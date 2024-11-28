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Putin: Birkaç Oreşnik füzesiyle yapılacak bombardıman, nükleer saldırıya eşit olur ancak çevreye zarar vermez
Putin: Birkaç Oreşnik füzesiyle yapılacak bombardıman, nükleer saldırıya eşit olur ancak çevreye zarar vermez
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni geliştirilen Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle düzenlenecek bir bombardımanın nükleer saldırıya eşit olacağını... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:54+0300
2024-11-28T17:40+0300
dünya
vladimir putin
rusya
oreşnik
nükleer
nükleer füze
nükleer silah
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle ilgili yine çok önemli açıklamalar yaptı.Rus lider, "Eğer böyle bir bombardımanda bu tür sistemlerden birkaç tane, iki, üç veya dört tane birden kullanırsanız, bombardımanın gücü bakımından bu, nükleer saldırıyla kıyaslanabilir düzeyde olacak. Ancak bu bir nükleer saldırı olmayacak. Zira birincisi bu yüksek hassasiyetli, ikincisi de nükleer patlayıcıyla donatılmadı ve çevreye zarar vermiyor. Ancak güç bakımından kıyaslanabilir olacak" dedi.Oreşnik'in vurduğu hedefte oluşan hasara ilişkin konuşan Putin, "Hasar çok ciddi oluyor. Ortadaki her şey küle dönüyor. Yerin 3-4 kat altında hatta daha derinde bulunan nesneler etkileniyor. Üstelik bunlar sıradan katlar değil, güçlendirilmiş yapılardır. Etkinin gücü muazzam. Daha da ekleme yapılabilir ve daha da güçlü hale gelir" ifadelerini kullandı.Rusya'nın yeterli silaha sahip olduğunu anlatan Putin, ancak Oreşnik'in ortaya çıkmasıyla birlikte Rusya'nın askeri konumunun güçlendiğini gördüklerini belirtti.'Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, elimizdeki tüm silahları kullanırız'ABD'nin Kiev'e nükleer silah verme planlarına tepki gösteren Rusya lideri Putin, "Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz" uyarısını gönderdi."Sağduyuyla ele alırsak, fiilen silahlı faaliyetler yürüten bir ülke nükleer güç haline gelirse ne düşünürsünüz, ne yapmamız gerekir? Böyle bir durumda tüm, altını çizmek istiyorum, Rusya'nın elindeki tüm imha silahlarını kullanacağız. Tümünü. Buna izin vermeyeceğiz" diye devam eden Putin, bu tür açıklamaların sorumsuz kişiler tarafından yapıldığının altını çizdi.Putin, "Bu tür açıklamaları, hiçbir şey için hesap vermeyen ve omuzlarında ülkelerinin ve genel olarak dünyanın akıbeti ile ilgili hiçbir sorumluluk hissetmeyen sorumsuz insanlar yapabilir. Eğer birileri bunu resmen yaparsa, kitle imha araçlarının yayılmasının önlenmesi alanında üstlenilen tüm yükümlülüklerin ihlali olacaktır. Ancak Ukrayna'da buna izin vermeyeceğiz. Orada atılan her adımı takip edeceğiz. Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin çok ileri teknolojiye sahip, endüstriyel açıdan gelişmiş bir ülkesiydi. Fakat her şey kaybedildi. Ya da Sovyet Ukrayna'nın gurur duyabileceği hemen hemen her şey" diye konuştu.'Trump hala tehlikede’Rusya lideri Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın hala tehlikede olabileceğine dikkat çekerek, “Trump’a karşı, birden fazla kez cinayete teşebbüse kadar uzanan kesinlikle medeniyetten uzak mücadele araçları kullanıldı. Yeri gelmişken, bana göre kendisi hala tehlikede” diye konuştu ve ‘ABD tarihinde çeşitli olayların yaşandığını’ sözlerine ekledi.Rus lider, ABD’de başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’ın ailesine yönelik saldırıların iğrenç olduğunu kaydetti ve ekledi:‘Trump çözüm bulabilecek, akıllı ve deneyimli bir insan’ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı ‘çözüm bulabilen, akıllı ve deneyimli bir politikacı’ olarak nitelendiren Putin, şunları söyledi:‘Rusya, ABD ile diyaloğa hazır’Rus lider, “Gelecek olan yönetim de dahil olmak üzere ABD ile diyaloğa hazırız” açıklamasında bulundu.
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vladimir putin, rusya, oreşnik , nükleer, nükleer füze, nükleer silah
vladimir putin, rusya, oreşnik , nükleer, nükleer füze, nükleer silah

Putin: Birkaç Oreşnik füzesiyle yapılacak bombardıman, nükleer saldırıya eşit olur ancak çevreye zarar vermez

16:54 28.11.2024 (güncellendi: 17:40 28.11.2024)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni geliştirilen Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle düzenlenecek bir bombardımanın nükleer saldırıya eşit olacağını ancak çevreye zarar vermeyeceğini vurguladı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle ilgili yine çok önemli açıklamalar yaptı.

