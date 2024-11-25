https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/chpli-gunaydin-duyurdu-bakanliktan-belediyelere-kres-talimati-1090793739.html
CHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı
CHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T12:49+0300
2024-11-25T12:49+0300
2024-11-25T13:02+0300
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çevre ve şehircilik bakanlığı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmak istendiğini daha önce gündeme getirmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, resmi yazıyı X hesabından paylaşarak, "Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), X sosyal medya hesabından aynı yazıyı paylaşarak "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi" ifadelerini kullandı. Gönderilen yazıda, "Sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği..." ifadelerine yer verildi. Yazının devamında ise AYM kararı hatırlatılarak şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-usulsuz-harcama-iddialarina-iliskin-ibbye-sorusturma-1090368371.html
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kreş, çevre ve şehircilik bakanlığı
kreş, çevre ve şehircilik bakanlığı
CHP'li Günaydın duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş talimatı
12:49 25.11.2024 (güncellendi: 13:02 25.11.2024)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının istendiği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmak istendiğini daha önce gündeme getirmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, resmi yazıyı X hesabından paylaşarak, "Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), X sosyal medya hesabından aynı yazıyı paylaşarak "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi" ifadelerini kullandı.
Gönderilen yazıda, "Sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği..." ifadelerine yer verildi.
Yazının devamında ise AYM kararı hatırlatılarak şöyle denildi:
"Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu 24.01.2024 tarihli karar ile Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının b bendinin "okul öncesi eğitim kurumları açabilir" bölümünü Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkur hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir"