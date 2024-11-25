CHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı

"Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu 24.01.2024 tarihli karar ile Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının b bendinin "okul öncesi eğitim kurumları açabilir" bölümünü Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkur hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir"