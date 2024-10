https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/reha-muhtar-ilk-kez-goruntulendi-etrafimdaki-herkes-elimdeki-her-seyi-aldi-1089530858.html

Beyin kanaması geçiren Reha Muhtar ilk kez konuştu: 'Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı'

İstanbul'da evinde düşerek beyin kanaması geçiren haberci Reha Muhtar, ilk kez görüntülendi. 40 gün süren tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Muhtar, geri... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

Bir dönemin en ünlü haber spikerlerinden olan Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçirmişti. Önceki gün taburcu olan Muhtar ilk kez konuştu ve geri döneceğini söylerken, "Hiçbir şeyim kalmadı elimdeki her şeyimi elimden aldılar" dedi. Eskisinden daha iyi geri döneceğimKaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanan ve 40 gün sonra taburcu olan Muhtar, Bebek'te görüntülendi. Yürümekte zorlanan Muhtar, "Her şeyle geri döneceğim eskisinden daha iyi geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey. Herkese sağlık diliyorum" dedi. Elimdeki her şeyi aldılarMuhtar, hastalığı süreciyle ilgili de şunları söyledi; "Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyim kalmayabiliyor hayatta. Hiçbir şeyim kalmadı. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı buna çocuğum da dahil. Ama şükür sevenlerim var" diyerek sitem etti. Yoğun bakımdayken eski eşi 'oğlumu kaçırdılar' diye şikayetçi oldu Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrasında ise eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'yu ortak oğulları Poyraz'ı kaçırmakla suçlamıştı. Uğur, çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Bunun üzerine şarkıcı Nilüfer bir açıklama yaparak, "Maalesef iğrenç bir iftira' açıklama yapmıştı. O dönemde Poyraz Muhtar da kaçırılmadığını belirterek, "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" açıklama yapmıştı. Taraflar karşılıklı olarak sosyal medya üzerinden birbirlerini suçlarken bir süre sonra sular duruldu iki taraf birbirinden özür diledi.

