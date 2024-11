https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/gazeteci-reha-muhtardan-eski-esi-deniz-ugurun-cocuklarini-ve-oturdugu-yaliyi-alacagi-iddiasi--1090974589.html

Gazeteci Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarını ve oturduğu yalıyı alacağı iddiası

Gazeteci Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarını ve oturduğu yalıyı alacağı iddiası

Sputnik Türkiye

Gazeteci Reha Muhtar, 2010 yılında boşandığı eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarının velayetini ve oturduğu yalıyı almak istediğini iddia etti. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T13:54+0300

2024-11-29T13:54+0300

2024-11-29T14:00+0300

yaşam

deniz uğur

reha muhtar

nilüfer

velayet

çocukların velayeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/01/1061828559_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_a6c51dd7a3d5e572a820e162360413e4.jpg

Televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, ikiz çocuklarının annesi olan eski eşi Deniz Uğur'la ilgili, Uğur'un hem çocuklarının velayetini hem de şu anda oturduğu yalıyı elinden alacağını iddia etti. Muhtar bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonucunda uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Muhtar'ın hastane sürecinde de yine çocuklarla ilgili ikili arasında gerginlik yaşanmıştı. Gerginlik uzun süredir devam ediyor 2010 yılında boşanan Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında ikiz çocukları için velayet kavgası yaşanmıştı. Mahkeme, kızlarının velayetini Deniz Uğur'a verirken oğullarının velayeti Reha Muhtar'da kalmıştı. Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını geçtiğimiz günlerde kazanmıştı. Evinde düşerek yaralanan ve beyin kanaması geçiren Reha Muhtar uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Bu süreçte Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Deniz Uğur daha sonra sosyal medyasından yaptığı açıklamada yanlış anlaşılmaların giderildiğini ve barışıldığını dile getirmişti. Elimdeki her şeyi aldılarKaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanan ve 40 gün sonra taburcu olan Muhtar ise hastalığı süreciyle ilgili, "Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyim kalmayabiliyor hayatta. Hiçbir şeyim kalmadı. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/reha-muhtar-ilk-kez-goruntulendi-etrafimdaki-herkes-elimdeki-her-seyi-aldi-1089530858.html

nilüfer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

reha muhtar, deniz uğur, reha muhtar boşanma, reha muhtar çocukları, reha muhtar hastalık,