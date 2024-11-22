Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 112’nin haberi olmadan bu normal bir sistem midir, bu hala sorgulanıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Teğmenlerin eylemi basit bir disiplinsizlik
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sila-bebek-iddianamesi-tamamlandi-annenin-cezaevinde-intihara-kalkistigi-ortaya-cikti--1090710348.html
Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı
Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebekle ilgili iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Küçük bebeğin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T16:12+0300
2024-11-22T16:12+0300
türkiye
sıla bebek
bebek ölümü
çocuklara yönelik cinsel istismar
cinsel şiddet
tekirdağ
iddianame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088951410_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_22601ccdda7350aaf02cd8777d8a0430.jpg
Tekirdağ’da uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonrasında hastanede 30 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin iddianame hazırlandı. Sıla bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanan annenin ise kaldığı cezaevinde intihara kalkıştığı belirtildi. Tek kişilik hücrede kalıyorSıla bebeğin teyzesinin avukatı olan Ahmet Ersoy, dosyadaki tüm şüphelilerin artık ağır ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanacaklarını belirtirken, Sıla bebeğin tutuklu bulunan annesinin geçtiğimiz haftalarda başka bir hükümlü aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade etti. Avukat Ersoy şunları söyledi: Annenin Sıla bebeğin ölümündeki ihmaller zincirinde büyük payı olduğunun altını çizen Avukat Ahmet Berksoy, şunları söyledi:“Biz Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kişilerin başında annenin ciddi manada silsile yoluyla tekrara dayalı olarak ihmaller zinciri olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple kendisinin bu taleplerini reddettik. Kendisi ailesine bir mektup vasıtasıyla dosyaya ilişkin bazı dokümanları bize gönderdi. Konuyla ilgili bazı hususlara dair ‘Bilmiyorum, hatırlamıyorum’ diyerekten konuyla alakalı çok açık ve net bir biçimde suçu ve suçluyu kayırıcı, suç delillerini gizleyici tavır ve düşüncelerinin olduğunu, buna ilişkin eylemlerinin de vuku bulduğunu gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iki-yasindaki-sila-bebek-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bassavcilik-tahliye-aciklamasi-yapti-1090303956.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088951410_194:0:1394:900_1920x0_80_0_0_2419155ddcf5a5b870f7baa136624868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sıla bebek, sıla bebek iddianame, sıla bebek anne
sıla bebek, sıla bebek iddianame, sıla bebek anne

Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı

16:12 22.11.2024
© Fırat ÇakırSıla bebek
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Fırat Çakır
Abone ol
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebekle ilgili iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Küçük bebeğin cezaevinde olan annesinin de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Tekirdağ’da uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonrasında hastanede 30 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin iddianame hazırlandı. Sıla bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanan annenin ise kaldığı cezaevinde intihara kalkıştığı belirtildi.

Tek kişilik hücrede kalıyor

Sıla bebeğin teyzesinin avukatı olan Ahmet Ersoy, dosyadaki tüm şüphelilerin artık ağır ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanacaklarını belirtirken, Sıla bebeğin tutuklu bulunan annesinin geçtiğimiz haftalarda başka bir hükümlü aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade etti.
Avukat Ersoy şunları söyledi:
“’Çocuğumun vefatından dolayı bir travma yaşıyorum’ dedi. Aynı zamanda sonradan haberimiz oldu, cezaevi içerisinde kendisini bir yaralama kastıyla hayati tehlike yönünde bir girişimi olmuş. Kollarına ve bileklerine kesici bir iğne ile zarar vermek suretiyle girişimi olmuş. Ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik bir hücrede kalacağı şekilde gözetim altına alındı. 15 günde bir kanunen yakınlarına ulaşabiliyor. Teyzeler her ne kadar kendisinden uzak kalmaya çalışsalar da cezaevi müdürlüğü durumunun kötü olduğunu ifade ederek, bir kereliğine mahsus olmak üzere kıyafet yardımında bulundular. Konuyla alakalı içeriden başka bir mahkum aracılığı ile bana bir ziyaret talebi oldu. Kendisinin konuyla ilgili söylemek istedikleri, ifade etmek istediği hususlar olduğunu söyleyerek ziyaret etmemi istedi. Ben tabii ki bu ziyareti kabul etmedim."
Annenin Sıla bebeğin ölümündeki ihmaller zincirinde büyük payı olduğunun altını çizen Avukat Ahmet Berksoy, şunları söyledi:
“Biz Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kişilerin başında annenin ciddi manada silsile yoluyla tekrara dayalı olarak ihmaller zinciri olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple kendisinin bu taleplerini reddettik. Kendisi ailesine bir mektup vasıtasıyla dosyaya ilişkin bazı dokümanları bize gönderdi. Konuyla ilgili bazı hususlara dair ‘Bilmiyorum, hatırlamıyorum’ diyerekten konuyla alakalı çok açık ve net bir biçimde suçu ve suçluyu kayırıcı, suç delillerini gizleyici tavır ve düşüncelerinin olduğunu, buna ilişkin eylemlerinin de vuku bulduğunu gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
TÜRKİYE
İki yaşındaki Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 'tahliye' açıklaması yaptı
12 Kasım, 14:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала