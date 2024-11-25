https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ak-partili-kabaktepe-belediyeler-anaokulu-acamaz-basvurusu-yapip-yasak-getiren-ak-parti-degil-chp-1090811171.html
AK Partili Kabaktepe: 'Belediyeler anaokulu açamaz' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP
AK Partili Kabaktepe: 'Belediyeler anaokulu açamaz' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Anayasa Mahkemesi'ne belediyelerin anaokulu açamayacağına yönelik başvuru yapıp yasak getirenin AK Parti değil, CHP... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T19:38+0300
2024-11-25T19:38+0300
2024-11-25T19:39+0300
politika
kreş
anaokulu
osman nuri kabaktepe
ekrem imamoğlu
ak parti
chp
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Gündemde belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik tartışmalar yerini koruyor. Gün boyu AK Parti ve CHP'den isimlerin, bakanlıkların açıklamalarının yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den anaokulu açıklaması geldi.Kabaktepe "Her şey yalan, her şey sahte. Her şey algı, her şey manipülasyon" diyerek "Anayasa Mahkemesine 'Belediyeler anaokulu açamaz, açmamalı' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP" açıklamasında bulundu.'Sayın İmamoğlu ahlaksız siyasetten vazgeçmeniz gerekiyor'Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kabaktepe 'Mevzunun kreş değil, anaokulu olduğunu' belirterek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/chpli-gunaydin-duyurdu-bakanliktan-belediyelere-kres-talimati-1090793739.html
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kreş, anaokulu, osman nuri kabaktepe, ekrem imamoğlu, ak parti, chp
kreş, anaokulu, osman nuri kabaktepe, ekrem imamoğlu, ak parti, chp
AK Partili Kabaktepe: 'Belediyeler anaokulu açamaz' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP
19:38 25.11.2024 (güncellendi: 19:39 25.11.2024)
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Anayasa Mahkemesi'ne belediyelerin anaokulu açamayacağına yönelik başvuru yapıp yasak getirenin AK Parti değil, CHP olduğunu ifade etti. Kabaktepe 'mevzunun kreş değil, anaokulu olduğunu' vurguladı.
Gündemde belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik tartışmalar yerini koruyor. Gün boyu AK Parti ve CHP'den isimlerin, bakanlıkların açıklamalarının yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den anaokulu açıklaması geldi.
Kabaktepe "Her şey yalan, her şey sahte. Her şey algı, her şey manipülasyon" diyerek "Anayasa Mahkemesine 'Belediyeler anaokulu açamaz, açmamalı' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP" açıklamasında bulundu.
'Sayın İmamoğlu ahlaksız siyasetten vazgeçmeniz gerekiyor'
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kabaktepe 'Mevzunun kreş değil, anaokulu olduğunu' belirterek şunları kaydetti:
"Anayasa Mahkemesine 'Belediyeler anaokulu açamaz, açmamalı' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP. Duaya kalkmanın adı istihare değil, teheccüd. İstanbul'da asıl mesele sahte gündemler değil, çöken ulaşım, ulaşamayan İstanbullu ve çürüyen şehir. Sayın İmamoğlu, artık algı ve yalan siyasetine son vermeniz ve ahlaksız siyasetten vazgeçmeniz gerekiyor."