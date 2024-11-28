https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/oresnik-fuzesinin-muadili-olmadigini-vurgulayan-putin-yakin-gelecekte-yeni-silahlar-duyurabiliriz-1090925612.html

Oreşnik füzesinin muadili olmadığını vurgulayan Putin: Yakın gelecekte yeni silahlar duyurabiliriz

Oreşnik füzesinin muadili olmadığını vurgulayan Putin: Yakın gelecekte yeni silahlar duyurabiliriz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hipersonik balistik füzesi Oreşnik'in muadili olmadığını belirterek yakın gelecekte yeni silahların sahneye çıkabileceğini... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T13:21+0300

2024-11-28T13:21+0300

2024-11-28T14:35+0300

dünya

vladimir putin

rusya

oreşnik

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kinjal hipersonik füze sistemleri

kinjal

kinjal hipersonik silahı

kalibr

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090928862_0:254:2981:1931_1920x0_80_0_0_c9fe3a956491ac0fcd57279b25526a18.jpg

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KGAÖ'ya üye ülkelerin liderlerine Ukrayna'daki özel askeri harekatın gidişatı ve Rusya'nın geliştirdiği silahlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Dünyada Oreşnik hipersonik balistik füzesinin muadili bulunmadığını ve yakında da geliştirilemeyeceğini belirten Putin, "Askeri ve teknik uzmanlara göre, bu füzelerin grup halinde kullanılması, yani tek bir atışta birden fazla Oreşnik füzesinin bir küme halinde kullanılması durumunda, bu atışın gücü, nükleer silahların kullanımıyla eşit olacak" dedi.Devlet Başkanı, Rusya'nın Oreşnik'i muharebe koşullarında test etmek zorunda kaldığını söyleyerek, ABD ve İngiliz/Fransız yapımı ATACMS ve Storm Shadow/SCALP füzeleriyle Bryansk ve Kursk bölgelerine düzenlenen saldırılara karşılık vermek durumunda kaldıklarının altını çizdi.'Oreşnik, her şeyi toza dönüştürüyor'Oreşnik sisteminin çok derinlerde bulunan ve yüksek düzeyde korunan hedefleri bile imha ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, Oreşnik'in çalışma prensibini ise şöyle anlattı: Putin, bu füzelerin seri üretimine başlandığı bilgisini de paylaştı.'Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Oreşnik'le vurulacak hedefleri belirliyor'Rusya Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın şu anda Ukrayna topraklarında Oreşnik füzesiyle vurulacak hedefleri belirlemek için çalışma yürüttüğünü anlatan Rus lider, "Bunlar askeri tesisler, savunma sanayi işletmeleri veya Kiev'deki karar alma merkezleri olabilir" dedi.Putin, Rus ordusunun ATACMS füzeleriyle düzenlenen saldırılara cevaben son 2 günde 100 füze ve 466 SİHA'yla Ukrayna'daki hedefleri vurduğunu, bu gece saatlerinde kapsamlı bir füze taarruzu düzenlendiğini bildirdi.'Kinjal, Tsirkon ve Kalibr füze sistemlerinin üretimi tam gaz sürüyor'Rus ordusunun envanterindeki diğer önemli füze sistemlerine değinen Putin, Kinjal ve Tsirkon hipersonik füzeleri ile Kalibr seyir füzelerinin üretiminin tam gaz devam ettiğini belirtti."Kiev rejiminin başının efendilerine diğer askeri teçhizatlar için yalvardığını görüyoruz. Cephaneliğimizdeki Kalibr füze komplekslerini, özellikleri itibarıyla genel olarak dünyada muadili bulunmayan Kinjal ve Tsirkon hipersonik füze sistemlerini kimse unutmasın" diye devam eden Putin, Rus ordusunun elinde Oreşnik benzeri ve ateşlenmeye hazır birkaç füze sistemi daha bulunduğunun altını çizdi.'Yakında yeni füze sistemleri de ortaya çıkabilir'Yakın gelecekte Rusya'da başka yeni füze sistemlerinin de ortaya çıkabileceğini söyleyen Putin, bu tür durumlarda söylenen "Müşteri mutlaka memnun olacaktır" sözünü de hatırlattı.'Ukrayna'da Batı'dan kaç füze gönderildiğini ve gönderileceğini biliyoruz'Batı'nın Kiev'e sağlamaya devam ettiği askeri yardımlarından da bahseden Putin, "Elbette potansiyel bir hasımda ilgili silah sistemlerinden kaç tane bulunduğunu, bunların tam olarak nerede durduğunu, Ukrayna'ya halihazırda ne kadar silah gönderildiğini ve ne kadar silah gönderilmesinin planlandığını biliyoruz" diyerek Batı'yı bu alanda atacakları adımlar konusunda uyardı.'Rusya'da füze sistemi üretimi, tüm NATO ülkelerinin toplamından 10 kat fazla'Söz konusu füze sistemlerinin üretimine değinen Rusya Devlet Başkanı, Rus topraklarında NATO ülkelerinin tamamında üretilenden 10 kat fazla imalat yapıldığını, gelecek yıl Rusya'daki üretim kapasitesinin yüzde 25-30 artırılacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/soygu-rusyanin-nukleer-semsiyesinin-hangi-ulkeleri-kapsadigini-acikladi-1090921723.html

rusya

kursk

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, oreşnik , kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kinjal hipersonik füze sistemleri, kinjal, kinjal hipersonik silahı, kalibr, kursk, bryansk, tsirkon