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Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Anne için 67 yıl hapis cezası talep edildi
Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Anne için 67 yıl hapis cezası talep edildi
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Anne için... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T17:51+0300
2024-11-26T18:03+0300
türkiye
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Türkiye'nin gündemine oturan iki yaşındaki Sıla bebeğin gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu olan anne için 67 yıl, suça sürüklenen çocuklardan biri için 66 yıl diğeri için ise 48 yıl ile 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istendi. Çocukların babası için 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Anne için üç suçlama yapıldıİddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.Kasten adam öldürme sucundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.Sıla bebeğe ne olmuştu?Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Sıla bebek beyin ameliyatı sonrasında entübe edilmişti. Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sila-bebek-iddianamesi-tamamlandi-annenin-cezaevinde-intihara-kalkistigi-ortaya-cikti--1090710348.html
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Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Anne için 67 yıl hapis cezası talep edildi

17:51 26.11.2024 (güncellendi: 18:03 26.11.2024)
© Fırat ÇakırSıla bebek
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Fırat Çakır
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Tekirdağ'da gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Anne için toplam 67 yıl hapis cezası istenirken, olayın faili oldukları iddiasıyla tutuklanan iki suça sürüklenen çocuktan biri için 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istendi.
Türkiye'nin gündemine oturan iki yaşındaki Sıla bebeğin gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada iddianame hazırlandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu olan anne için 67 yıl, suça sürüklenen çocuklardan biri için 66 yıl diğeri için ise 48 yıl ile 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istendi. Çocukların babası için 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Anne için üç suçlama yapıldı

İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.
Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

Kasten adam öldürme sucundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sıla bebeğe ne olmuştu?

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Sıla bebek beyin ameliyatı sonrasında entübe edilmişti.
Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
TÜRKİYE
Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı
22 Kasım, 16:12
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