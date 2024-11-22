https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sila-bebek-iddianamesi-tamamlandi-annenin-cezaevinde-intihara-kalkistigi-ortaya-cikti--1090710348.html
Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı
Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebekle ilgili iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Küçük bebeğin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T16:12+0300
2024-11-22T16:12+0300
2024-11-22T16:12+0300
türkiye
sıla bebek
bebek ölümü
çocuklara yönelik cinsel istismar
cinsel şiddet
tekirdağ
iddianame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088951410_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_22601ccdda7350aaf02cd8777d8a0430.jpg
Tekirdağ’da uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonrasında hastanede 30 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin iddianame hazırlandı. Sıla bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanan annenin ise kaldığı cezaevinde intihara kalkıştığı belirtildi. Tek kişilik hücrede kalıyorSıla bebeğin teyzesinin avukatı olan Ahmet Ersoy, dosyadaki tüm şüphelilerin artık ağır ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanacaklarını belirtirken, Sıla bebeğin tutuklu bulunan annesinin geçtiğimiz haftalarda başka bir hükümlü aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade etti. Avukat Ersoy şunları söyledi: Annenin Sıla bebeğin ölümündeki ihmaller zincirinde büyük payı olduğunun altını çizen Avukat Ahmet Berksoy, şunları söyledi:“Biz Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kişilerin başında annenin ciddi manada silsile yoluyla tekrara dayalı olarak ihmaller zinciri olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple kendisinin bu taleplerini reddettik. Kendisi ailesine bir mektup vasıtasıyla dosyaya ilişkin bazı dokümanları bize gönderdi. Konuyla ilgili bazı hususlara dair ‘Bilmiyorum, hatırlamıyorum’ diyerekten konuyla alakalı çok açık ve net bir biçimde suçu ve suçluyu kayırıcı, suç delillerini gizleyici tavır ve düşüncelerinin olduğunu, buna ilişkin eylemlerinin de vuku bulduğunu gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iki-yasindaki-sila-bebek-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bassavcilik-tahliye-aciklamasi-yapti-1090303956.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088951410_194:0:1394:900_1920x0_80_0_0_2419155ddcf5a5b870f7baa136624868.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sıla bebek, sıla bebek iddianame, sıla bebek anne
sıla bebek, sıla bebek iddianame, sıla bebek anne
Sıla bebek iddianamesi tamamlandı: Annenin cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebekle ilgili iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Küçük bebeğin cezaevinde olan annesinin de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Tekirdağ’da uğradığı cinsel istismar ve şiddet sonrasında hastanede 30 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin iddianame hazırlandı. Sıla bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanan annenin ise kaldığı cezaevinde intihara kalkıştığı belirtildi.
Tek kişilik hücrede kalıyor
Sıla bebeğin teyzesinin avukatı olan Ahmet Ersoy, dosyadaki tüm şüphelilerin artık ağır ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanacaklarını belirtirken, Sıla bebeğin tutuklu bulunan annesinin geçtiğimiz haftalarda başka bir hükümlü aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade etti.
Avukat Ersoy şunları söyledi:
“’Çocuğumun vefatından dolayı bir travma yaşıyorum’ dedi. Aynı zamanda sonradan haberimiz oldu, cezaevi içerisinde kendisini bir yaralama kastıyla hayati tehlike yönünde bir girişimi olmuş. Kollarına ve bileklerine kesici bir iğne ile zarar vermek suretiyle girişimi olmuş. Ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik bir hücrede kalacağı şekilde gözetim altına alındı. 15 günde bir kanunen yakınlarına ulaşabiliyor. Teyzeler her ne kadar kendisinden uzak kalmaya çalışsalar da cezaevi müdürlüğü durumunun kötü olduğunu ifade ederek, bir kereliğine mahsus olmak üzere kıyafet yardımında bulundular. Konuyla alakalı içeriden başka bir mahkum aracılığı ile bana bir ziyaret talebi oldu. Kendisinin konuyla ilgili söylemek istedikleri, ifade etmek istediği hususlar olduğunu söyleyerek ziyaret etmemi istedi. Ben tabii ki bu ziyareti kabul etmedim."
Annenin Sıla bebeğin ölümündeki ihmaller zincirinde büyük payı olduğunun altını çizen Avukat Ahmet Berksoy, şunları söyledi:
“Biz Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren kişilerin başında annenin ciddi manada silsile yoluyla tekrara dayalı olarak ihmaller zinciri olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple kendisinin bu taleplerini reddettik. Kendisi ailesine bir mektup vasıtasıyla dosyaya ilişkin bazı dokümanları bize gönderdi. Konuyla ilgili bazı hususlara dair ‘Bilmiyorum, hatırlamıyorum’ diyerekten konuyla alakalı çok açık ve net bir biçimde suçu ve suçluyu kayırıcı, suç delillerini gizleyici tavır ve düşüncelerinin olduğunu, buna ilişkin eylemlerinin de vuku bulduğunu gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.