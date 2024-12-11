https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/avustralyada-skandal-olumcul-virus-tasiyan-323-sise-ortadan-kayboldu-1091408496.html

Avustralya'da skandal: Ölümcül virüs taşıyan 323 şişe ortadan kayboldu

Avustralya'da skandal: Ölümcül virüs taşıyan 323 şişe ortadan kayboldu

Sputnik Türkiye

Avustralya, Queensland'de bir halk sağlığı laboratuvarında tutulan ve bazılarında ölümcül virüs bulunan 323 adet şişe kayboldu. Queensland Sağlık... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T16:13+0300

2024-12-11T16:13+0300

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virüs

güvenlik ihlali

hendra virüsü

lyssavirüs

hantavirüs

kuduz

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Avustralya'nın Queensland kentinde bir laboratuvarda güvenlik ihlali nedeniyle 323 şişe virüsün kaybolduğu otaya çıktı. Queensland Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık iki sene boyunca bu güvenlik ihlalini tespit edemediği söyleniyor.2021'de meydana gelen güvenlik ihlalinde Hendra virüsü, Lyssavirüs ve Hantavirüs dahil olmak üzere canlı virüsler içeren 323 şişenin kaybolduğu ve bu durumun ancak Ağustos 2023'te keşfedildiği ortaya çıktı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, kayıp şişelerden yaklaşık 100'ünün insanlarda yüzde 57 ölüm oranına sahip bir patojen olan Hendra virüsü içerdiğini açıkladı. Kalan şişelerde ise kuduza benzeyen ve yüksek ölüm oranına sahip Lyssavirüs'ün 223 örneği ve yaklaşık yüzde 38 ölüm oranına sahip Hantavirus Akciğer Sendromu'na (HPS) neden olabilen Hantavirus'ün iki örneğinin bulunduğu açıklandı.Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarında tutulan şişelerin bir dondurucu arızası nedeniyle yeni belgeler hazırlanmadan başka bir dondurucuya aktarıldığı söyleniyor. Dondurucu transferinden sonra depodan çıkarıldığı düşünülen 323 şişenin nerede olduğu bilinmiyor. Yetkililer virüslerin çalınmadığına veya silahlandırılmadığına inanıyor. Bakan Nicholls, "Bunların laboratuvardan alındığına dair hiçbir işaret yok. Bir virüsü silahlandırma süreci çok karmaşıktır ve amatörlerin yapabileceği bir şey değildir" diyerek bu güvenlik ihlalinin halka asgari düzeyde risk oluşturduğu konusunda güvence verdi. Şişelerin nasıl kaybolduğu ve nerede olduğu hakkında soruşturma başlatıldı.

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avustralya, queensland, queensland sağlık bakanı tim nicholls, virüs, güvenlik ihlali, hendra virüsü, lyssavirüs, hantavirüs, kuduz