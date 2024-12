https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ogretmenin-aliskanligi-servet-kazandirdi-sozlesmeyi-okudu-350-bin-liranin-sahibi-oldu-1091432009.html

Öğretmenin alışkanlığı servet kazandırdı: Sözleşmeyi okudu 350 bin liranın sahibi oldu

Öğretmenin alışkanlığı servet kazandırdı: Sözleşmeyi okudu 350 bin liranın sahibi oldu

Sputnik Türkiye

ABD’li lise öğretmeni Donelan Andrews, seyahat sigortası sözleşmesindeki gizli yarışmayı fark ederek tam 10 bin dolar (yaklaşık 350 bin TL) kazandı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T07:53+0300

2024-12-12T07:53+0300

2024-12-12T07:53+0300

yaşam

sözleşme

abd

georgia

servet

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104212/67/1042126755_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7866f44cb64eb2a1cdcc2147bf7d62e3.jpg

ABD'nin Georgia eyaletinde lise öğretmeni olan Donelan Andrews, her zamanki alışkanlığını bozmadan seyahat sigortası sözleşmesini baştan sona okudu. Londra tatili için satın aldığı seyahat sigortası poliçesindeki metinlerde gizlenmiş bir maddeyi fark eden Andrews, şirketin düzenlediği 10 bin dolarlık yarışmayı kazanan ilk kişi oldu.Sözleşmenin derinliklerindeki sürprizFlorida merkezli sigorta şirketi Squaremouth, sözleşme metninin sonuna gizli bir yarışma maddesi eklemişti. Metinde, "Buraya kadar okuduysanız, poliçe dokümanlarını inceleyen az sayıdaki müşterimizden birisiniz" ifadesi yer alıyordu. Yarışmanın amacı, sözleşme metinlerini okumanın önemine dikkat çekmekti.Metni sonuna kadar okuyan ve gizli maddeyi fark eden Andrews, talimatları takip ederek şirketle iletişime geçti. Yarışmanın başlamasından yalnızca 23 saat sonra ödülünü talep eden Andrews, şirketten ödülü kazandığını doğrulayan telefonu aldı.Şirketin açıklaması: 'Okumak önemlidir'Squaremouth, kampanyayı müşterilere sözleşme belgelerini baştan sona okumanın önemini hatırlatmak için tasarladığını açıkladı. Şirket, “Çoğu müşteri belgeleri okumaz. Bunun önemini vurgulamak için ‘Pays to Read’ (Okumak Para Kazandırır) kampanyasını oluşturduk” ifadelerini kullandı.Yarışma kapsamında Squaremouth yalnızca Andrews’a ödül vermekle kalmadı, aynı zamanda öğretmenlik yaptığı Upson-Lee Lisesi ve Lamar County Lisesi’ne toplam 5 bin dolar bağış yaptı. Ayrıca, çocuk okuryazarlığı yardım kuruluşu Reading Is Fundamental’a da 10 bin dolar bağışladı.Öğretmenden i̇lham veren sözlerAndrews, ödülü kazandıktan sonra şunları söyledi:Kazanılan ödülle Andrews, eşiyle birlikte 35. evlilik yıldönümlerini İskoçya’da kutlamayı planlıyor.Yarışmanın detaylarıSquaremouth, sözleşme metninde 4 bin kelimelik poliçenin son sayfasına gizlediği yarışmayla bir ilki gerçekleştirdi. Maddede, belgeyi dikkatle okuyan ilk kişinin 10 bin dolarlık ödülü kazanacağı belirtiliyordu. Yarışmayı fark eden Andrews, “Bu konuda biraz titizim, her şeyi okurum ve dosyalarım. Bu alışkanlık beni asla yanıltmadı” dedi.Ders niteliğinde bir hikayeAndrews'un hikayesi, çoğu kişinin okumadan geçtiği uzun ve karmaşık sözleşmelerin aslında ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Squaremouth, bu olayla sözleşme okumanın hayatımıza kazandırabileceklerini net bir şekilde ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kis-caylarinin-gizli-tehlikesi-ortaya-cikti-zaturre-alarmi-verildi-kuru-oksurukle-basliyor-yogun-1091393121.html

abd

georgia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sözleşme, abd, georgia, servet, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, maaş