AK Partili Kabaktepe: 'Belediyeler anaokulu açamaz' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP

AK Partili Kabaktepe: 'Belediyeler anaokulu açamaz' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Anayasa Mahkemesi'ne belediyelerin anaokulu açamayacağına yönelik başvuru yapıp yasak getirenin AK Parti değil, CHP... 25.11.2024

Gündemde belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik tartışmalar yerini koruyor. Gün boyu AK Parti ve CHP'den isimlerin, bakanlıkların açıklamalarının yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den anaokulu açıklaması geldi.Kabaktepe "Her şey yalan, her şey sahte. Her şey algı, her şey manipülasyon" diyerek "Anayasa Mahkemesine 'Belediyeler anaokulu açamaz, açmamalı' başvurusu yapıp yasak getiren AK Parti değil, CHP" açıklamasında bulundu.'Sayın İmamoğlu ahlaksız siyasetten vazgeçmeniz gerekiyor'Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kabaktepe 'Mevzunun kreş değil, anaokulu olduğunu' belirterek şunları kaydetti:

