Sistemin açığını buldular: Avusturyalı çift 43 yılda 12 kez evlenip boşandı 'tazminat ödemesini cebe indirdi'

Avusturyalı bir çiftin 'tazminat almak için' 43 yılda toplamda 12 kez evlenip boşandığı iddia edildi. Haklarında soruşturma açılan çiftin sistemin açığını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

Avusturya'nın Graz kentinde her yeni düğünde tazminat alma hakkının açığını bulan bir çift, 43 yılda 12 kez evlenip boşandı. Gerçekte hiç ayrılmayan çiftin yasal evraklarda 'çalkantılı' bir ilişki yaşamasının perde arkası çözülmeye çalışılıyor. Geçen hafta Avusturya'nın manşetlerini süsleyen haberde, Avusturya mahkemesinin çift hakkında 'dolandırıcılık soruşturması' başlattığı duyuruldu.Komşuları ve ailesine göre hiç ayrılmayan çiftin tazminat almak için sürekli evlenip boşandığı iddia ediliyor. Şu anda 73 yaşında olan kadın, ilk kocası 1981'de öldüğünde hükümetten dul maaşı almıştı. Kimliği açıklanmayan kadın daha sonra kendinden genç bir adamla evlenmiş, yaklaşık 6 yıl evli kaldıktan sonra boşanmışlardı.Kocanın kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle evden sürekli uzaklaşmasının 'evliliklerini onarılmaz bir şekilde bozduğunu' söyleyen kadın tekrardan dul maaşı almaya başlamıştı. Yeniden evlenmesinden dolayı maaş alma hakkını kaybeden kadın her seferinde 27 bin euro'ya kadar tazminat almaya devam etti.Çiftin son 43 yılda toplamda 12 kez evlenip boşandığı ve her evliliğin ortalama üç yıl sürdüğü bildirildi. Çiftin bu yüzden mahkemeye çıkarılmadığı ancak emeklilik fonlarına açtıkları bir dava sonucu kendilerini ele verdikleri bildirildi. Yetkililer, kadının son boşanmasından sonra dul maaşına tekrardan bağlanmasını reddettiler. Çifte, dolandırıcılık soruşturması açıldı.

avusturya

