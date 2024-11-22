https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sila-bebek-iddianamesi-tamamlandi-annenin-cezaevinde-intihara-kalkistigi-ortaya-cikti--1090710348.html

Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı

Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebekle ilgili iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Küçük bebeğin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T16:12+0300

2024-11-22T16:12+0300

2024-11-22T16:12+0300

türkiye

sıla bebek

bebek ölümü

çocuklara yönelik cinsel istismar

cinsel şiddet

tekirdağ

iddianame

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Tekirdağ’da uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonrasında hastanede 30 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin iddianame hazırlandı. Sıla bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanan annenin ise kaldığı cezaevinde intihara kalkıştığı belirtildi. Tek kişilik hücrede kalıyorSıla bebeğin teyzesinin avukatı olan Ahmet Ersoy, dosyadaki tüm şüphelilerin artık ağır ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanacaklarını belirtirken, Sıla bebeğin tutuklu bulunan annesinin geçtiğimiz haftalarda başka bir hükümlü aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade etti. Avukat Ersoy şunları söyledi: Annenin Sıla bebeğin ölümündeki ihmaller zincirinde büyük payı olduğunun altını çizen Avukat Ahmet Berksoy, şunları söyledi:“Biz Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kişilerin başında annenin ciddi manada silsile yoluyla tekrara dayalı olarak ihmaller zinciri olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple kendisinin bu taleplerini reddettik. Kendisi ailesine bir mektup vasıtasıyla dosyaya ilişkin bazı dokümanları bize gönderdi. Konuyla ilgili bazı hususlara dair ‘Bilmiyorum, hatırlamıyorum’ diyerekten konuyla alakalı çok açık ve net bir biçimde suçu ve suçluyu kayırıcı, suç delillerini gizleyici tavır ve düşüncelerinin olduğunu, buna ilişkin eylemlerinin de vuku bulduğunu gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iki-yasindaki-sila-bebek-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bassavcilik-tahliye-aciklamasi-yapti-1090303956.html

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