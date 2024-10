https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/unlu-oyuncu-jared-leto-istanbulda-goruntulendi-oscarli-oyuncu-taksi-bulamayinca-otobuse-bindi-1089769664.html

Ünlü oyuncu Jared Leto İstanbul'da görüntülendi: Oscar'lı oyuncu taksi bulamayınca otobüse bindi

Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Jared Leto konser için İstanbul'a geldi. 30 Second To Mars isimli grubu ile Ülker Sports Arena'da hayranları ile buluşan ünlü... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

Hollywood filmleri ile tanınan ünlü oyuncu Jared Leto kardeşi ile kurduğu grup ile İstanbul'da konser verdi.Suicide Squat, Savaş Tanrısı, Amerikan Pyscho filmleri ile şöhreti yakalayan Jared Leto İstanbul'da görüntülendi. 30 Second To Mars isimli grup ile konser veren yıldız isim taksi bulamayınca otobüs ile seyahat etti. Hayranları sosyal medya hesabında görüntüleri yayınca gündem oldu.Jared Leto kimdir?1971 yılında dünyaya gelen Jared Leto oyunculuk kariyerine My So Called Life filmi ile başladı. Savaş Tanrısı, Amerikan Sapığı, Joker gibi filmler ile tanındı. Müzik kariyerine de 30 Second To Mars grubu ile devam eden oyuncu konserler vererek dünyayı geziyor.