Rus lider, "Eğer böyle bir bombardımanda bu tür sistemlerden birkaç tane, iki, üç veya dört tane birden kullanırsanız, bombardımanın gücü bakımından bu, nükleer saldırıyla kıyaslanabilir düzeyde olacak. Ancak bu bir nükleer saldırı olmayacak. Zira birincisi bu yüksek hassasiyetli, ikincisi de nükleer patlayıcıyla donatılmadı ve çevreye zarar vermiyor. Ancak güç bakımından kıyaslanabilir olacak" dedi.

Oreşnik'in vurduğu hedefte oluşan hasara ilişkin konuşan Putin, "Hasar çok ciddi oluyor. Ortadaki her şey küle dönüyor. Yerin 3-4 kat altında hatta daha derinde bulunan nesneler etkileniyor. Üstelik bunlar sıradan katlar değil, güçlendirilmiş yapılardır. Etkinin gücü muazzam. Daha da ekleme yapılabilir ve daha da güçlü hale gelir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yeterli silaha sahip olduğunu anlatan Putin, ancak Oreşnik'in ortaya çıkmasıyla birlikte Rusya'nın askeri konumunun güçlendiğini gördüklerini belirtti.

'Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, elimizdeki tüm silahları kullanırız'

ABD'nin Kiev'e nükleer silah verme planlarına tepki gösteren Rusya lideri Putin, "Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız. Buna izin vermeyeceğiz" uyarısını gönderdi.

"Sağduyuyla ele alırsak, fiilen silahlı faaliyetler yürüten bir ülke nükleer güç haline gelirse ne düşünürsünüz, ne yapmamız gerekir? Böyle bir durumda tüm, altını çizmek istiyorum, Rusya'nın elindeki tüm imha silahlarını kullanacağız. Tümünü. Buna izin vermeyeceğiz" diye devam eden Putin, bu tür açıklamaların sorumsuz kişiler tarafından yapıldığının altını çizdi.

Putin, "Bu tür açıklamaları, hiçbir şey için hesap vermeyen ve omuzlarında ülkelerinin ve genel olarak dünyanın akıbeti ile ilgili hiçbir sorumluluk hissetmeyen sorumsuz insanlar yapabilir. Eğer birileri bunu resmen yaparsa, kitle imha araçlarının yayılmasının önlenmesi alanında üstlenilen tüm yükümlülüklerin ihlali olacaktır. Ancak Ukrayna'da buna izin vermeyeceğiz. Orada atılan her adımı takip edeceğiz. Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin çok ileri teknolojiye sahip, endüstriyel açıdan gelişmiş bir ülkesiydi. Fakat her şey kaybedildi. Ya da Sovyet Ukrayna'nın gurur duyabileceği hemen hemen her şey" diye konuştu.

'Trump hala tehlikede’

Rusya lideri Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın hala tehlikede olabileceğine dikkat çekerek, “Trump’a karşı, birden fazla kez cinayete teşebbüse kadar uzanan kesinlikle medeniyetten uzak mücadele araçları kullanıldı. Yeri gelmişken, bana göre kendisi hala tehlikede” diye konuştu ve ‘ABD tarihinde çeşitli olayların yaşandığını’ sözlerine ekledi.

Rus lider, ABD’de başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’ın ailesine yönelik saldırıların iğrenç olduğunu kaydetti ve ekledi:

"Aile bireylerine, çocuklara saldırdılar. Bizim haydutlarımız bile bunu yapmaz. Suç grupları kendi aralarında kavga ettikleri zaman kadınlara ve çocuklara dokunmazlar, onları rahat bırakır. Ama onlar dokundu. Bu o kadar iğrenç ki, günümüz Amerikan siyasi sisteminin gerileyişini bir kez daha ortaya koyuyor.”

‘Trump çözüm bulabilecek, akıllı ve deneyimli bir insan’

ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı ‘çözüm bulabilen, akıllı ve deneyimli bir politikacı’ olarak nitelendiren Putin, şunları söyledi:

“Yeni seçilen başkan, görebildiğim kadarıyla akıllı ve oldukça deneyimli bir insan. Bir çözüm bulacağını düşünüyorum.”

‘Rusya, ABD ile diyaloğa hazır’

Rus lider, “Gelecek olan yönetim de dahil olmak üzere ABD ile diyaloğa hazırız” açıklamasında bulundu.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Oreşnik füzesinin muadili olmadığını vurgulayan Putin: Yakın gelecekte yeni silahlar duyurabiliriz
13:21
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