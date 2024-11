https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/taksiciler-ve-yolcular-anlatti-hangi-profilden-cok-rahatsizlar-hangi-ozellikteki-kisiler-favorileri-1090710829.html

Taksiciler ve yolcular anlattı: Hangi profilden çok rahatsızlar? Hangi özellikteki kişiler favorileri?

Taksiciler ve yolcular anlattı: Hangi profilden çok rahatsızlar? Hangi özellikteki kişiler favorileri?

Sputnik Türkiye

Yoğun nüfusuyla İstanbul'da trafiğinin olduğu saatlerde taksi bulmak neredeyse imkansız. Taksi şoförleri zaman zaman eleştirilerle gündeme gelirken Sputnik... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T16:26+0300

2024-11-25T16:26+0300

2024-11-25T16:26+0300

yaşam

taksi

sarı taksi

taksici

taksiciler

indi-bindi parası

indi bindi

taksi şoförleri

yolcu

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090716483_0:145:498:425_1920x0_80_0_0_9d3e5212da14eeade78083f7f8a41c2f.jpg

Taksiciler, genellikle kısa mesafe gitmedikleri, sürekli daha fazla para veren turistleri tercih ettikleri gibi sebeplerle eleştirilerin hedefi oluyor. Zaman zaman yerel yönetimle hükümet arasında kriz konusu olan taksi şoförlerinin problemleri malum. Malumun dışında taksi şoförleri hangi müşteri profilini seviyor ve sevmiyor? Peki taksi müşterisi hangi taksi şoförü profilini seviyor ve sevmiyor?Sürücüye sürekli karışıp, emir veren ve kaba olan müşteriyi sevmiyor10 yıllık taksi şoförü, ekmek yediği için müşteriyi sevmemek gibi birşeyin söz konusu olmadığını vurgulayarak yine de sevmediği müşteriyi şöyle tanımladı:Emir veren ve kaba müşteriyi sevmediğini ifade eden yılların taksi şoförü, sevdiği müşteriyi tanımlarken ise “Bana hiç karışmayan, yolu bana bırakan müşteri iyi müşteri. Taksicilik eskisi gibi değil zaten, biz indi-bindiden para kazanıyoruz. 5 dakikada 100 lira kazanmak diye bir şey yok. Yollar müsaitken en iyi müşteri indi-bindi müşterisi” diyor.Taksici olmadığını, ek iş olarak taksicilik yaptığını ifade eden bir başka taksi şoförü ise bazı yabancı müşterileri sevmediğini belirtiyor. 'Neden sevmediği' sorulduğunda ise benzer bir cevap geliyor, "Emrivaki konuşma tarzlarını sevmiyorum" diyor. En sevdiği müşterinin ise 'müzik seven' ve kibar müşteri olduğunu ifade ediyor. 'Sırtında taşır şoför, öyle müşteriyi'Ukala ve 'düzgün' konuşmayan, kaba insanları sevmediğini belirten emekli olduktan sonra taksi şoförlüğü yapan taksici ise sevdiği müşterileri şöyle anlatıyor:15 yıldır taksi süren şoför ise trafiğin yoğun olduğu zamanlarda kısa mesafe gitmek isteyen müşteriyi sevmiyor. Şoför bey sevmediği müşteri için "Trafiğin çok olduğu yerlerde kısa mesafe müşterisi sıkıntılıdır. Trafikte kısa mesafe zaman kaybı. Karşılığını alırsan sıkıntı yok" sözleriyle ifade ediyor. En sevdiği müşterinin ise gideceği yere götürdüğünde 'emeğinin karşılığını aldığı müşteri' olduğunu söyleyen taksici "Karşılığını alabileceğim yerler. Yani dönüşte yolcu alabileceğim yerler. Esenler, Bağcılar olduğu zaman karşılığını alamazsın. Dönüşü zor olur. dönüşte boş olur. Havalimanı çok cazip gelmiyor çünkü dönüşte yolcu alamıyoruz, boş geliyoruz" diyor.'Selam sabah vermeyen müşteriyi sevmiyorum'25 senelik taksi şoförü olduğunu belirten şoför bey, hiç ara vermeden bu mesleği