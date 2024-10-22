Beyin kanaması geçiren Reha Muhtar ilk kez konuştu: 'Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:22
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/reha-muhtar-ilk-kez-goruntulendi-etrafimdaki-herkes-elimdeki-her-seyi-aldi-1089530858.html
Beyin kanaması geçiren Reha Muhtar ilk kez konuştu: 'Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı'
Beyin kanaması geçiren Reha Muhtar ilk kez konuştu: 'Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da evinde düşerek beyin kanaması geçiren haberci Reha Muhtar, ilk kez görüntülendi. 40 gün süren tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Muhtar, geri... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T15:53+0300
2024-10-22T16:02+0300
yaşam
reha muhtar
deniz uğur
nilüfer
poyraz muhtar
kaçırılma
beyin kanaması
yoğun bakım
hastane
taburcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089201018_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_37b8a12e56d1cc507dce9df4e96d83d8.jpg
Bir dönemin en ünlü haber spikerlerinden olan Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçirmişti. Önceki gün taburcu olan Muhtar ilk kez konuştu ve geri döneceğini söylerken, "Hiçbir şeyim kalmadı elimdeki her şeyimi elimden aldılar" dedi. Eskisinden daha iyi geri döneceğimKaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanan ve 40 gün sonra taburcu olan Muhtar, Bebek'te görüntülendi. Yürümekte zorlanan Muhtar, "Her şeyle geri döneceğim eskisinden daha iyi geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey. Herkese sağlık diliyorum" dedi. Elimdeki her şeyi aldılarMuhtar, hastalığı süreciyle ilgili de şunları söyledi; "Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyim kalmayabiliyor hayatta. Hiçbir şeyim kalmadı. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı buna çocuğum da dahil. Ama şükür sevenlerim var" diyerek sitem etti. Yoğun bakımdayken eski eşi 'oğlumu kaçırdılar' diye şikayetçi oldu Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrasında ise eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'yu ortak oğulları Poyraz'ı kaçırmakla suçlamıştı. Uğur, çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Bunun üzerine şarkıcı Nilüfer bir açıklama yaparak, "Maalesef iğrenç bir iftira' açıklama yapmıştı. O dönemde Poyraz Muhtar da kaçırılmadığını belirterek, "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" açıklama yapmıştı. Taraflar karşılıklı olarak sosyal medya üzerinden birbirlerini suçlarken bir süre sonra sular duruldu iki taraf birbirinden özür diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/reha-muhtarin-saglik-durumunda-yeni-gelisme-taburcu-olacak--1089201172.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0e/1089201018_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3078644e94cc1590bae93bb2cb6be0d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reha muhtar son durum, reha muhtar sağlık durumu, reha muhtar kimdir, reha muhtar çocukları, reha muhtar kaç yaşında, reha muhtar yaşıyor mu, reha muhtar karısı, reha muhtar son hali
reha muhtar son durum, reha muhtar sağlık durumu, reha muhtar kimdir, reha muhtar çocukları, reha muhtar kaç yaşında, reha muhtar yaşıyor mu, reha muhtar karısı, reha muhtar son hali

Beyin kanaması geçiren Reha Muhtar ilk kez konuştu: 'Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı'

15:53 22.10.2024 (güncellendi: 16:02 22.10.2024)
© AAReha Muhtar
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA
Abone ol
İstanbul'da evinde düşerek beyin kanaması geçiren haberci Reha Muhtar, ilk kez görüntülendi. 40 gün süren tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Muhtar, geri döneceğini söylerken, elindeki her şeyi kaybettiğini dile getirdi.
Bir dönemin en ünlü haber spikerlerinden olan Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçirmişti. Önceki gün taburcu olan Muhtar ilk kez konuştu ve geri döneceğini söylerken, "Hiçbir şeyim kalmadı elimdeki her şeyimi elimden aldılar" dedi.

Eskisinden daha iyi geri döneceğim

Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanan ve 40 gün sonra taburcu olan Muhtar, Bebek'te görüntülendi. Yürümekte zorlanan Muhtar, "Her şeyle geri döneceğim eskisinden daha iyi geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey. Herkese sağlık diliyorum" dedi.

Elimdeki her şeyi aldılar

Muhtar, hastalığı süreciyle ilgili de şunları söyledi; "Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyim kalmayabiliyor hayatta. Hiçbir şeyim kalmadı. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı buna çocuğum da dahil. Ama şükür sevenlerim var" diyerek sitem etti.

Yoğun bakımdayken eski eşi 'oğlumu kaçırdılar' diye şikayetçi oldu

Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrasında ise eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'yu ortak oğulları Poyraz'ı kaçırmakla suçlamıştı. Uğur, çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Bunun üzerine şarkıcı Nilüfer bir açıklama yaparak, "Maalesef iğrenç bir iftira' açıklama yapmıştı.
O dönemde Poyraz Muhtar da kaçırılmadığını belirterek, "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" açıklama yapmıştı. Taraflar karşılıklı olarak sosyal medya üzerinden birbirlerini suçlarken bir süre sonra sular duruldu iki taraf birbirinden özür diledi.
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
TÜRKİYE
Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Taburcu olacak
14 Ekim, 11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала