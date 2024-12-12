Öğretmenin alışkanlığı servet kazandırdı: Sözleşmeyi okudu 350 bin liranın sahibi oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'deki gelişmeler
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Divriği Havaalanı yeniden faaliyete geçiyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ogretmenin-aliskanligi-servet-kazandirdi-sozlesmeyi-okudu-350-bin-liranin-sahibi-oldu-1091432009.html
Öğretmenin alışkanlığı servet kazandırdı: Sözleşmeyi okudu 350 bin liranın sahibi oldu
Öğretmenin alışkanlığı servet kazandırdı: Sözleşmeyi okudu 350 bin liranın sahibi oldu
Sputnik Türkiye
ABD’li lise öğretmeni Donelan Andrews, seyahat sigortası sözleşmesindeki gizli yarışmayı fark ederek tam 10 bin dolar (yaklaşık 350 bin TL) kazandı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T07:53+0300
2024-12-12T07:53+0300
yaşam
sözleşme
abd
georgia
servet
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104212/67/1042126755_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7866f44cb64eb2a1cdcc2147bf7d62e3.jpg
ABD'nin Georgia eyaletinde lise öğretmeni olan Donelan Andrews, her zamanki alışkanlığını bozmadan seyahat sigortası sözleşmesini baştan sona okudu. Londra tatili için satın aldığı seyahat sigortası poliçesindeki metinlerde gizlenmiş bir maddeyi fark eden Andrews, şirketin düzenlediği 10 bin dolarlık yarışmayı kazanan ilk kişi oldu.Sözleşmenin derinliklerindeki sürprizFlorida merkezli sigorta şirketi Squaremouth, sözleşme metninin sonuna gizli bir yarışma maddesi eklemişti. Metinde, "Buraya kadar okuduysanız, poliçe dokümanlarını inceleyen az sayıdaki müşterimizden birisiniz" ifadesi yer alıyordu. Yarışmanın amacı, sözleşme metinlerini okumanın önemine dikkat çekmekti.Metni sonuna kadar okuyan ve gizli maddeyi fark eden Andrews, talimatları takip ederek şirketle iletişime geçti. Yarışmanın başlamasından yalnızca 23 saat sonra ödülünü talep eden Andrews, şirketten ödülü kazandığını doğrulayan telefonu aldı.Şirketin açıklaması: 'Okumak önemlidir'Squaremouth, kampanyayı müşterilere sözleşme belgelerini baştan sona okumanın önemini hatırlatmak için tasarladığını açıkladı. Şirket, “Çoğu müşteri belgeleri okumaz. Bunun önemini vurgulamak için ‘Pays to Read’ (Okumak Para Kazandırır) kampanyasını oluşturduk” ifadelerini kullandı.Yarışma kapsamında Squaremouth yalnızca Andrews’a ödül vermekle kalmadı, aynı zamanda öğretmenlik yaptığı Upson-Lee Lisesi ve Lamar County Lisesi’ne toplam 5 bin dolar bağış yaptı. Ayrıca, çocuk okuryazarlığı yardım kuruluşu Reading Is Fundamental’a da 10 bin dolar bağışladı.Öğretmenden i̇lham veren sözlerAndrews, ödülü kazandıktan sonra şunları söyledi:Kazanılan ödülle Andrews, eşiyle birlikte 35. evlilik yıldönümlerini İskoçya’da kutlamayı planlıyor.Yarışmanın detaylarıSquaremouth, sözleşme metninde 4 bin kelimelik poliçenin son sayfasına gizlediği yarışmayla bir ilki gerçekleştirdi. Maddede, belgeyi dikkatle okuyan ilk kişinin 10 bin dolarlık ödülü kazanacağı belirtiliyordu. Yarışmayı fark eden Andrews, “Bu konuda biraz titizim, her şeyi okurum ve dosyalarım. Bu alışkanlık beni asla yanıltmadı” dedi.Ders niteliğinde bir hikayeAndrews'un hikayesi, çoğu kişinin okumadan geçtiği uzun ve karmaşık sözleşmelerin aslında ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Squaremouth, bu olayla sözleşme okumanın hayatımıza kazandırabileceklerini net bir şekilde ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kis-caylarinin-gizli-tehlikesi-ortaya-cikti-zaturre-alarmi-verildi-kuru-oksurukle-basliyor-yogun-1091393121.html
abd
georgia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104212/67/1042126755_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_dc55f7851c56fdaaa143c746e05bcd31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sözleşme, abd, georgia, servet, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, maaş
sözleşme, abd, georgia, servet, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, maaş

