https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/gazeteci-reha-muhtardan-eski-esi-deniz-ugurun-cocuklarini-ve-oturdugu-yaliyi-alacagi-iddiasi--1090974589.html
Gazeteci Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarını ve oturduğu yalıyı alacağı iddiası
Gazeteci Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarını ve oturduğu yalıyı alacağı iddiası
Sputnik Türkiye
Gazeteci Reha Muhtar, 2010 yılında boşandığı eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarının velayetini ve oturduğu yalıyı almak istediğini iddia etti. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T13:54+0300
2024-11-29T13:54+0300
2024-11-29T14:00+0300
yaşam
deniz uğur
reha muhtar
nilüfer
velayet
çocukların velayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/01/1061828559_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_a6c51dd7a3d5e572a820e162360413e4.jpg
Televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, ikiz çocuklarının annesi olan eski eşi Deniz Uğur'la ilgili, Uğur'un hem çocuklarının velayetini hem de şu anda oturduğu yalıyı elinden alacağını iddia etti. Muhtar bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonucunda uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Muhtar'ın hastane sürecinde de yine çocuklarla ilgili ikili arasında gerginlik yaşanmıştı. Gerginlik uzun süredir devam ediyor 2010 yılında boşanan Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında ikiz çocukları için velayet kavgası yaşanmıştı. Mahkeme, kızlarının velayetini Deniz Uğur'a verirken oğullarının velayeti Reha Muhtar'da kalmıştı. Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını geçtiğimiz günlerde kazanmıştı. Evinde düşerek yaralanan ve beyin kanaması geçiren Reha Muhtar uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Bu süreçte Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Deniz Uğur daha sonra sosyal medyasından yaptığı açıklamada yanlış anlaşılmaların giderildiğini ve barışıldığını dile getirmişti. Elimdeki her şeyi aldılarKaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanan ve 40 gün sonra taburcu olan Muhtar ise hastalığı süreciyle ilgili, "Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyim kalmayabiliyor hayatta. Hiçbir şeyim kalmadı. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/reha-muhtar-ilk-kez-goruntulendi-etrafimdaki-herkes-elimdeki-her-seyi-aldi-1089530858.html
nilüfer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/01/1061828559_89:0:622:400_1920x0_80_0_0_00124034cfacb6682240f790219dee91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reha muhtar, deniz uğur, reha muhtar boşanma, reha muhtar çocukları, reha muhtar hastalık,
reha muhtar, deniz uğur, reha muhtar boşanma, reha muhtar çocukları, reha muhtar hastalık,
Gazeteci Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarını ve oturduğu yalıyı alacağı iddiası
13:54 29.11.2024 (güncellendi: 14:00 29.11.2024)
Gazeteci Reha Muhtar, 2010 yılında boşandığı eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarının velayetini ve oturduğu yalıyı almak istediğini iddia etti.
Televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, ikiz çocuklarının annesi olan eski eşi Deniz Uğur'la ilgili, Uğur'un hem çocuklarının velayetini hem de şu anda oturduğu yalıyı elinden alacağını iddia etti. Muhtar bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonucunda uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Muhtar'ın hastane sürecinde de yine çocuklarla ilgili ikili arasında gerginlik yaşanmıştı.
Gerginlik uzun süredir devam ediyor
2010 yılında boşanan Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında ikiz çocukları için velayet kavgası yaşanmıştı. Mahkeme, kızlarının velayetini Deniz Uğur'a verirken oğullarının velayeti Reha Muhtar'da kalmıştı.
Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını geçtiğimiz günlerde kazanmıştı.
Evinde düşerek yaralanan ve beyin kanaması geçiren Reha Muhtar uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Bu süreçte Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Deniz Uğur daha sonra sosyal medyasından yaptığı açıklamada yanlış anlaşılmaların giderildiğini ve barışıldığını dile getirmişti.
Elimdeki her şeyi aldılar
Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanan ve 40 gün sonra taburcu olan Muhtar ise hastalığı süreciyle ilgili, "Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyim kalmayabiliyor hayatta. Hiçbir şeyim kalmadı. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı" demişti.