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Kış çaylarının gizli tehlikesi ortaya çıktı, zatürre alarmı verildi: Kuru öksürükle başlıyor, yoğun bakıma yatırıyor
Kış çaylarının gizli tehlikesi ortaya çıktı, zatürre alarmı verildi: Kuru öksürükle başlıyor, yoğun bakıma yatırıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’de üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yoğun bakıma yatışlar artış gösteriyor. Prof. Dr. Alper Şener, enfeksiyonların mevsimsel etkisine... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T07:14+0300
2024-12-12T08:05+0300
sağlik
alper şener
doktor
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zatürre
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Kış aylarının başlamasıyla birlikte üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşanıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, grip ve viral enfeksiyonların ardından bakteriyel enfeksiyonların da sık görüldüğünü belirterek, özellikle 65 yaş üstü bireylerde bu hastalıkların yoğun bakıma yatış gerektiren ciddi tablolara yol açabileceğini ifade etti.Yoğun bakıma yatışlar neden arttı?Prof. Dr. Şener, Türkiye’de yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek, "5 yıl önce yaşlı nüfus oranı %7 seviyelerindeyken şu anda %10-11’e yükseldi. Bu artış, zatürre ve benzeri enfeksiyonların popülasyondaki yaygınlığını artırıyor" dedi. Mevsimsel değişimlerin de bu tabloyu ağırlaştırdığını vurguladı.Hastalığın belirtileri nelerdir?Kış aylarında grip ve diğer viral enfeksiyonların, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, balgam, solunum sıkıntısı gibi belirtilerle başladığını belirten Şener, bu durumun hızla zatürreye dönüşebileceği konusunda uyardı. "Gece artan öksürük, balgamda kan benzeri izler ve nefes darlığı durumlarında mutlaka doktora başvurulmalıdır" dedi.Zatürre aşısı hayat kurtarabilirŞener, özellikle 65 yaş üstü bireyler için zatürre aşısının önemine dikkat çekti. "Zatürreyi bir kez geçirmek, akciğer iltihabının kronik bronşite dönüşmesine neden olabilir. Aşı, bu riski büyük ölçüde azaltır. Geçmişte enfeksiyon geçirenler mutlaka aşılarını güncellemeli" diye konuştu.Antibiyotik kullanımı hangi durumlarda gerekli?Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkisiz olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, ancak bakteriyel enfeksiyonların hızla ilerleyerek ciddi tablolara yol açabileceğini vurguladı. "Yüksek ateş, balgamda renk değişimi ve nefes darlığı gibi durumlarda antibiyotik tedavisi geciktirilmemelidir. Erken müdahale hayat kurtarır" dedi.Kış çayları konusunda uyarıKış çaylarının önleyici etkisi olmadığına dikkat çeken Şener, bu çayların sadece boğazı yumuşatmaya yardımcı olduğunu ifade etti. "Fazla tüketim karaciğer hasarına neden olabilir. Bunun yerine, ılık suya birkaç damla limon ve az miktarda şeker kullanmak daha faydalıdır" dedi.Prof. Dr. Şener, uzun süreli öksürük, eklem ağrısı, nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğünde aile hekimine başvurulmasını önerdi. Eğer şikayetler 3-5 gün içinde geçmezse, akciğer filmi veya tomografiyle detaylı inceleme yapılması gerektiğini belirtti.
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üst solunum yolu enfeksiyonu, kış hastalıkları, antibiyotik kullanımı, zatürre aşısı, grip belirtileri, zatürre yoğun bakım, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, grip ve zatürre arasındaki fark, kış aylarında hastalıklar, zatürre aşısı ne zaman yapılmalı, antibiyotik ne zaman kullanılır, zatürreye neden olan enfeksiyonlar, kuru öksürük ve balgam, yaşlı nüfus sağlık sorunları, kış çaylarının zararı, zatürre aşısı önemi, kronik bronşit belirtileri, solunum sıkıntısı nasıl geçer, grip sonrası enfeksiyon, akciğer iltihabı tedavisi, viral enfeksiyon belirtileri, antibiyotik hangi durumlarda kullanılır, boğaz ağrısı için doğal çözümler, yaşlılarda solunum yolu hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları kış ayları, kış çayları faydalı mı zararlı mı
üst solunum yolu enfeksiyonu, kış hastalıkları, antibiyotik kullanımı, zatürre aşısı, grip belirtileri, zatürre yoğun bakım, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, grip ve zatürre arasındaki fark, kış aylarında hastalıklar, zatürre aşısı ne zaman yapılmalı, antibiyotik ne zaman kullanılır, zatürreye neden olan enfeksiyonlar, kuru öksürük ve balgam, yaşlı nüfus sağlık sorunları, kış çaylarının zararı, zatürre aşısı önemi, kronik bronşit belirtileri, solunum sıkıntısı nasıl geçer, grip sonrası enfeksiyon, akciğer iltihabı tedavisi, viral enfeksiyon belirtileri, antibiyotik hangi durumlarda kullanılır, boğaz ağrısı için doğal çözümler, yaşlılarda solunum yolu hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları kış ayları, kış çayları faydalı mı zararlı mı