yaptığını ifade etti. Mal sahibi olduğunu belirterek en sevmediği müşterileri "Hiç selam sabah vermeyen insan. Mesela hemen kapıyı açar, 'Beşiktaş İskelesi', bitti. Başka bir söz yok. Ben daha ne diyeyim ki. Mesela siz binerken 'günaydın' dediniz, 'hayırlı işler' dediniz. Bir dükkana bile girdiğinizde en basit 'hayırlı işler, merhaba' dersiniz. Karşılıklı insani davranış bu. Karşında bir esnaf, bir insan var. Siz bir markete girip hiç birşey demeden 'bana şunu ver' deseniz nolur?" sözleriyle tanımlıyor. Sıra taksi müşterilerinde: Sevmedikleri ve sevdikleri taksi şoförlerini anlattılar Yeni evli sosyal medya uzmanı erkek taksi müşterisi ise sevmediği taksicileri şu şekilde tanımlıyor:Sosyal medya uzmanı en sevdiği taksiciler için "Sevdiğim taksici profili, öncelikle yol konusunda bilgili ya da navigasyon kullanarak en kısa ve doğru rotayı bulan kişilerden oluşuyor. Ayrıca ödeme kolaylığı sunmaları benim için çok önemli. Kart, kredi kartı gibi seçenekler sunarak müşteriyi rahatlatan taksicileri tercih ederim. Taksi çağırdığımda zamanında dönüş yapıp geleceği süreyi net bir şekilde belirten ve güven veren bir iletişim kurmaları da benim için değerli. Bunun yanında hem kendisine hem de aracına özen gösteren, temiz ve bakımlı bir taksiyle hizmet veren taksicilere büyük saygı duyuyorum" diyor.'Çok fazla kişisel soru sorulunca korkuyorum, güvende hissetmiyorum'21 yaşındaki öğrenci genç kız ise taksi şoförünün senli benli konuşmasını sevmiyor. Kokrttuğunu belirten genç kız sevmediği taksiyi şöyle tanımlıyor:'Çok fazla konuşkan olmayan, özel bir ilgi göstermeyen, işi basit tutan ve kendi işinde gücünde taksicileri' çok sevdiğini belirten genç kız, takside kendini güvende hissetmek istiyor. 'Ahlak sahibi harbi taksicileri seviyoruz'25 yaşında meslek sahibi genç kız, sevmediği taksi şoförlerini başından geçen bir şöyle bir olayla anlattı: Çok zor durumdayken yokuş yukarı kısa bir mesafeyi taksiyle gittiğini anlatan 25 yaşındaki taksi müşterisi, "Şoför şey dedi 'ben kardeşim gibi sizi de bırakırım evinize kadar' diyerek beni eve indi-bindi parasına eve kadar bıraktı. Ahlak sahibi harbi taksicileri seviyoruz. Bir de çok konuşmayan taksicileri seviyorum" ifadeleriyle en sevdiği taksi şoförü profilini anlattı. 'Bugün bana merhametli ve harbi bir taksi nasip et' diye dua ediyorum50 yaşında kadın bir taksi müşterisi, taksileri çok fazla kullandığını belirterek "Her gün yola dua ederek çıkıyorum, 'bugün bana merhametli ve harbi bir taksi nasip et' diyorum. Kısa ama trafiksiz bir yol gidiyorum. İndi bindi parası 100 lira olan 10 dk bi mesafeye gidiyorum. Beğenmiyorlar ve almıyorlar. Hepsi durup soruyor, beğenmiyor, gidiyor. Her Allah'ın günü, bunu akşam ve sabah olmak üzere 20 taksiciyle bunu yaşıyorum. Böyle bir durumdayken taksi şoförleri hakkında iyi bir şey söylemem imkansız" diyerek gülüyor. Bir keresinde zihin sağlığı son derece bozuk olduğundan şüphelendiği bir taksi şoförünün taksisine bindiğini söyleyerek şöyle bir anısını anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/unlu-oyuncu-jared-leto-istanbulda-goruntulendi-oscarli-oyuncu-taksi-bulamayinca-otobuse-bindi-1089769664.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi indi bindi, taksi şikayet, taksici, sevilmeyen taksici profil, sevilmeyen taksici, sevilmeyen taksici