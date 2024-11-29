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Gazeteci Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarını ve oturduğu yalıyı alacağı iddiası
Gazeteci Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarını ve oturduğu yalıyı alacağı iddiası
Sputnik Türkiye
Gazeteci Reha Muhtar, 2010 yılında boşandığı eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarının velayetini ve oturduğu yalıyı almak istediğini iddia etti. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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Televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, ikiz çocuklarının annesi olan eski eşi Deniz Uğur'la ilgili, Uğur'un hem çocuklarının velayetini hem de şu anda oturduğu yalıyı elinden alacağını iddia etti. Muhtar bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonucunda uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Muhtar'ın hastane sürecinde de yine çocuklarla ilgili ikili arasında gerginlik yaşanmıştı. Gerginlik uzun süredir devam ediyor 2010 yılında boşanan Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında ikiz çocukları için velayet kavgası yaşanmıştı. Mahkeme, kızlarının velayetini Deniz Uğur'a verirken oğullarının velayeti Reha Muhtar'da kalmıştı. Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını geçtiğimiz günlerde kazanmıştı. Evinde düşerek yaralanan ve beyin kanaması geçiren Reha Muhtar uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Bu süreçte Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Deniz Uğur daha sonra sosyal medyasından yaptığı açıklamada yanlış anlaşılmaların giderildiğini ve barışıldığını dile getirmişti. Elimdeki her şeyi aldılarKaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanan ve 40 gün sonra taburcu olan Muhtar ise hastalığı süreciyle ilgili, "Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyim kalmayabiliyor hayatta. Hiçbir şeyim kalmadı. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/reha-muhtar-ilk-kez-goruntulendi-etrafimdaki-herkes-elimdeki-her-seyi-aldi-1089530858.html
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reha muhtar, deniz uğur, reha muhtar boşanma, reha muhtar çocukları, reha muhtar hastalık,

Gazeteci Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarını ve oturduğu yalıyı alacağı iddiası

13:54 29.11.2024 (güncellendi: 14:00 29.11.2024)
© DHAOyuncu Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© DHA
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Gazeteci Reha Muhtar, 2010 yılında boşandığı eski eşi Deniz Uğur'un çocuklarının velayetini ve oturduğu yalıyı almak istediğini iddia etti.
Televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, ikiz çocuklarının annesi olan eski eşi Deniz Uğur'la ilgili, Uğur'un hem çocuklarının velayetini hem de şu anda oturduğu yalıyı elinden alacağını iddia etti. Muhtar bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonucunda uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Muhtar'ın hastane sürecinde de yine çocuklarla ilgili ikili arasında gerginlik yaşanmıştı.

Gerginlik uzun süredir devam ediyor

2010 yılında boşanan Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında ikiz çocukları için velayet kavgası yaşanmıştı. Mahkeme, kızlarının velayetini Deniz Uğur'a verirken oğullarının velayeti Reha Muhtar'da kalmıştı.
Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar’ı kullanarak bilgisayarından ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını geçtiğimiz günlerde kazanmıştı.
Evinde düşerek yaralanan ve beyin kanaması geçiren Reha Muhtar uzun bir süre hastanede tedavi altında kalmıştı. Bu süreçte Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Deniz Uğur daha sonra sosyal medyasından yaptığı açıklamada yanlış anlaşılmaların giderildiğini ve barışıldığını dile getirmişti.

Elimdeki her şeyi aldılar

Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanan ve 40 gün sonra taburcu olan Muhtar ise hastalığı süreciyle ilgili, "Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyim kalmayabiliyor hayatta. Hiçbir şeyim kalmadı. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı" demişti.
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
YAŞAM
Beyin kanaması geçiren Reha Muhtar ilk kez konuştu: 'Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı'
22 Ekim, 15:53

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