Kış çaylarının gizli tehlikesi ortaya çıktı, zatürre alarmı verildi: Kuru öksürükle başlıyor, yoğun bakıma yatırıyor

07:14 12.12.2024 (güncellendi: 08:05 12.12.2024)
© AAÖksürük
Öksürük - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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Türkiye’de üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yoğun bakıma yatışlar artış gösteriyor. Prof. Dr. Alper Şener, enfeksiyonların mevsimsel etkisine dikkat çekerken, yaşlı nüfus artışının bu tabloyu daha ciddi hale getirdiğini belirtti. Özellikle zatürre aşısı ve hızlı tedavi hayat kurtarıyor.
Kış aylarının başlamasıyla birlikte üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşanıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, grip ve viral enfeksiyonların ardından bakteriyel enfeksiyonların da sık görüldüğünü belirterek, özellikle 65 yaş üstü bireylerde bu hastalıkların yoğun bakıma yatış gerektiren ciddi tablolara yol açabileceğini ifade etti.

Yoğun bakıma yatışlar neden arttı?

Prof. Dr. Şener, Türkiye’de yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek, "5 yıl önce yaşlı nüfus oranı %7 seviyelerindeyken şu anda %10-11’e yükseldi. Bu artış, zatürre ve benzeri enfeksiyonların popülasyondaki yaygınlığını artırıyor" dedi. Mevsimsel değişimlerin de bu tabloyu ağırlaştırdığını vurguladı.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Kış aylarında grip ve diğer viral enfeksiyonların, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, balgam, solunum sıkıntısı gibi belirtilerle başladığını belirten Şener, bu durumun hızla zatürreye dönüşebileceği konusunda uyardı. "Gece artan öksürük, balgamda kan benzeri izler ve nefes darlığı durumlarında mutlaka doktora başvurulmalıdır" dedi.

Zatürre aşısı hayat kurtarabilir

Şener, özellikle 65 yaş üstü bireyler için zatürre aşısının önemine dikkat çekti. "Zatürreyi bir kez geçirmek, akciğer iltihabının kronik bronşite dönüşmesine neden olabilir. Aşı, bu riski büyük ölçüde azaltır. Geçmişte enfeksiyon geçirenler mutlaka aşılarını güncellemeli" diye konuştu.

Antibiyotik kullanımı hangi durumlarda gerekli?

Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkisiz olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, ancak bakteriyel enfeksiyonların hızla ilerleyerek ciddi tablolara yol açabileceğini vurguladı. "Yüksek ateş, balgamda renk değişimi ve nefes darlığı gibi durumlarda antibiyotik tedavisi geciktirilmemelidir. Erken müdahale hayat kurtarır" dedi.

Kış çayları konusunda uyarı

Kış çaylarının önleyici etkisi olmadığına dikkat çeken Şener, bu çayların sadece boğazı yumuşatmaya yardımcı olduğunu ifade etti. "Fazla tüketim karaciğer hasarına neden olabilir. Bunun yerine, ılık suya birkaç damla limon ve az miktarda şeker kullanmak daha faydalıdır" dedi.
Prof. Dr. Şener, uzun süreli öksürük, eklem ağrısı, nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğünde aile hekimine başvurulmasını önerdi. Eğer şikayetler 3-5 gün içinde geçmezse, akciğer filmi veya tomografiyle detaylı inceleme yapılması gerektiğini belirtti.
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