, Kiev'de savaş pilotlarının eğitildiği 'esrarengiz' üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T10:15+0300
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus bombardıman uçaklarının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve önemli bir bölümü erişime kapalı tutulan esrarengiz bir üssü vurduğunu belirtti.Sahadaki kaynaklarından aldığı bilgileri Sputnik'le paylaşan Lebedev, "Kiev'e gece on ikiyi bir geçe bombardıman yapıldı. Adamlarımız, Julyanı (havaaalanı) tarafında bir patlama olduğunu yazdı. Aynı istikamette havacılık üniversitesine ait bir hava üssü daha var. Bu yer son derece esrarengiz, büyük bölümü erişime kapalı" dedi.Lebedev, söz konusu üste şu anda savaş pilotlarına eğitim verildiğinin, tesiste konut ve ofisler, hangar ve depolar bulunduğunun altını çizdi.Rus koordinatör, üssün civarında Kiev-Volın tren garının, çok sayıda depolama tesislerinin ve sanayi bölgesinin yer aldığını da bildirdi.Bununla beraber Lebedev, Kiev Bölgesi'nin Borispol kentindeki Skyline havacılık fabrikasının da vurulan noktalardan biri olduğunu aktardı. Lebedev, tesiste İHA üretimi ve helikopter onarımı yapıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/benzine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1091484272.html
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sergey lebedev, kiev, ukrayna, nikolayev, sputnik, julyanı havaalanı, ukrayna ordusu, savaş uçağı, bombardıman, bombardıman uçağı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
sergey lebedev, kiev, ukrayna, nikolayev, sputnik, julyanı havaalanı, ukrayna ordusu, savaş uçağı, bombardıman, bombardıman uçağı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat

Rus bombardıman uçakları, Kiev'de savaş pilotlarının eğitildiği 'esrarengiz' üssü vurdu

10:15 13.12.2024
Su-35S
Su-35S - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit unsurlarını ortadan kaldırmaya da devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus bombardıman uçaklarının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve önemli bir bölümü erişime kapalı tutulan esrarengiz bir üssü vurduğunu belirtti.

Sahadaki kaynaklarından aldığı bilgileri Sputnik'le paylaşan Lebedev, "Kiev'e gece on ikiyi bir geçe bombardıman yapıldı. Adamlarımız, Julyanı (havaaalanı) tarafında bir patlama olduğunu yazdı. Aynı istikamette havacılık üniversitesine ait bir hava üssü daha var. Bu yer son derece esrarengiz, büyük bölümü erişime kapalı" dedi.

Lebedev, söz konusu üste şu anda savaş pilotlarına eğitim verildiğinin, tesiste konut ve ofisler, hangar ve depolar bulunduğunun altını çizdi.

Rus koordinatör, üssün civarında Kiev-Volın tren garının, çok sayıda depolama tesislerinin ve sanayi bölgesinin yer aldığını da bildirdi.

Bununla beraber Lebedev, Kiev Bölgesi'nin Borispol kentindeki Skyline havacılık fabrikasının da vurulan noktalardan biri olduğunu aktardı. Lebedev, tesiste İHA üretimi ve helikopter onarımı yapıldığını kaydetti.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
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