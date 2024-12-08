https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/pentagondan-aciklama-abd-suriyenin-dogusunda-askeri-varligini-surdurecek--1091300649.html
Pentagon'dan açıklama: 'ABD Suriye'nin doğusunda askeri varlığını sürdürecek'
Pentagon'dan açıklama: 'ABD Suriye'nin doğusunda askeri varlığını sürdürecek'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de yaşan son gelişmelerin ardından ABD'nin Suriye'nin doğusunda askeri varlığını sürdüreceğini bildirdi. ABD'nin... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T19:45+0300
2024-12-08T19:45+0300
2024-12-08T19:45+0300
dünya
işid
abd
suriye
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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ABD'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Shapiro, ABD'nin, terör örgütü IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemek amacıyla Suriye'nin doğusundaki askeri varlığını sürdüreceğini belirtti. Manama Diyalogu Güvenlik Konferansı'nda açıklama yapan Shapiro, "Biz... Doğu Suriye'deki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz, bu da yalnızca IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-basbakani-ulke-tarihinde-yeni-bir-asama-basladi-1091288366.html
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işid, abd, suriye, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)
işid, abd, suriye, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)
Pentagon'dan açıklama: 'ABD Suriye'nin doğusunda askeri varlığını sürdürecek'
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de yaşan son gelişmelerin ardından ABD'nin Suriye'nin doğusunda askeri varlığını sürdüreceğini bildirdi. ABD'nin kararının nedeninin 'IŞİD'in bölgede yeniden canlanmasının önlemek' olduğu ifade edildi.
ABD'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Shapiro, ABD'nin, terör örgütü IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemek amacıyla Suriye'nin doğusundaki askeri varlığını sürdüreceğini belirtti.
Manama Diyalogu Güvenlik Konferansı'nda açıklama yapan Shapiro, "Biz... Doğu Suriye'deki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz, bu da yalnızca IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için" şeklinde konuştu.