Öğretmenin alışkanlığı servet kazandırdı: Sözleşmeyi okudu 350 bin liranın sahibi oldu

07:53 12.12.2024
© AAVergi, sözleşme, anlaşma, imza
Vergi, sözleşme, anlaşma, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
Abone ol
ABD’li lise öğretmeni Donelan Andrews, seyahat sigortası sözleşmesindeki gizli yarışmayı fark ederek tam 10 bin dolar (yaklaşık 350 bin TL) kazandı. Sözleşmelerin son sayfasına gizlenen yarışma, belgeleri dikkatle okuyan az sayıdaki müşteri için tasarlanmıştı. Bu olay, uzun sözleşmelerin okunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.
ABD'nin Georgia eyaletinde lise öğretmeni olan Donelan Andrews, her zamanki alışkanlığını bozmadan seyahat sigortası sözleşmesini baştan sona okudu. Londra tatili için satın aldığı seyahat sigortası poliçesindeki metinlerde gizlenmiş bir maddeyi fark eden Andrews, şirketin düzenlediği 10 bin dolarlık yarışmayı kazanan ilk kişi oldu.

Sözleşmenin derinliklerindeki sürpriz

Florida merkezli sigorta şirketi Squaremouth, sözleşme metninin sonuna gizli bir yarışma maddesi eklemişti. Metinde, "Buraya kadar okuduysanız, poliçe dokümanlarını inceleyen az sayıdaki müşterimizden birisiniz" ifadesi yer alıyordu. Yarışmanın amacı, sözleşme metinlerini okumanın önemine dikkat çekmekti.
Metni sonuna kadar okuyan ve gizli maddeyi fark eden Andrews, talimatları takip ederek şirketle iletişime geçti. Yarışmanın başlamasından yalnızca 23 saat sonra ödülünü talep eden Andrews, şirketten ödülü kazandığını doğrulayan telefonu aldı.

Şirketin açıklaması: 'Okumak önemlidir'

Squaremouth, kampanyayı müşterilere sözleşme belgelerini baştan sona okumanın önemini hatırlatmak için tasarladığını açıkladı. Şirket, “Çoğu müşteri belgeleri okumaz. Bunun önemini vurgulamak için ‘Pays to Read’ (Okumak Para Kazandırır) kampanyasını oluşturduk” ifadelerini kullandı.
Yarışma kapsamında Squaremouth yalnızca Andrews’a ödül vermekle kalmadı, aynı zamanda öğretmenlik yaptığı Upson-Lee Lisesi ve Lamar County Lisesi’ne toplam 5 bin dolar bağış yaptı. Ayrıca, çocuk okuryazarlığı yardım kuruluşu Reading Is Fundamental’a da 10 bin dolar bağışladı.

Öğretmenden i̇lham veren sözler

Andrews, ödülü kazandıktan sonra şunları söyledi:
“Bu, neden okumanız gerektiğini gösteren harika bir örnek. Sadece romanlar değil, hayatımız boyunca karşılaştığımız tüm metinleri okumalıyız. Küçük yazılara dikkat edin! Bu sefer kesinlikle işe yaradı.”
Kazanılan ödülle Andrews, eşiyle birlikte 35. evlilik yıldönümlerini İskoçya’da kutlamayı planlıyor.

Yarışmanın detayları

Squaremouth, sözleşme metninde 4 bin kelimelik poliçenin son sayfasına gizlediği yarışmayla bir ilki gerçekleştirdi. Maddede, belgeyi dikkatle okuyan ilk kişinin 10 bin dolarlık ödülü kazanacağı belirtiliyordu. Yarışmayı fark eden Andrews, “Bu konuda biraz titizim, her şeyi okurum ve dosyalarım. Bu alışkanlık beni asla yanıltmadı” dedi.

Ders niteliğinde bir hikaye

Andrews'un hikayesi, çoğu kişinin okumadan geçtiği uzun ve karmaşık sözleşmelerin aslında ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Squaremouth, bu olayla sözleşme okumanın hayatımıza kazandırabileceklerini net bir şekilde ortaya koydu.
Öksürük - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
SAĞLIK
Kış çaylarının gizli tehlikesi ortaya çıktı, zatürre alarmı verildi: Kuru öksürükle başlıyor, yoğun bakıma yatırıyor
07:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала