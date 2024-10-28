https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/unlu-oyuncu-jared-leto-istanbulda-goruntulendi-oscarli-oyuncu-taksi-bulamayinca-otobuse-bindi-1089769664.html
Ünlü oyuncu Jared Leto İstanbul'da görüntülendi: Oscar'lı oyuncu taksi bulamayınca otobüse bindi
Ünlü oyuncu Jared Leto İstanbul'da görüntülendi: Oscar'lı oyuncu taksi bulamayınca otobüse bindi
Sputnik Türkiye
Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Jared Leto konser için İstanbul'a geldi. 30 Second To Mars isimli grubu ile Ülker Sports Arena'da hayranları ile buluşan ünlü... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T22:45+0300
2024-10-28T22:45+0300
2024-10-28T22:45+0300
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jared leto
şarkıcı
hollywood
istanbul
otobüs
otobüs durağı
taksi
sarı taksi
konser
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Hollywood filmleri ile tanınan ünlü oyuncu Jared Leto kardeşi ile kurduğu grup ile İstanbul'da konser verdi.Suicide Squat, Savaş Tanrısı, Amerikan Pyscho filmleri ile şöhreti yakalayan Jared Leto İstanbul'da görüntülendi. 30 Second To Mars isimli grup ile konser veren yıldız isim taksi bulamayınca otobüs ile seyahat etti. Hayranları sosyal medya hesabında görüntüleri yayınca gündem oldu.Jared Leto kimdir?1971 yılında dünyaya gelen Jared Leto oyunculuk kariyerine My So Called Life filmi ile başladı. Savaş Tanrısı, Amerikan Sapığı, Joker gibi filmler ile tanındı. Müzik kariyerine de 30 Second To Mars grubu ile devam eden oyuncu konserler vererek dünyayı geziyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/la-casa-de-papel-dizisinin-yildizi-istanbulda-goruntulendi-1088529879.html
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jared leto, şarkıcı, hollywood, istanbul, otobüs, otobüs durağı, taksi, sarı taksi, konser
jared leto, şarkıcı, hollywood, istanbul, otobüs, otobüs durağı, taksi, sarı taksi, konser
Ünlü oyuncu Jared Leto İstanbul'da görüntülendi: Oscar'lı oyuncu taksi bulamayınca otobüse bindi
Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Jared Leto konser için İstanbul'a geldi. 30 Second To Mars isimli grubu ile Ülker Sports Arena'da hayranları ile buluşan ünlü isim İstanbul'da taksi bulamayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'ne bindi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Hollywood filmleri ile tanınan ünlü oyuncu Jared Leto kardeşi ile kurduğu grup ile İstanbul'da konser verdi.
Suicide Squat, Savaş Tanrısı, Amerikan Pyscho filmleri ile şöhreti yakalayan Jared Leto İstanbul'da görüntülendi. 30 Second To Mars isimli grup ile konser veren yıldız isim taksi bulamayınca otobüs ile seyahat etti. Hayranları sosyal medya hesabında görüntüleri yayınca gündem oldu.
1971 yılında dünyaya gelen Jared Leto oyunculuk kariyerine My So Called Life filmi ile başladı. Savaş Tanrısı, Amerikan Sapığı, Joker gibi filmler ile tanındı. Müzik kariyerine de 30 Second To Mars grubu ile devam eden oyuncu konserler vererek dünyayı geziyor.