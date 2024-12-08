https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/disisleri-bakani-hakan-fidandan-suriye-aciklamasi-esad-rejimi-cokmus-durumda-1091294379.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Esad rejimi çökmüş durumda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Esad rejimi çökmüş durumda

Sputnik Türkiye

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, silahlı muhaliflerin Şam'a girmesi ardından Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulundu. Fidan, 'Suriye rejiminin... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T13:44+0300

2024-12-08T13:44+0300

2024-12-08T13:44+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye’de kapsayıcı bir yönetimin kurulması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bölgedeki istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını detaylandırdı.Fidan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimine el uzattı, muhalefet ile diyalog teklifinde bulundu. Ancak rejim bu eli geri çevirdi. En temel hizmetleri dahi yerine getiremeyen bir yönetim nedeniyle Suriye halkı hem ülke içinde hem de ülke dışında yerinden edildi,” ifadelerini kullandı. Suriye’nin şu anda yeni bir aşamaya ulaştığını belirten Fidan, “Bu sabah itibarıyla Suriye’nin geleceği yeniden şekillendirilecek. Uluslararası hukukun Suriye halkını desteklemesi gerekiyor,” dedi.'Suriyeliler artık ülkelerine dönebilir'Fidan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan tam desteğini yineleyerek, Suriyelilerin artık ülkelerine dönebileceğini söyledi. Yeni yönetimin intikam duygularıyla hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin farklı gruplarla iletişim halinde olduğunu belirten Fidan, “PKK ve DAEŞ’in bu durumu fırsata çevirmesine izin vermeyeceğiz. Yeni hükümet kapsayıcı bir yapıya sahip olmalı ve tüm kesimleri içine almalı,” dedi.'İran ve Rusya'nın yapıcı yaklaşımını önemsiyoruz'Bakan Fidan, Suriye ile ilgili diplomatik temasların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Son hafta içerisinde çok yoğun diyaloglarımız oldu. Özellikle Astana Süreci çerçevesinde İran, Rusya ve Türkiye bir araya geldi. Bu süreçte İran ve Rusya’nın yapıcı yaklaşımını önemsiyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca Arap ülkeleriyle de görüşmeler yapıldığını ve ABD ile temasların sürdüğünü kaydetti.'Esad büyük ihtimalle ülke dışında'Esad’ın nerede olduğuna dair bir soruya ise Fidan, “Buna cevap veremem, ancak büyük ihtimalle ülke dışında” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad ile temas kurmaya çalıştığını ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyleyen Fidan, “Bir şeyler olmasını bekliyorduk. Suriye halkının mülteci krizi ve ekonomik sorunlarını biliyoruz. Rejim çökme noktasına gelmişti ve biz bunu durdurmaya çalıştık. Ancak son günlerde Esad yönetimi ile hiçbir iletişimimiz olmadı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-basbakani-ulke-tarihinde-yeni-bir-asama-basladi-1091288366.html

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